Sindikati prihvatili ponudu ministarstva o penzionom zakonu

Na zajedničkoj sjednici Skupštine Saveza sindikata i Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata većinom glasova prihvaćen je inovirani predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u vezi četiri glavna uslova.

Protiv predloga bili su delegati pojedinačno najbrojnije organizacije u Savezu sindikata - Sindikata uprave i pravosuđa, a iz Unije slobodnih sindikata predstavnici nekoliko manjih organizacija.

Iz Sindikata uprave i pravosuđa su najavili da će narednih dana imati svoju skupštinu na kojoj će odlučiti o daljim potezima.

Prethodni predlog Ministarstva rada da se u punu penziju ide kada se ostvare oba uslova 40 godina staža i 65 godina starosti, korigovan je na 40 godina staža i 61 godinu starosti.

Umjesto 67 godina granica za starosnu penziju se za muškarce spušta na 66 i važiće već od naredne godine, a za žene sa 65 na 64.

Sadašnja norma u zakonu da se za iznos penzije računaju koeficijenti za svih 40 godina staža, prema dogovoru biće izmijenjena pa se za penziju neće računati koeficijenti za četvrtinu perioda staža sa najmanjim uplatama.

To će važiti do 2030. godina, i značajno će uticati na povećanje konačnog iznosa penzije za one koji u tom periodu ostvare to pravo.

Ministarstvo i sindikati će narednih dana nastaviti pregovore oko drugih spornih pitanja u predlogu zakona koji se tiču invalidskih, porodičnih i drugih penzija.

Današnjim glasanjem delegati su odustali od najavljenih radikalnih mjera ako Vlada ne ponudi prihvatljim kompromis, kao što su peticija za organizovanje referenduma o zakonu i pripreme za generalni štrajk.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)