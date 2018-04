Selena matirala sve protivnike

Dvanaestogodišnja Selena Zindović iz Podgorice najbolja je šahistkinja među podgoričkim osnovcima.

Nakon što je, prije svega tri godine otkrila šah, a sa takmičenjima počela prošle godine, rezultati njenog talenta i rada ne izostaju. Selena je na ovogodišnjoj 14. Ligi osnovnih škola Podgorice, održanoj prošle sedmice, ostvarila najbolji pojedinačni rezultat. U takmičenju je učestvovalo devet škola i 56 takmičara, a Selena je na svojoj tabli pobijedila sve protivnike.

„To mi je bilo nezaboravno iskustvo i mnogo mi je drago jer sam u odnosu na prošlu godinu baš popravila igru“, kazala je Selena.

Čari šaha je otkrila uz djeda Boška Zindovića, sa kojim je odigrala prve partije. Vremenom joj je ova igra postajala sve zanimljivija i privlačnija, a zbog strasti sa kojom je pristupala svakoj partiji njena majka joj je predložila da upiše školu šaha. Sada predano radi na usavršavanju vještina otkriva brojne kombinacije, uči finese i uživa kada u samo jednom potezu preokrene igru.

Iako njeni vršnjaci ne smatraju da je igranje šaha zanimljivo, Selena se drži svoje strasti. Drugovima se trudi da objasni šta je to što šah čini posebnim, ali joj je poznato da oni sami moraju da se okušaju u ovoj vijekovima staroj igri, jer „nema koristi od toga šta im neko govori“.

„Nije sve kao što izgleda. Dok nisam sjela za tablu, ja sam mislila prije da to jedan miran hobi i da se ne može ni nazvati sportom jer nisam mogla da vidim borbu. Ali kad sam ušla u svijet šaha vidjela sam ogromnu ratobornost, to je uzburkana igra“, pojašnjava Selena i dodaje da joj je naročito drago što je među rijetkim djevojčicama koje se bave ovim sportom.

Foto: Luka Zeković

U takmičenjima uživa, a u njima joj pobjeda nije najbitnija. Najbitnije joj je da stručna lica ocijene njen napredak i daju potvrdu njenog napornog rada, a prilike da igra sa vještijima od sebe koristi za sopstveno usavršavanje.

„Kvalitet svoje igre mogu da poboljšam jedino igrajući sa najboljima“, ističe Selena i dodaje da ima i svog uzora, jednog od najpoznatijih šahista svih vremena Roberta Fišera, kao i Radmilu Milošević, šahovskog majstora, koja je i prepoznala talenat koji Selena ima.

Osim talenta i rada koji je potreban za postizanje najboljih rezultta, bitna je i koncentracija. A Selena pamti i greške zbog trenutka nepažnje.

„Imala sam potez da matiram prvakinju Crne Gore, ali sam taj potez previdjela, što me je kasnije koštalo čitave partije, iako sam u tom jednom potezu mogla da završim igru“, istričala je Selena.

Tokom prošle je učestvovala na više takmičenja među kojima su i Državno i Evropsko prvenstvo. Na Državnom prvenstvo prošle godine samo bod je dijelio od bronzane medalje, a Selena najavljuje da će za mjesec dana učestvovati na novom državnom takmičenju za koje se već vrijedno sprema.

„Zaista sam ozbiljno pristupila pripremama i nadam se da će ove godine biti i bolji rezultat“, dodaje Selena.

Nezavisno od postignutih rezultata na predstojećim takmičenjima, ljubav prema šahu ostaje, ali i Selenina želja da postane prvakinja Crne Gore.

Uz dobru organizaciju, odlične rezultate niže na brojnim poljima

Takmičarski duh koji krasi Selenu do izražaja nije došao samo kada je u pitanju šah. Ova odlična učenica Osnovne škole „Maksim Gorki“ uspjehe niže na brojnim poljima.

Foto: Luka Zeković

Već šest godina igra odbojku u Odbojkaškom klubu „Morača“ i igra u crnogorskoj ligi. Ali osim odbojke posebno uživa u jezicima. Stoga će se ove godine takmičiti na državnom takmičenju iz njemačkog.

Nagrade je osvajala i iz recitovanja, a uživa i u skijanju.

„Najbitnija je organizacija ako sve organizujem pravilno, onda ću moći sve da postignem. A i pored svega imam vremena da se zabavljam sa drugarima“, kazala je Selena.

U partijama uživa i kada traju pet sati

Selena šah može da igra satima i da ostane fokusirana na igru.

Jedan od najupečatljivijih mečeva koji pamti iz dosadašnjih takmičenja je doživjela prošle godine. Na Evropskom prvenstvu u Budvi sa vršnjakinjom iz Rusije igrala je čak pet sati.

„Najveća je pauza bila dok je protivnik na potezu. Ja sam tada mogla da ustanem da pogledam neke druge partije, da se malo osvježim, ali one nisu trajale dugo. Ali ja to volim, tako da to meni nije nikakav problem i nisam obraćala pažnju koliko je sati prošlo“, naglasila je Selena.

Osim Selene, nagrađeni Marko i Iva Vučković i Tara Ivanović

Na ovogodišnjoj Ligi osnovnih škola Podgorice četvrti put zaredom pobijedila je Osnovna škola „Oktoih“, dok je drugo mjesto pripalo OŠ „Štampar Makarije“, a treće OŠ „21. Maj“.

U okviru Lige koju četrnaest godina organizuje Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i Centar za razvoj šaha „Dijagonale“, osim Selene, nagrade su osvojili učenici OŠ „Oktoih“ Marko Vučković, Tara Ivanović i Iva Vučković.

