Službeni vozač policijskog motocikla: Čuvam vozače koje jurim

Stevan Pavićević, službenik Republičke policije za bezbjednost saobraćaja, koji još od 2006. godine službeno vozi motocikle, a od prije tri godine ga možemo vidjeti na novom BMW-u. On kaže da mu je zadatak da djeluje preventivno, a kada zatreba i da sankcioniše vozače, ali mu je na prvom mjestu njihova bezbjednost.

"Ovom motociklu do sada niko nije pobjegao, ali nama je najvažnije da vidimo broj vozila. Ne dolazimo nikad u situaciju da jurimo do maksimalnih granica, ne samo zbog naše bezbjednosti, s obzirom da smo prošli određene obuke, već zbog samog vozača za kojim jurimo, jer ne smijemo da ga dovedemo u rizik“, kaže Pavićević.

"U slučaju da on pokušava da umakne, a mi procijenimo da bi dalja potjera bila rizična po njega, jednostavno obavijestimo narednu patrolu koja ga zaustavi na pogodnom mjestu".

Pavićević objašnjava šta je konkretno njegov zadatak na drumovima.

"Nekad je to preventivni rad, opomena za lakše prekršaje. Ukoliko su teži prekršaji piše se prekršajna prijava i vozač odgovara za prekršaj koji je napravio“, kaže on.

"Ove godine sam dosta bio usredsređen na isključivanje teretnih vozila na pravcu prema Kolašinu. Tu je bilo dosta zastoja, a usljed sporog kretanja tih vozila, i do preticanja kolone vozila preko pune linije".

Foto: Saša Marković

Motocikl koji Stevan službeno vozi je specijalna policijska verzija BMW-a 1200RT. Ovaj moćni dvotočkaš se razlikuje u odnosu na civilne varijante ne samo po bojama i svjetlosnoj i zvučnoj signalizaciji.

"Za razliku od sportskih motocikala dosta je udoban, dosta lakše se podnosi put sa njim. Stabilan je, u krivinama može dosta brzo da se vozi, pa je vrlo sposoban na dionicama puta gdje su oštre i nepregledne krivine".

A kako reaguju vozači kada ih sustigne i zaustavi službenik na motociklu?

"Vozači koji su često u prekršajima nijesu uplašeni, jer su navikli na susrete sa policijom. Ima pojedinih vozača koje nalazimo i sankcionišemo za dosta teške prekršaje. Sa druge strane, vozači koji se ređe sreću sa policijom reaguju različito. Neko lakše podnese sankcionisanje, neko teže".

Na kraju, Stevan priča i o neobičnim izgovorima vozača koji su uhvaćeni u prekršaju.

"Najinteresantjiji izgovor koji sam čuo od vozača koga sam uhvatio u prekršaju je da je jurio da bi stigao u sportsku kladionicu da uplati tiket. Izuzetno sam bio iznenađen takvim razlogom za brzu vožnju. Naravno, sankcionisao sam ga za učinjeni prekršaj".

Motociklisti posebno ugroženi

Pavićević primjećuje da su motociklisti posebno ugroženi u saobraćaju i savjetuje vozačima automobila da na njih obrate posebnu pažnju.

"Dešavalo mi se dosta puta da mi se pri nailasku na raskrsnicu pogled susretne sa vozačem koji se uključuje u saobraćaj, a da on uopšte ne konstatuje da ja nailazim. Na osnovu toga što su nam se pogledi susreli, ja vjerujem da me on uočio, i da razumije da se krećem putem sa prvenstvom prolaza. Međutim, to često nije tako".

