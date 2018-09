Sigurna luka za djecu visokih funkcionera: Magistrima i doktorima nauka u CBCG plata veća i do 10%

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Centralnoj banci Crne Gore (CBCG) predviđeno je više vrijednih benefecija, zbog čega ne čudi to što su uhljebljenje u ovoj finansijskoj instituciji našla djeca više visokih državnih funkcionera.

Tako, pored koeficijenta u rasponu od 7,8 do 17,5 za zaposlene na poslovima na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče visokim obrazovanjem, magistraturom i doktoratom, svaki magistar u CBCG ima platu veću pet odsto, a doktor nauka 10 odsto na osnovu akademske titule.



Zaposlenima sa položenim pravosudnim ispitom plata je veća tri odsto. Za CBCG ne važi rješenja iz Zakona o zaradama u javnom sektoru,za razliku od svih drugih državnih institucija koje su prepoznate u Ustavu Crne Gore, već će primanja zaposlenih u toj instituciji biti određivana njenim Statutom.



KU CBCG, koji su krajem 2014. potpisali predsjednik Nezavisnog sindikata Centralne banke Zoran Šćepanović i tadašnji guverner Milojica Dakić, predviđeno je i da zaposlenima sljeduje povećanje zarada ukoliko rade u Sektoru za finansijske i bankarske operacije (osam odsto), razvoja i održavanja IT infrastrukture i aplikativnih sistema u zvanju višeg savjetnika (sedam odsto), zastupanja (13 odsto), brojača novca (dva odsto) i u podrumskim prostorijama (dva odsto).



Iz CBCG nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o broju magistara i doktora nauka u tpj instuituciji, ukupnom broju zaposlenih,prosječnoj plati i da li akademska titula garantuje uvećanje zarade, bez obzira na to da li se radi o magistru ekonomskih ili drugih nauka.

Najavili su da će to učiniti naredne sedmice, jer je guverner Rado je Žugić na službenom putu.

Prema podacima iz Revizorskog izvještaja za CBCG, na kraju prošle godine je u toj instituciji bilo 355 zaposlenih. Troškovi bruto zarada iznosili su prošle godine 4.956.000 eura.



U CBCG su zaposlena djeca više visokih državnih funkcionera, uključujući i ćerku premijera Duška Markovića, Valentinu Marković.



U toj finansijskoj instituciji rade i ćerka bivšeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, Nina Vujanović,te ćerka bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, Dragana.



CBCG je poslodavac i snahi nekadašnjeg šefa diplomatije Milana Roćena, Jeleni Roćen, te sin člana Senata DRI Zorana Jelića, Mitar Jelić.



“Obaveze za penzije CBCG plaća državnim fondovima za sve zaposlene obavezne doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Doprinosi na teret zaposlenog za penzijsko i invalidsko osiguranje se obračunavaju



po stopi od 15 odsto na bruto zaradu. Doprinosi na teret poslodavca za penzijsko i invalidsko osiguranje se obračunavaju po stopi od 5,5 odsto na bruto zaradu”, navedeno je u Revizorskom izvještaju.



Prema izmjenama Zakona o CBCG, koje su u novembru prošle godine usvojene u Skupštini, Centralnu banku više ne kontroliše Državna revizorska institucija, sami određuju sebi plate, a guverner je dobio “svu vlast”.



Vrhovna monetama institucija, dok je njom rukovodio guverner Dakić, pripremila je nova rješenja koja je Savjet CBCG usvojio u julu 2016. Te izmjene i dopune ni jesu imale tada prolaz u Vladi, u kojoj je sadašnji guverner Žugić bio ministar finansija.



Nakon dolaska Žugića na mjesto guvernera, djelimično je dorađen nacrt.



CBCG sada ima tri umjesto dva viceguvernera, a svih osam članova Savjeta imaju mandat šest godina i moći će na tu funkciju da se izaberu najviše dva puta.



Žugić inkasirao skoro 60 hiljada



Prema podacima iz imovinskog kartona, guverner Žugić je prošle godine samo po osnovu zarade primio preko 40 hiljada eura. Tu su još i naknade za predsjedavajućeg Savjetom CBCG i Savjetom za fiskalnu stabilnost, zatim jubilarne nagrade, zimnica i po tom osnovu Žugić je dobio 17,6 hiljada eura. Viceguverner Nikola Fabris za osnovnu platu je ukupno dobio oko 50 hiljada eura, a smijenjena viceguvernerka Irena Radović oko 30 hiljada.

Za trećeg viceguvernera izabran je krajem prošle godine Miodrag Radonjić.



GA: U vrhu po broju zaposlenih 1 na 100.000 stanovnika



Građanska alijansa je u analizi iz 2016. ocijenila da je CBCG rekorder po broju zaposlenih u odnosu na broj stanovnika u odnosu na evropske okvire. Ukoliko se uporedi broj zaposlenih u centralnim bankama na 100.000 stanovnika, sa tadašnjih 357 zaposlenih, Crna Giora je sa prosjekom od 57,1 u vrhu. “Prema izvorima časopisa “Ekonomika” i “Central bank direktorija”, ovaj prosjek u Rusiji je 50,6, a u Francuskoj oko 20, SAD oko sedam. Rusija ima 143,5 miliona stanovnika, Francuska 66, a Crna Gora 620.000. Evropska centralna banka zapošljava 1.500 ljudi, a primjenjuje evropsku monetarnu politiku, upravlja operacijama međunarodne razmjene,...”, navodi se u analizi GA iz 2016.



500 eura i više može dobiti zaposleni na ime solidarne pomoći u slučaju sklapanja braka i rođenja djeteta. U slučaju duže i teže bolesti do 5.000, zdravstvene rehabilitacije do 2.000, nabavke ljekova do 1.000, liječenja u inostranstvu do 5.000,...,te drugim opravdanim slučajevima, stoji u KU

