Škrelja izbjegava odgovor: Ja sam izvođač radova, a ne predsjednik odbora

Ni devet mjeseci nakon odluke Agencije za sprječavanje korupcije da su članovi Savjeta Radio-Televizije Crne Gore – Dragana Tripković, Perko Vukotić, Vladimir Pavićević i Mimo Drašković prekršili Zakon o sprječavanju korupcije jer nisu u zakonom propisanom roku dostavili Izvještaj o prihodima i imovini za 2016. godinu, ta odluka nije došla na dnevni red nadležnog Administrativnog odbora.

U međuvremenu su od predsjednika tog skupštinskog tijela, Luiđa Škrelje, stizala samo prazna obećanja, poput onog da će "svi doći na red".

S druge strane, kada su se,navodno u konfliktu interesa, prošle godine našli sada već bivši članovi Savjeta RTCG-a, Nikola Vukčević i Goran Đurović, Administrativni odbor bio je izuzetno ažuran – Đurović je razriješen s funkcije za tri mjeseca, a Vukčević za oko tridesetak dana.

Škrelja ni sada ne može da objasnio tu selektivnu ažurnost Odbora, navodno zbog toga što je u jednom tekstu u Vijestima označen kao izvođač radova.

Zato je na više puta ponovljeno pitanje kada će Odbor kojim predsjedava da razmatra situaciju u kojoj su se četiri člana Savjeta RTCG našla u prekršaju, odgovarao ironišući:

„Čekamo da prođe turistička sezona, pa da dobijem od nekog imaginarnog nalogodavca kao izvođač radova nalog šta da radim".

Drugi pokušaj:

"Izvođač radova, treba neko da mu da posao da bi nešto radio, ja nisam predsjednik Administrativnog odbora. Sada ne radim ništa jer kao izvođač radova nemam nalog za rad“.

Na pitanje novinarke TV Vijesti da li se može li dobiti neki konkretan rok kada će to doći na dnevni red, Škrelja kaže da ne osjeća potrebu za davanjem te informacije.

„Ne osjećam potrebu da vam to dam, jer ja sam izvođač radova. Po hiljaditi put ponavljam, nisam predsjednik Administrativnog odbora“, kaže on.

Škrelja je ekipu TV Vijesti svojim ponašanjem i odgovorima zaista ubijedio da nije predsjednik Administrativnog odbora, pa su odustali.

Goran Đurović, koji je po preporuci ovog odbora, sa funkcije u Savjetu RTCG, razriješen tri mjeseca nakon što je ASK donijela odluku da je prekršio Zakon, ovo odugovlačenje u slučaju njegovih bivših kolega iz Savjeta vidi kao još jednu potvrdu da je Skupština samo instrument u rukama vladajuće partije.

„Gospodin Škrelja čeka instrukciju iz centrale svoje partije da vidi na koji način treba da završi postupak koji se ne dovodi do kraja samo iz razloga što je jedan od aktera ovog postupka, a to je Mimo Drašković prekršio zakon i primjena zakona prema Mimu Draškoviću bi dovela do gubljenja povjerenja članova i aktivista DPS-a u rad institucije“, smatra Đurović.

Zakonom o sprječavanju korupcije inače je propisano da će pravno lice koje u roku od 60 dana od prijema odluke Agencije ne obavijesti to tijelo o preduzetim mjerama povodom njene odluke, biti kažnjeno od hiljadu do 20 hiljada eura. Zbog toga dio odgovornosti snosi i ASK.

Iz Agencije TV Vijesti nije uspjela da dobije konkretan odgovor na pitanje da li ih je Odbor obavijestio o preduzetim mjerama u slučaju cetiri člana Savjeta RTCG i ukoliko nije, da li su preduzeli neke mjere u cilju kažnjavanja tog skupštinskog tijela.

"Agencija za sprječavanje korupcije je od Administrativnog Odbora Skupštine dobila obavještenje da će taj skupštinski Odbor, poštujući Zakon o nacionalnom javnom emiteru RTCG, kao i član 42 Zakona o sprječavanju korupcije, nakon što okonča postupak, predlog Odluke dostaviti Skupštini na dalju proceduru. O konačnoj Odluci, kako se navodi u obavještenju, Agenciju će obavijestiti Skupština", stoji u odgovoru ASK.

U međuvremenu, Agencija je prošlog petka donijela još jednu odluku da je Dragana Tripković prekršila Zakon, jer nije prijavila imovinu ni za prošlu godinu, što navodi na zaključak da odugovlačenje u donošenju odluka ohrabruje članove Savjeta da im neprijavljivanje imovine postane praksa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)