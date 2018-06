Simović: Cetinje je veliko gradilište, kao što je i cijela Crna Gora od sjevera do juga

Infrastrukturni projekti koji se iz kapitalnog budžeta sprovode na području opštine Cetinje važna su pretpostavka za ubrzan privredni razvoj Prijestonice, ocijenio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović i poručio da se mora raditi u skladu sa ugovorenom dinamikom, bez kašnjenja.

"Ti projekti moraju se realizovati kvalitetno i u skladu sa ugovorenom dinamikom, kako bi što prije bili vidljivi efekti po razvoj lokalne ekonomije, stvorile se pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta i bolji kvalitet života svih građana prijestonice", rekao je Simović prilikom današnje radne posjete Cetinju.

U cilju sagledavanja dinamike i kvaliteta radova na aktuelnim infrastrukturnim projektima, Simović je sa direktorima Direkcije za saobraćaj i Direkcije javnih radova, Savom Paračom i Almerom Kalačem, kao i gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Aleksandrom Kašćelanom obišao je radove na nekoliko važnih projekata – izgradnju novog fudbalskog stadiona, trga i pijace na Njegušima, kao i moderne regionalne saobraćajnice od Cetinja do Njeguša i od Krstca prema Ivanovim Koritima.

“Na terenu smo sa ciljem da sagledamo kako teče realizacija ugovorenih projekata. Nakon početnih informacija da na kapitalnom projektu kakav je stadion imamo zastoj, danas možemo da kažemo da smo ohrabreni sa onim što smo vidjeli i što smo čuli od izvođača radova. Očekujemo i pozivamo izvođača radova da bude do kraja dosljedan i odgovoran u realizaciji ugovorenih obaveza, a to znači da u roku od tri godine imamo završen ovaj kapitalni projekat, da se godišnje potroši do tri miliona eura i da se radovi završe dinamikom i kvalitetom u skladu sa urađenom projektnom dokumentacijom. S pažnjom ćemo pratiti dalju realizaciju ovog projekta i adekvatno reagovati“, poručio je Simović.

On je istakao da je ova godina za Prijestonicu posebno izazovna, jer je prva nakon donošenja Zakona o Prijestonici, koji treba da obezbijedi novi razvojni impuls Cetinju.

„Da bi to postigli, moramo imati angažovan rad nadležnih direkcija, svih resora u Vladi i partnerstvo sa lokalnom samoupravom“, kazao je Simović, saopšteno je iz Vlade.

Prema riječima Simovića, demontracijom pristupa obostrane odgovornosti može se garantovati realizacija planiranih kapitalnih budžeta i realizacija razvojnih projekata, ne samo na Cetinju, već i ostalim opštinama u Crnoj Gori.

„Cetinje je veliko gradilište, kao što je i cijela Crna Gora, od sjevera do juga, veliko gradilište. Gradilišta na kojima se stvara nova vrijednost, na kojima se stvaraju pretpostavke za novi ekonomski razvoj, pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta, pretpostavke za razvoj infrastrukture u oblastima sporta, kulture, zdravstva i svim drugim sektorima“, kazao je Simović.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan istakao je da će realizacija projekata iz kapitalnog budžeta ići u skladu sa dinamikom koja je u interesu građana Prijestonice.

„Izgradnja gradskog stadiona je za Cetinje prioritetan projekat, i kao što smo mi spremni da ispunimo naše obaveze, isto očekujemo i od izvođača radova. Pored radova koji su odmakli na istočnoj trbini, uvjerili smo se da su u toku radovi na raščišćavanju terena na zapadnoj tribini. Dobili smo čvrsta uvjeravanja da će radovi biti intezivirani i očekujemo da će biti planirana dinamika biti ispoštovana“, kazao je Kašćelan.

Kamen temeljac za izgradnju novog fudbalskog stadiona na Cetinju čija će izgradnja koštati gotovo devet miliona eura, položen je u novembru prošle godine. Radove izvodi firma "Erlang", a rok završetka je tri godine.

I prilikom obilaska radova na izgradnji trga i pijace na Njegušima, projekta koji je započet prošle godine, a koji je još u početnoj fazi, u razgovoru sa izvođačem radova i nadzornim organima istaknuta je potreba da se gradnja ubrza, kako bi se što prije doprinijelo valorizaciji turističkih, poljoprivrednih i drugih potencijala Njeguša.

Tokom obilaska radova na regionalnoj saobraćajnici od Cetinja prema Njegušima iskazano je, kako je saopšteno, zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova, kao i dinamikom početih radova na pravcu od Krstca do Ivanovih Korita.

Prema riječima direktora Direkcije za saobraćaj Sava Parače, u putni pravac Cetinje – Njeguši investirano je 9,5 miliona eura i biće završen do sredine jula ove godine. U izgradnju puta od Krstca do Ivanovih Korita biće uloženo 3,5 miliona eura.

“Najveći dio posla na ovom pravcu biće završen do kraja godine. Zadovoljan sam kvalitetom izvedenih radova. Svi koji budu koristili ovu saobraćajnicu, posebno turisti, kojih je na Cetinju i Njegušima svakim danom sve više, skratiće vrijeme putovanja i imaće bezbjedno i ugodno putovanje”, kazao je Parača, koji je istakao da je Vlada podržala ove projekte i insistirala na kvalitetu i što bržem stavljanju u funkciju ovih saobraćajnica.

Direktor Direkcije javnih radova Almer Kalač kazao je da je evidentno da dio radova koji se sprovode preko Direkcije javnih radova ne idu dinamikom koja je planirana.

“Direkcija će iskoristiti sve zakonske mehanizme prema izvođačima radova, kako bi svi kapitalni projekti koji se realizuju u Crnoj Gori bili završeni na vrijeme ili se eventualna kašnjenja svela na minimum. Sa opštinom Cetinje potpisali smo i protokole kojima su definisane obaveze svih strana u realizaciji projekata, a koji će rezultirati da što brže i kvalitetnije finalizujemo sve projekte na području Prijestonice”, kazao je Kalač.

