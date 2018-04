Škrelja: I ostali će doći na red

Predsjednik Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Ljuiđ Škrelja juče nije mogao da kaže kada će se to tijelo izjasniti o mogućim sankcijama za više bivših i sadašnjih članova Savjeta RTCG, za koje je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da su prekršili Zakon o sprečavanju korupcije jer nijesu prijavili imovinu.

ASK je utvrdila u oktobru 2017. da su Dragana Tripković, Perko Vukotić, Vladimir Pavićević i Mimo Drašković kršili Zakon jer nijesu prijavili imovinu. Odbor se nije izjašnjavao o tome, a Škrelja je rekao da bi to moglo biti na dnevnom redu kada počne redovno skupštinsko zasjednje 1. marta. Škrelja je juče “Vijestima” kazao da Odbor zasjeda svake sedmice i da će i to “apsolutno doći na dnevni red”.

ASK je u oktobru 2017. utvrdila da su član Savjeta Javnog servisa Goran Đurović i član Savjeta Agencije za elektronske medije Darko Ivanović prekršili zakon. Administrativni odbor je u decembru predložio Skupštini da ih razriješi, što se i desilo.

EK je u izvještaju o napretku Crne Gore konstatovala zabrinutost zbog nedavnog političkog miješanja u rad Savjeta Javnog servisa.

O Draškoviću će odlučivati ASK

Grupa NVO nedavno je podnijela inicijativu za razrješenje člana Savjeta RTCG Mima Draškovića, koji je fotografisan na promociji predsjedničkog kandidata DPS-a Mila Đukanovića. Škrelja je juče kazao da nema inicijative za smjenu Draškovića. On je prethodno medijima rekao da će inicijativu proslijediti ASK.

