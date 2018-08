Sekulić i Stanišić najviše putuju, za dnevnice otišlo 55.846 eura

Skupština Crne Gore prošle godine i u prvih šest mjeseci ove isplatila je poslanicima vladajuće koalicije 55.628 eura za dnevnice za službena putovanja. Uz isplatu za jednog nezavisnog poslanika, to je ukupno 55.846 eura.

Prema podacima koje je parlament dostavio “Vijestima” najčešće su putovali poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić i Obrad Stanišić, po 27 puta. Dnevnice se poslanicima isplaćuju iako su im put, smještaj i hrana svakako plaćeni, a predstavnici u parlamentu za godinu i po dana imali su ukupno 289 službenih putovanja.

Sekuliću, predsjedniku skupštinskog Odbora za ekonomiju, budžet i finansije, za tih 27 putovanja, parlament je na ime dnevnica isplatio 7.412 eura, dok je Stanišić, šef Odbora za bezbjednost, za isti broj putovanja dobio 6.413 eura.

Nakon poslanika DPS-a, najčešće je putovao predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović koji je tokom 2017. godine i u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja išao 22 puta za šta je od parlamenta dobio dnevnice od 4.318 eura. Slijedi poslanik DPS-a i predsjednik Odobra za međunarodne odnose Andrija Nikolić koji je za godinu i po dana ostvario 18 putovanja, za šta mu je iz državne kase isplaćeno 2.682 eura na ime dnevnica. Poslanik Hrvatske građanske inicijative i šef Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović putovao je 17 puta i za dnevnice od parlamenta dobio 2.653 eura.

Potpredsjednik parlamenta Genci Nimanbegu putovao je znatno manje od Andrije Nikolića i Adrijana Vuksanovića, ali je neznatno manje novca dobio za dnevnice. Nimanbegu je za devet službenih putovanja od parlamenta dobio 2.649 eura, dok je njegov kolega, potpredsjednik Skupštine iz DPS-a, Branimir Gvozdenović na ime dnevnica za 11 službenih putovanja dobio 1.766 eura. Predsjednik Administrativnog odbora i poslanik DPS-a, Ljuiđ Škrelja putovao je 13 puta, za šta mu je od novca poreskih obveznika isplaćeno 1.477 eura, dok je njegova koleginica iz partije i šefica Zakonodavnog odbora, Marta Šćepanović za godinu i po dana putovala devet puta. Šćepanović je za devet putovanja dobila 1.095 eura dnevnica. Dnevnice poslanika DPS-a Mihaila Anđušića iznosile su 1.211 eura, a on je putovao takođe devet puta. Njegov partijiski kolega Miodrag Vuković, koji vodi Ustavni odbor Skupštine, putovao je 13 puta, a njegove dnevnice su za godinu i po koštale građane 2.107 eura. Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović tokom ovog perioda na službena putovanja išao je 11 puta, dobio je 4.443 eura za dnevnice, dok je njegov partijski kolega Nedžad Drešević dobio 669 eura za pet službenih putovanja. Iz vladajuće koalicije najrjeđe su putovalii poslanici DPS-a Željko Aprcović, Maja Bakrač, Bogdan Fatić, Jovanka Laličić, Petar Porobić, Miodrag Radunović i predsjednik Liberalne partije (LP) Andrija Popović, koji su za godinu i po imali po jedan službeni put.

Iz opozicije putovao jedino Damjanović

Jedini predstavnik opozicije koji je za godinu i po dana službeno putovao je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Damjanović je tokom ove godine bio na jednom službenom putovanju za koje je dobio dnevnice od 218 eura. Cjelokupna opozicija je donedavno bojkotovala rad Skupštine, dok se poslanici Demokrata, Socijalističke narodne partije (SNP) i pokreta URA još nijesu vratili u parlament.

Sošić: Vlada radi sve da se ne sazna kako troše novac

I dok parlament svoje troškove na upit novinara iznese u javnost, Vlada i njena ministarstva ostaju zatvoreni po tom pitanju, a Marko Sošić iz nevladine organizacije Institut alternativa kaže da izvršna vlast čini sve da ne dostavi javnosti podatke o tome kako troši novac građana predviđen za stavke “reprezentacija” i “ostali troškovi”. “Nema podataka o tome kako pojedina ministarstva, kako armije generalnih direktora troše novac, odnose se prema iznosima koji su opredijeljeni za reprezentaciju, koriste službene automobile, telefone i tako dalje. Mi jednostavno ne možemo da dođemo do tih podataka ali ne samo do njih već i do dokumentacije, izvoda, faktura, ugovora na osnovu kojih su izvršena plaćanja. To vam je Sizifov posao”, kazao je Sošić za Radio Slobodna Evropa.

