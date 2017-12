Sinđelić: Često sam viđao Đukanovića

Tokom saslušanja u Tužilaštvu Srbije prije nego što je prebačen u Crnu Goru, Saša Sinđelić kazao je da je prije 15 godina često sretao bivšeg premijera Mila Đukanovića.

To, između ostalog, stoji u transkriptu sedmosatnog saslušanja u Beogradu, aktulenog svjedoka saradnika u predmetu pokušaja državnog udara.

Transkript na 104 strane objavio je juče Demokratrski front.

Na saslušanju on negira da je planiran državni udar na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra.

Saslušanje je održano 11 dana poslije navodnog pokušaja udara.

Vodila ga je tužiteljka Lidija Ignjatović, a saslušanju je prisustvovao specijalni tužilac Saša Čađenović.

Sinđelić je kazao da je živio u Crnoj Gori od 2000. do 2002. godine.

“Čak i samog gospodina Đukanovića sam viđao kada je dolazio tamo kod nekih ljudi, ja sam radio obezbjeđenje tamo”, kazao je, između ostalog, tokom saslušanja.

U predmetu državni udar, optuženi se terete da su planirali, između ostalog, da uhapse i likvidiraju Đukanovića.

Da je zaista plan bio da se uhapsi tadašnji premijer, Sinđelić je kazao da bi bez sumnje u tome i uspio.

“Da sam ja htio da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen u Crnoj Gori. Postoje tri puta kojima se on kreće. Ja sam ranije boravio u Crnoj Gori, svaki pedalj Crne Gore poznajem i sigurno ne bih angažovao babe, djecu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smiješno,” rekao je on tužiocima.

Kazao je i da mu je jedan od optuženih Eduard Šišmakov, kazao da vlast zbog veze sa kriminalom ne smije da izgubi 16. oktobra. Dodao je i da mu je rekao da postoji navodna veza lidera DPS-a sa ubistvom hrvatskog novinara Iva Pukanića.

“Čak je rečeno da postoji neki transkripti ili nešto da je gospodin Đukanović umiješan u to djelo. Ja o tome nisam znao ništa, niti sam, ali eto čovjek priča moje je da ga slušam. Priča šta priča i u cijeloj toj priči taj čovjek kaže meni ovako: s obzirom da je takva situacija i da taj gospodin Đukanović je svjestan da mu može biti suđeno”.

Govoreći o razlozima za saslušanje, on je kazao da je želio da kaže istinu prije nego što ga prebace u Crnu Goru jer strahuje da ne može očekivati pravdu.

On je kazao da se osjećao ugroženim.

“Prvo od režima u Crnoj Gori, kojem ne bi bilo u interesu iznošenja ovakve istine koju sam ja sada ispričao, zato što bi se shvatilo da je postupak iskonstruisan sa namjerom podizanja opšte galame i straha u narodu Crne Gore u trenutku izbora u udarnom dijelu koji je bio oko podne ili popodne da bi se to zloupotrijebilo u izborne svrhe,” kazao je Sinđelić.

Poslije ove izjave je specijalni tužilac Saša Čađenović napustio saslušanje.

Sinđelić je na saslušanju kazao da je u Srbiji odležao gotovo pet godina zbog napada na službena lica i posjedovanje oružje.

Na istom saslušanju je specijalni tužilac Čađenović imao priliku da čuje da se Sinđelić goni i u Hrvatskoj.

“Ja u toj zemlji nikada nisam bio niti imam šta sa njima, ali sam navodno na osnovu dvije čaure iz kojih sam ja navodno pucao na policajce osuđen u Hrvatskoj,” kazao je Sinđelić.

On je kazao da su ga o tome ispitivali na poligrafu u Rusiji.

“Oni su mene stavili na poligraf i pitali me da li si ti ulazio u Hrvatsku i da li si ubio tamo neko lice i ne znam ni ja. Ja sam rekao ne, i oni su odbili tim, taj sud je doneo neko rješenje kojim se odbija kao neosnovano isključenje,” kazao je on na saslušanju.

Iz DF-a su ranije objavili da je Sinđelić pravosnažno osuđen na 21 godinu robije zbog ubistva što ga, kako su istakli, diskvalifikuje kao svjedoka saradnika.

On je tužiocima opisao i jednog od optuženih Eduarda Šišmakova.

“Uglavnom za tog čoveka da kažemo mogu reći da je bio misteriozan, smatram da je bio imućan i smatram da je imao baš veliku zaleđinu sigurno za sobom, finansijsku ili neku drugu jer vidio sam da su se svi bojali da kažemo takvog čoveka koji su imali kontakt sa njime,” kazao je on.

Dodao je da su na kraju poginuli ili bili ubijeni ljudi koji su sa Šišmakovim imali sukoba.

U iskazu je pominjao i da je više puta imao sastanke sa Šišmakovim i na njima mu je davao velike svote novca koje su bile namijenjene za organizovanje ljudi koji bi išli na proteste u Crnoj Gori.

Sinđelić je kazao da mu je Šišmakov rekao da u slučaju da se desi da 16. oktobra u Crnoj Gori regularno pobijedi opozicija prijeti velika opasnost da kriminalne strukture napadnu čak na te demonstrante možda čak i oružjem.

“I taj čovjek je rekao da se nikako ne ulazi u bilo kakve vrste sukoba sa policijom i tako dalje, da niko ne smije biti povrijeđen tu da kažemo na takvom protestu i tako dalje,” kazao je on.

Više puta su bilježene isplate od 25.000 eura koje je Sinđelić pravdao samo potpisom na običnom listu papira.

