“Šipkom udarao Niški, a ne Fitilj”

Osuđenik kog zovu Niški udario je 30. decembra šipkom po glavi robijaša Dejana Šćepanovića, a ne Milan Brajović zvani Fitilj.

To je juče u nastavku suđenja Brajoviću kazao svjedok Aleksandar Perović.

On je, pred sutkinjom danilovgradskog Osnovnog suda Sonjom Keković objasnio da nije vidio kada je Niški udario Šćepanovića, ali da to znaju svi zatvorenici i da su mu to i rekli.

Brajović je tada objasnio da je Niški nadimak osuđenika Marka Savića.

Brajović je optužen da je 30. decembra 2017, u spuškom zatvoru, metalnom šipkom udario Šćepanovića po glavi nanoseći mu lakšu tjelesnu povredu.

Šćepanović je povrijeđen u hodniku paviljona F, dok su Brajović i osuđenik Ljubiša Đurišić iz zatvorske sobe izlazili na šetnju.

Đurišić je juče tvrdio da je hodnik bio pun “robijaša koji nisu trebali da budu otvoreni”.

“Oni su trebali da budu zatvoreni tih desetak sekundi dok mi izađemo iz sobe na šetnju, jer smo u izolaciji. Pozdravljao sam se sa nekim zatvorenicima iz drugih soba, vidio sam gužvu, nisam vidio ko je udario Dejana Šćepanovića, ali jesam da nije Milan Brajović, jer je sve vrijeme bio pored mene”, tvrdio je svjedok Đurišić.

Odgovarajući na pitanje optuženog, kazao je da po pravilu niko ne smije biti na hodniku kada oni prolaze, jer su pod posebnim režimom zbog izolacije.

Svjedok Petar Damjanović ispričao je da je tog dana, kada je čuo viku, izašao iz boravka u hodnik i vidio Šćepanovića kako rasječene glave izlazi iz svoje sobe.

“Vidio sam veći broj osuđenika i komandira Branislava Savovića, Dejana Šćepanovića kako izlijeće iz sobe rasječene glave. Nisam vidio ko ga je udario, niti da se sa nekim prepire. Brajović je bio sa moje lijeve strane, a Šćepanović i grupa osuđenika sa desne. Kad sam izašao u hodnik proletjela je metalna šipka, udarila u zid i pala na pod. Ne znam ko je bacio”, rekao je on.

Tužilac Vukas Radonjić kazao je da ima prigovore na izjave sva tri svjedoka ali da će ih iznijeti u završnoj riječi.

Tražio je da se konstatuje razlika u svjedočenju Damjanovića sa onim što se vidi na snimku nadzornih kamera.

Keković je naložila da se sasluša Savić i prihvatila Brajovićev predlog da se od ZIKS-a pribave svi snimci iz hodnika paviljona F i sobe u kojoj borave on i Đurišić.

Ni tužilac Radonjić nije se protivio tom predlogu.

Brajović je osuđen zbog ubistva Nikšićanina Tihomira Bojovića.

Kamera zabilježila krvavu glavu Šćepanovića, ne i udarac

U sudnici je juče odgledan snimak sa jedne od nadzornih kamera iz spuškog zatvora, na kom se vidi povrijeđeni Šćepanović, ali ne i ko ga je udario.

Na tom snimku vidi se da hodnikom nailaze Brajović i Đurišić.

Kamera je zabilježila da se jedan od osuđenika hvata rukama za glavu, a da u tom trenutku pored njega prolazi Savić.

Nakon toga komandir Savović gura Brajovića nazad, a nedugo zatim do rešetke iza koje je Brajović dolazi Šćepanović kom lije krv niz glavu.

Brajović je u sudnici tvrdio da ga je povrijeđeni zatvorenik tada pitao je li vidio ko ga je udario.

