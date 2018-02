Skupština ide kontra suda: Jovetić izabran umjesto Vukčevića

Skupština Crne Gore izabrala je profesora Univerziteta Donja Gorica (UDG) Ivana Jovetića za člana Savjeta RTCG.

On je na to mjesto izabrana umjesto reditelja Nikole Vukčevića, uprkos usvojenoj privremenoj mjeri Osnovnog suda u Nikšiću da se on vrati u RTCG do okončanja sudskog procesa.

Poslanici DPS-a su kroz diskusiju kazali da osnovni sudovi nijesu nadležni za odluke Skupštine, zbog čega ne priznaju odluku Osnovnog suda.

Poslanici DPS-a , SD-a i HGI-a su glasali za Jovetića, Andrija Popović LP bio je protiv, a poslanici BS bili su uzdržani.

Vukčevića je Skupština razriješila, na predlog Administrativnog odbora. Vukčević je tvrdio da nije u sukobu interesa, odnosno da zbog honorara za snimanje dokumentarca, koji nije povezan sa RTCG, nije prekršio Zakon o nacionalnom javnom emiteru.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (17 glasova)