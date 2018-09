Sindikatima sporna odluka o licencama

Odluke o povećanju cijena članarine za obnovu licence za rad ljekara donio je Izvršni odbor Ljekarske komore, a ne Skupština te institucije, kako nalažu propisi.

To je “Vijestima” kazao predsjednik Sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević. On pretpostavlja da je to jedan od razloga što najveći broj ljekara još nije podnio zahtjev za obnavljanje licence za rad, iako zakonski rok za predaju dokumentacije ističe 30. septembra.

“Uvidom u odluke o visini naknade za članarinu, upis i izdavanje licence, koje se nalaze na zvaničnom sajtu Ljekarske komore, vidi se da je te odluke donio Izvršni odbor, koji po Statutu nema pravo da donosi odluke već samo da predlog odluka dostavi Skupštini na izjašnjenje. Jedino Skupština Ljekarske komore može legitimno da donese odluke o visini naknada... Vidjećemo šta će o svemu ovome reći Skupština i šta je obrazloženje Izvršnog odbora za povećanje cijena”, ocijenio je Pavićević.

“Vijesti” su juče objavile da je cijena mjesečne članarine u Ljekarskoj komori porasla sa pet na osam, a za obnovu licence za rad sa 50 na 80, zbog čega je dio ljekara nezadovoljan. Za ljekare iz inostranstva, koji bi da rade u Crnoj Gori cijena mjesečne članarine je 16 eura, a licenca 160 eura.

Predsjednik te institucije Aleksandar Mugoša objasnio je zašto su povećali cijene, ali je izjavu na kraju povukao, jer je insisitrao da bude objavljena integralno.

On je ranije najavio da će procesuirati sve koji budu kršili zakon.

Predsjednica Sindikata zdravstva pri Savezu sindikata, Ljiljana Krivokapić, “Vijestima” je rekla da je odziv ljekara za obnavljanje licenci slab zato što su bili godišnji odmori, ali i što procedura nije jednostavna.

Ona je kazala da im je objašnjeno da su cijene porasle jer Ljekarska komora ima naslijeđene dugove. Krivokapić, međutim, smatra da ljekari ne treba da regulišu te stvari. Iz Sindikata doktora medicine ocijenili su da nije visoka cijena licence niti iznos članarine, već da su plate ljekara bestidno niske.

