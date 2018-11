Slabi rezultati u borbi sa korupcijom za Markovića uspjeh

Evropska komisija ponovo je nezadovoljna rezultatima u oblasti borbe protiv korupcije, ali sa ovom ocjenom nije saglasan prvi čovjek Vlade Duško Marković, koji ocjenjuje da je rad Agencije za sprečavanje korupcije “uspješan”.

Premijer je “Vijestima” kazao da se na primjeru svojih saradnika uvjerio da ova institucija radi svoj posao.

“I domaća i međunarodna javnost upoznata je da se u ovoj godini nekoliko Vladinih zvaničnika našlo pod mjerama i dobilo negativan nalaz Agencije. Pa kada me već pitate - ocijeniću rad Agencije uspješnim”, kazao je Marković.

I u očima EK, borba protiv korupcije je među oblastima u kojima su evropski zvaničnici rezultate okarakterisali “nedovoljnim”.

“Za naredni period biće od presudnog značaja da Crna Gora ostvari ubjedljive rezultate, naročito u oblastima koje izazivaju zabrinutost, što zahtijeva angažovanje svih relevantnih institucija i aktera uključenih u ovaj proces”, ističe se u radnom dokumentu o poglavljima 23 i 24 institucije na čijem čelu je Žan Klod Junker.

Briselski zvaničnici bilježe i da uprkos određenom opšem unapređenju, opšta javnost još ne smatra Agenciju dovoljno nezavisnom i proaktivnom, i dalje se javljaju tvrdnje o tome da je instrumentalizovana za političke potrebe. Dodaju da u cilju jačanja povjerenja javnosti, Agencija i njeno osoblje moraju osigurati maksimalnu transparentnost, integritet, nepristrasnost i nezavisnost.

U dijelu koji se tiče rada Agencije konstatuje se, između ostalog, da još nije otkrila bilo kakvu zloupotrebu javnih resursa u partijske i svrhe izbornih kampanja, nije utvrdila nijedan slučaj nezakonitog bogaćenja, ali i da su njene odluke i mišljenja problematične.

Direktor Agencije Sreten Radonjić nije odgovarao na pitanja “Vijesti“ kako komentariše nalaze Brisela i šta će preduzeti kako bi isporučili ubjedljive rezultate u ovoj oblasti.

Sa 70 na 60 odsto opao je broj onih koji su omogućili Agenciji uvid u njihove bankarske račune, a Brisel spočitava da je saglasnost dalo samo 10 od 19 članova Vlade Duška Markovića.

“Oslanjajući se na taj podatak, želim da pozdravim takav procenat, jer on ukazuje da je više od polovine članova Vlade dozvolilo da Agencija za sprečavanje korupcije može imati uvid u njihove bankovne račune. Podsjetiću da sam to i sam učinio, i dozvolio pristup svom računu”, kazao je Marković “Vijestima”.

Međutim, na pitanje da li je tražio ili namjerava da traži od svojih ministara da daju saglasnost za uvid u bankarske račune, premijer je kazao da je to njihova lična stvar.

“Koja se nalazi u ravni ustavnih sloboda i da se ona niti može niti smije nametati sa bilo koje adrese, pa to neće činiti ni predsjednik Vlade”, kategoričan je premijer.

Agencija još nije otkrila bilo kakvu zloupotrebu državnih resursa u partijske i svrhe izbornih kampanja, uprkos izvještajima o postojanju takvih zloupotreba.

Ove godine pokrenula je 15 ispitivanja neobjašnjenog bogatstva i do sada zatvorila postupak u 12 slučajeva bez utvrđivanja nepravilnosti.

“Agencija i dalje treba da vrši detaljnije provjere nasumičnih uzoraka zvaničnika, i da radi na potrazi za nezakonitim bogaćenjima, promjenama i kretanjima imovine i identifikovanju porijekla imovine”, upozoravaju evropski zvaničnici.

Ćalović Marković: Agencija neće da provjerava imovinu prije 2016.

Nije ni čudo što su zamjerke Brisela iste, s obzirom na to da Agencija nije napravila nijedan korak naprijed u dvije ključne nadležnosti - zloupotrebe državnih sredstava i nezakonito bogaćenje, ocijenila je izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković.

“Iako Komisija eksplicitno kaže da treba da se bavi nezakonitim bogaćenjem javnih funkcionera, Agencija kaže da joj to nije mandat, u konkretnim odgovorima ne neke naše prijave, i takođe kaže da joj ne pada na pamet da se bavi imovinom funkcionera prije 2016. To je potpuni pravni i svaki drugi nonsens, odnosno pokušaj da se na neki način podvuče linija i kaže javnim funkcionerima ‘sve ono što ste nezakonito stekli do 2016. nema veze, time se niko neće bavit’”, kazala je za “Vijesti” ova bivša članica Savjeta Agencije.

Dodaje i da je očigledno da ta institucija ne želi da dođe ni do kakvih rezultata, uprkos brojnim prijavama o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, jer je njen “prvi čovjek postavljen ne da bi otkrio izborne zloupotrebe, nego da bi učinio sve što može da ih zataška”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)