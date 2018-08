Smanjivanje akciza - neophodna, ali hrabra odluka države

Kako ocenjujete činjenicu da je Skupština Crne Gore usvojila izmjene Zakona o akcizama, usljed kojih će od 1. septembra akcize na duvanske proizvode biti snižene na nivo iz avgusta 2017. godine?

Aktuelna situacija na legalnom tržištu bila je neodrživa, a nastala je kao posljedica naglog i neplanskog podizanja akciznih nameta u avgustu prošle godine. Ovakav akcizni kalendar rezultirao je padom prodaje legalnih cigareta većim od 35% u odnosu na isti period prošle godine. Shodno tome, revidiranje postojećeg akciznog opterećenja na duvanske proizvode svakako podržavamo i smatramo ga prvim i veoma važnim korakom ka oporavku i obezbjeđivanju održivosti legalnog tržišta cigareta. Ova mjera, koju sa jedne strane smatramo neophodnom, ali sa druge politički hrabrom, zajedno sa odlučnom borbom protiv šverca i ilegalne trgovine duvanskim proizvodima, obezbjediće ne samo stabilnost legalnog tržišta cigareta, već prije svega kontinuirani godišnji rast državnih prihoda od akciza na duvanske proizvode. Sve zajedno daje veoma pozitivan signal ne samo duvanskoj industriji, već i cjelokupnoj privredi Crne Gore da je država spremna da donese neophodne, nekada i teške odluke, kako bi, zarad opšte koristi, obezbjedila što povoljnije uslove poslovanja.

Možemo li očekivati da će cijela industrija na smanjivanje akciza odreagovati smanjivanjem cijena cigareta?

Planove konkurencije ne znamo, a Zakon o zaštiti konkurencije nas ograničava da komentarišemo unaprijed naše poslovne planove. Ipak, možemo reći da je glavni razlog skorijeg, nesrazmjernog rasta cijena cigareta bio rast akciza i da ćemo se kako do sada, tako i ubuduće cjenovno prilagođavati visini akcize.

Da li će eventualno prilagođavanje nižim akcizama dovesti do izjednačavanja cijena cigareta na crnom i legalnom tržištu?

Cijene se donekle mogu približiti, ali se izjednačiti sigurno ne mogu, jer ostaje činjenica da učešće države kroz akcizu i PDV, u maloprodajnoj cijeni cigareta iznosi do 87,5 odsto. To je trošak koji nelegalni trgovci nemaju, jer oni u državni budžet ne uplaćuju ništa. Sa druge strane, svakako može doći do postepenog izjednačenja cijena legalnih proizvoda sa onima u okruženju, pa više neće biti isplativo kupovati cigarete u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, a prodavati ih u Crnoj Gori, čime se opet nanosila šteta i legalnoj industriji i crnogorskoj državnoj kasi u koju se nije uplaćivalo ništa. Načinjena korekcija akcizne politike predstavlja jedan izuzetno važan, sistemski korak u iskorenjivanju sivog tržišta. Međutim, ovaj korak bi ostao „mrtvo slovo na papiru“ da nije praćen i kontinuiranim i odlučnim nastavkom borbe nadležnih državnih organa u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima. Nemamo nikakvu dilemu da će se državne aktivnosti na ovom planu nastaviti još energičnije nakon promjene Zakona o akcizama, dok će kompanija Filip Moris, kao i do sada, ostati kredibilan partner Vlade Crne Gore u podržavanju svih njenih napora koji istovremeno doprinose stabilnosti tržišta i, posljedično, povećanju budžetskih prihoda.

Kada očekujete da će taj cilj biti dostignut, odnosno, da će se legalo tržište duvana, ali i državni prihodi po ovom osnovu potpuno oporaviti?

Stabilni akcizni kalendar koji obezbjeđuje predvidljivost i ne dozvoljava neplansko iskakanje iz dobro isplaniranih okvira je odlučan korak u tom smjeru, ali nije jedini koji bi trebalo preduzeti. Brzina oporavka zavisiće i od odlučnosti države da se i sa sivim tržištem uhvati u koštac, u šta ne sumnjamo. Sprovođenje te dvije komplementarne mjere daje nam mogućnost da planiramo naše poslovanje u Crnoj Gori za narednih nekoliko godina, što u situaciji u kojoj smo se našli u proteklih godinu dana, jednostavno nije bilo moguće. Ipak ne treba zaboraviti da je trenutna situacija dovela ne samo do toga da nestane više od trećine legalnog tržišta, već i da se državni prihodi od duvanskih proizvoda smanje za više od od 27 odsto, tako da će biti potrebno vrijeme da se državni prihodi vrate na staro, odnosno, da počnu rasti.

Usporava li ova izmjena usklađivanje crnogorske sa regulativom Evropske Unije?

Ne, na ovaj način se ni u kom pogledu ne dovode u pitanje zahtjevi Evropske unije koji se mogu očekivati u pretpristupnom periodu. Kompanija Filip Moris u potpunosti podržava usklađivanje sa EU zahtjevima u domenu duvanskih proizvoda, ali ako se pri tom vodi računa o trenutnoj ekonomskoj situaciji, samim građanima, uticaju na njihov životni standard i izbjegavanju dodatnih socijalnih i ekonomskih problema. “Harmonizacija” kojoj se pristupilo u proteklih godinu dana nije uzela u obzir sve ove faktore, bila je nagla i dovela je do podizanja akciznog opterećenja daleko iznad kupovne moći stanovništva i iznad nivoa koji je optimalan u ovoj fazi pristupanja EU. Akcizni kalendar koji je nedavno usvojen u skupštini u potpunosti ispunjava kriterijume EU, osiguravajući da državni nameti rastu u skladu sa EU zahtjevima, ali na postepen način koji ne unosi potrese na tržište i prati rast standarda lokalnog stanovništva.

