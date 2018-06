Skupštine nekih državnih kompanija se održavaju u isto vrijeme: Otežava se kontrola

Imajući u vidu različita mjesta održavanja, širom Crne Gore, od Podgorice do Ulcinja, preko Bara do Igala, ne postoji mogućnost da vlasnici dionica nekoliko različitih kompanija isprate ili uzmu učešće u raspravi na ovim skupštinama, zbog čega se pitaju da li je to namjerno napravljeno i kome je to u interesu

Namjerno ili slučajno otežavaju kontrolu: Raspopović