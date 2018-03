Slađana Bečić: Putni pravac Golubovci-Mataguži i dalje van funkcije

Plan da se rekonstrukcija prve faze saobraćajnice od Golubovaca do Mataguža realizuje u roku od tri mjeseca od započinjanja radova nije se ostvario, podsjeća Slađana Bečić, članica OO Demokrata Zete.

"U pitanju je izgradnja saobraćajnice u dužini od 560 metara, kao dijela izbornog obećanja DPS-a, u susret lokalnim izborima iz 2014-e. Tadašnji zahtjevi stanovnika da se uradi kompletna rekonstrukcija putnog pravca u dužini većoj od 5 kilometra naišli su na uvjeravanje lokalnih funkcionera iz redova vlasti da će taj posao biti završen. Već u prvoj godini aktuelnog mandata postalo je vidljivo da od takvog razvoja događaja neće biti ništa. Umjesto 5 kilometara novoizgrađene saobraćajnice, korisnici putnog pravca Golubovci-Mataguži i dalje čekaju kada će se u funkciju staviti trasa u dužini od svega pola kilometra. Poražavajuće je da jedna lokalna vlast nije u stanju da izvrši ni 10 procenata svog izbornog obećanja kada je u pitanju samo jedan projekat", navodi Bečić.

Foto: Demokrate Crne Gore

Ona ističe da je sanacija ove magistrale od ogromne važnosti, ali "uviđajući dinamiku kojom se izvode radovi, dobro će biti ako izgradnja bude trajala kraće od jedne decenije"

"Sa druge strane, pojavili su se brojni problemi za stanovnike Golubovaca, Balabana, Gošića i Mataguža jer moraju koristiti alternativne saobraćajnice koje se ,sve osim jedne, nalaze u takvom stanju koje ne omogućava bezbjedno odvijanje saobraćaja. To kao da nije signal lokalnoj vlasti da se zapita šta je to što onemogućava završetak radova i da li za to neko treba da odgovara. Već je prošlo gotovo 150 dana od kada su mašine izvedene na teren, koji je jedan od najpovoljnijih u infrastrukturnom i geografskom smislu, a saobraćajnica tek dobija obrise budućeg izgleda. Zato pozivamo čelnike DPS-a iz lokalne vlasti da se građanima izvine zbog toga što su ih doveli u zabludu i saopšte u čemu je problem", navodi Bečić.

Ona dodaje da se Demokrate zalažu za to da infrastruktura u Zeti mora biti u značajnom dijelu rekonstruisana i osavremenjena.

"Neprihvatljivo je da saobraćajnica koja se gradi u sebi nema integrisanu biciklističku stazu a predstavlja koridor koji će najviše koristiti đaci osnovne i buduće srednje škole. Neophodna je kompletna rekonstrukcija od škole u Golubovcima do škole u Matagužima. Sljedeće faze izgradnje čiji će nadzor vršiti nova vlast treba da budu adekvatno pripremljene kroz efikasnu i blagovremenu eksproprijaciju, usklađivanje i izradu planske dokumentacije, obezbjeđivanje finansijskih sredstava i blagovremeno uvođenje izvođača u radove. Na ovom putnom pravcu je potrebno u cjelokupnoj dužini instalirati savremenu led rasvjetu, izgraditi obostrane pješačke i biciklističke staze, oplemeniti rastinjem i na adekvatnim lokacijama postaviti autobuska stajališta. Samim tim, građanima će na korišćenje biti predata moderna ulica kakvu su decenijama priželjkivali", zaključuje se-

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)