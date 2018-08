Sijarić sumnja na lokalnog funkcionera

Meta jučerašnjeg bombaškog napada u Bijelom Polju nije bila imovina porodice Rašida Međedovića, već njegovog zeta Hašima Sijarića - vlasnika jednog od oštećenih automobila, saznaju “Vijesti”.

On je “Vijestima” kazao da sumnja da je želio da mu naudi jedan bjelopoljski funkcionera s kojim je od ranije imao problema zbog kojih ga je čak i prijavio policiji. Njegovo ime nije želio da otkrije pojasnivši da je svoje sumnje juče ujutru saopštio istražiteljima.

Novinari “Vijesti” su saznali da je Sijarić, koji živi i radi u Sloveniji, krajem maja podnio krivičnu prijavu protiv sekretara bjelopoljskog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove Dejana Lukovića zbog naavodnog primanja mita i korupcije.

Luković je “Vijestima” kazao da je riječ o lažnoj prijavi od prije mjesec za navodnu prevaru od prije tri godine i da je Sijarić pokušao njega da reketira, odbacujući bilo kakvu povezanost sa tvrdnjama Sijarića. On je rekao da nema ništa sa postavljanjem eksplozivne naprave ispod Sijarićevog automobila.

Slovenski biznismen je optužio Lukovića da mu je navodno na prevaru uzeo 11 hiljada eura. U toj prijavi Sijarić navodi kako je još 2014. godine kupio zemljište u Bijelom Polju na kojem je želio da izgradi poslovni objekat zbog čega se inicijativom obratio Sekretarijatu za uređenje prostora u cilju dobijanje veće kvadrature. Detaljno opisuje i kako mu je prijateljica u Ljubljani početkom 2015. godine preporučila Lukovića kao čovjeka koji može da ubrza izdavanje papira.

U prijavi tvrdi da mu je Luković kazao da ne brine jer je u njegovoj nadležnosti izdavanje potrebne papirologije za izgradnju svih vrsta objekata. Luković mu

je, kako se navodi u prijavi, rekao i da ima arhiktektu koji bi odradio projekat.

Luković je, piše u prijavi, Sijariću saopštio da će ga izrada tehničke dokumentacije i postupak odobravanja i izdavanja potrebne dozvole koštati 22 hiljade eura. Sijarić dalje tvrdi da je u julu Lukoviću predao prvih 11 hiljada eura, dok je ostatak trebalo da bude predat nakon obavljenog posla. Primopredaji novca navodno je prisustvovala Sijarićeva supruga.

Luković je, međutim, rekao "Vijestima" da Sijarić tvrdi da mu je obećao nešto za šta nije nadležan i da nikakav novac nije uzeo od njega.

Slovenac u prijavi navodi da mu je Luković sa još jednom osobom prijetio da ćuti o sklopljenom poslu, nakon što je počeo da ga pritiska i ispituje u vezi sa tim šta je bilo sa poslom za koji su se dogovorili. Nakon toga je Sijarić bjelopoljskog funkcionera prijavio za korupciju i uzimanje mita.

Luković je istakao da je Sijarić prije 20 dana slao prijeteće poruke njemu i porodici iz Slovenije, zbog čega ga je prijavio policiji.

"U pitanju je čovjek koji ima podeblji kriminalni dosije i slične stvari je radio po Sloveniji i Hrvatskoj, gdje je, zbog reketiranja, šverca oružja, falisifikovanja novca, mita, korupcije i lažnog prijavljivanja, sedam godina proveo u zatvoru. Na sličan način je pokušao da to uradi sa mnom", kazao je Luković.

Iz bjelopoljskog tužilaštva su saopštili da je u toku izviđaj u slučaju korupcije i primanja mita, koju je prijavio Sijarić.

Kljajević: Radi se o improvizovanoj bombi sa sporogorećim štapinom

Državna tužiteljka Katarina Kljajević kazala je “Vijestima” da je juče u dvorištu Međedovića bila riječ o improvizovanoj napravi sa sporogorećim štapinom.

“Tragovi su izuzeti i danas će biti upućeni u Forenzički centar. Usljed eksplozije je došlo do manjeg oštećenja na dva vozila marke ‘porše’ vlasnika H. S. i ‘reno klio’. Naime, spoljni dijelovi vozila u predjelu branika ispali su iz ležišta, kao i djelovi oko registarskih tablica. Uz to, na jednoj obližnjoj kući je polomljeno zaštitno staklo od lustera”, kazala je tužiteljka. Istakla je da je evidentno da je od strane NN lica izvršeno krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i ekplozivnih materija.

Tvrdi da ga je Luković prevario, a potom mu prijetio

Sijarić u krivičnoj prijavi navodi da je preko prijatelja saznao da se mijenja DUP za područje gdje je planirao da gradi i da se održava rasprava o njegovoj izmjeni, nakon čega je došao i prisustvovao događaju. Prije te rasprave je, tvrdi, imao susret sa Lukovićem i arhitektom koji su mu saopštili da ima određenih promjena i da novim DUP-om može graditi objekat od tridesetak kvadratnih metara, a ne 43, kako su mu ranije obećali.

"Ja sam ih tada upitao kako sada da vam dam 22 hiljade eura a smanjena je kvadratura sa 43 na 27 kvadrata. Oni su preračunali na kalkulatoru telefonom i saopštili da bi me to sada koštalo ukupno 15 hiljada eura i to 11 koje sam dao i četiri hiljade po završenom poslu, na šta sam ja pristao", piše u prijavi koju je Sijarić podnio policiji.

On u aprilu ove godine navodno shvata da je prevaren kada Luković, tvrdi, počinje da ga izbjegava. Zbog toga je, navodi u prijavi, 22. maja svratio do njegove kuće s namjerom da popriča sa njim, ali ga kući navodno nije našao.

Sijarić navodi da je Luković dan kasnije došao sa izvjesnim Suljom i da mu je tom prilikom rekao da ga više ne zove i traži.

"Sve jednim prijetećim glasom mašući prstom prema meni tako da sam imao utisak da je on sa ovim drugim licem koje je bilo sa njim imao namjeru da me zaplaše. Prilikom ustajanja iza stola Dejan mi je rekao 'nikad više da me ne zoveš, nikad više da ne dođeš kod mene kući, zaboravi mene jer ćeš imati problema sa mnom'. Ja sam mu rekao šta za one pare koje sam ti dao, a on meni da mu ništa nisam dao 'nemoj da imaš problema samnom zaboravi na mene'", piše u prijavi.

Dodaje se da su pola sata nakon susreta ovog razmijenili poruke kojom prilikom mu je Luković zaprijetio da će ga prijaviti policiji zbog "prijetnje na kuću i podmićivanja".

