Sijalice od 100 W i jače neće se uvoziti od 1. jula

Klasične sijalice sa žarnom niti snage 100 W i veće neće biti moguće uvoziti nakon 1. jula, jer tada počinje primjena Pravilnika o zahtjevima za eko dizajn neusmjerenih sijalica za domaćinstva, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.



“Pravilnikom se zabranjuje stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti od 100 W i veće, ali ne i prodaja onih koje su se do datuma primjene Pravilnika već našle na tržištu. Na ovaj način, distributerima je omogućeno da prodaju zalihe sijalica koje su uvezli do 1. jula, a zabranjuje se uvoz, odnosno stavljanje na tržište ove vrste sijalicanje nakon pomenutog datuma”, kazali su iz Ministarstva.



Tehnički zahtjevi eko dizajna za klasične sijalice sa žarnom niti primjenjivaće se, kako su dodali, po fazama. To znači da će, nakon zabrane stavljanja na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti od 100 W i veće od 1. jula, isto važiti za sijalice snage od 75 W i veće od 1. januara 2019. godine, za sijalice snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine neće biti dozvoljeno stavljanje na tržište svih klasičnih sijalica sa žarnom niti, osim onih baziranih na nekoj novoj, energetski efikasnijoj tehnologiji.



Iz Ministarstva navode da je Pravilnik jedan od 16 propisa kojim se uređuje uvođenje zahtjeva za eko dizajn određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije, a koji propisuju postepenu eliminaciju određenih tehnologija sa tržišta, shodno praksi EU koja sprovodi ovaj proces od 2012. godine.



Ostali pravilnici koje je donijelo Ministarstvo ekonomije odnose se na rashladne i uređaje za klimatizaciju, mašine za pranje i sušenje veša i pranje posuđa, televizore, električna napajanja, set-top boksove, električne motore, ventilatore, pumpe za vodu i cirkulacione pumpe.



“Ministarstvo ekonomije je u proteklih pola godine imalo intenzivnu komunikaciju sa uvoznicima i distributerima, ali i inspekcijskim organima, pa je kroz niz sastanaka i radionica radilo na njihovom informisanju i pripremi za obaveze koje proističu iz ovog i ostalih pravilnika. Uspostavljanje pravnog okvira kojima se uređuje uvođenje zahtjeva za eko dizajn i označavanje energetske efikasnosti (energetska klasa uređaja) proizvoda podržali su Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)”, rekli su iz Ministarstva.