Veliki dio toga novca Sinđelić je davao Paji Velimiroviću, ali i dio Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću za organizovanje učesnika protesta.

Velimirović je insistirao da od dijela novca kupi oružje za privatne svrhe.

“Kažem nemoj Pajo da ima nekih problema da ovo oružje završi u rukama demonstranata i slično da neko nekog tamo ubije. Paja tada meni garantuje i kune mi se da će to oružje biti strogo pod njegovom kontrolom da niko neće imati dodira sa tim oružjem,” kazao je Sinđelić tužiocima.

Velimirović mu je tada rekao da je dio oružja u Crnoj Gori i pomenuo u vezi sa tim prodavce cigareta.

On je upravo označio Velimirovića kao osobu koja je kriva za hapšenja, a posebno Bratislav Dikića.

Dikić, zaključuje se iz razgovora, nije trebalo da prisustvuje protestu već je u tom periodu bio u manastiru Ostrog.

“To u prevodu znači da je Paja sjedio negdje najvjerovatnije uhapšen ili pod prisilom ili nešto slično ili je bio saradnik određenih institucija nazovimo ih tako, i navlačio gospodina Dikića da gospodin Dikić dođe tu i da bude uhapšen na datom mjestu. Za čega vjerujem da je momentalno pojavom kod tržnog centra gospodin Dikić uhapšen i da je dalje procesuirano gospodinu Dikiću da je on tu došao da preuzme nekakvo oružje,” kazao je on.

Sinđelić tvrdi da je naknadno lažirano mjesto hapšenja Dikića.

On je kazao da bi trebalo da tužilaštvo posebno izvještači navodne razgovore koje je imao sa Dikićem, a za koje tvrdi da su između Dikića i Velimirovića.

“Niti smatram da će tužilaštvo i sudstvo Crne Gore u ovakvim političko pravnim okolnostima u Crnoj Gori išta istražiti kako treba, zahtjevam da se snimak izvještači glasovno i da se osoba pomenuta kao Dikić u snimku u razgovoru sa mnom vještači sa osobom koju ja poznajem pod nadimkom vojvoda Paja i da se utvrdi da li glas pripada navodnom vojvodi Paji ili navodnom gospodinu Dikiću,” kazao je on.

Prema riječima Sinđelića u beogradskom tužilaštvu, posebno sumnjiva je bila pratnja Velimirovića.

“Taj momak nije isti momak koji je bio prvi put sa njim. Isto ga prati izdalje i ide mu za leđima, kao ispada kao da taj Paja malte ne pod nečijom pretnjom se sastaje sa mnom. Plus u licu tog Paje ja vidim da nešto sa njim nije u redu, da se nekako čudno ponaša,” kazao je on tužiocima.

Sinđelić je kazao da je oko 20. oktobra otišao u Bezbjednosno informativnu agenciju (BIA) i predao im sve što je imao od opreme i 125.000 eura koje je dobio od Šišmakova.

“Da je neko sa nekom osnovnom namjerom htio neke ljude da ubija po Podgorici i pravi terorizam, dajte molim vas i pri tom organizator toga pri tom dođe sam da da izjavu o tome i preda 125.000 eura tužilaštvu, dajte molim vas,” kazao je on.

Poslije serije hapšenja u Crnoj Gori u vezi 16. oktobra, Sinđelić je kazao da je imao jedan od posljednjih sastanaka sa Šišmakovim.

Tom prilikom dao mu je 50.000 eura kojima je trebalo da pomogne privedenima u ovom slučaju tako što bi im obezbijedio pravnu pomoć.

On je, takođe, na saslušanju negirao bilo kakvu vezu crnogorskih političara sa skupom.

“Nikada ja u svom životu nikoga iz te opozicije nisam sreo lično da ga poznajem lično, niti se taj iko ikada obratio meni sa zahtjevom,” kazao je on.

Specijalno državno tužilaštvo tereti lidere DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića za umiješanost u pokušaj državnog udara.

Nije znao da je to Popov: Sinđelić govorio i o tome kako su ih strane službe fotografisale

On je beogradskom tužilaštvu prošle godine ispričao kako su njegov sastanak sa Eduardom Šišmakovim fotografisale strane službe.

Upravo se pozivajući na strane službe, britanski “Telegraf” je u avgustu ove godine objavio fotografije sa toga sastanka.

“Dok sam razgovarao tri ili četiri čudna čovjeka su sa strane leđa tamo nailazili, prilazili i to i vidio sam da jasno snimaju i fotografišu mene i lica sa kojim ja pričam. Ja ovog trenutka ne mogu da kažem da li su to ljudi tog Edija ili su to ovako neki ljudi koji su se slučajno tu našli, ali neko ko se nađe slučajno tu, neće od sve trojice da vrši fotografisanja i snimanja baš u pravcu u kojem smo mi”, kazao je na saslušanju od 27. oktobra prošle godine.

On je opisao to troje muškaraca kao izuzetno fizički sposobne i da imaju između 30 i 35 godina.

Dodao je da je u tom trenutku njemu prišla osoba sa fotoaparatom koja je bliska Šišmakovu.

“Taj koji se pozdravio sa mnom nije izgledao uopšte ovako miroljubivo i taj je odmah nosio neki aparat sa sobom sa visokom rezolucijom, taj je odmah nešto prokomentarisao ko su ova trojica koji su dalje to fotografisali i snimali izdalje i on je krenuo njih da fotografiše zumira tu trojicu,” kazao je on.

“Telegraf” tvrdi da je taj muškarac sa fotoaparatom Vladimir Popov.

Popov je takođe optužen pred crnogorskim tužilaštvom za učestvovanje u planiranju terorizma u Podgorici.

