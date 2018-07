Smijenili viceguvernerku, i ona i guverner odali tajne podatke?

Skupština je juče smijenila Irenu Radović sa pozicije viceguvernera Centralne banke (CBCG) za kontrolu bankarskog sistema. To je urađeno na predlog Savjeta CBCG koji je jednoglasno prihvatio inicijativu guvernera Radoja Žugića da se Radovićeva smijeni.

Za smjenu su glasala ukupno 42 poslanika (DPS, SD, manjinske partije i poslanik opozicije Draginja Vuksanović iz SDP-a), dok je protiv smjene Radovićeve bio Andrija Popović iz Liberalne partije. U trenutku glasanja u sali su bili još Raško Konjević i Ranko Krivokapić i z SDP-a i Miodrag Lekić iz Demosa, ali njih trojica nijesu glasali.Poslanici vladajuće koaliciji nijesu ni riječ progovorili o smjeni Radovićeve, niti su bilo šta tim povodom pitali Žugića.

Vuksanovićeva je kazala da je Radovićeva trebalo da konsultuje pravnike prije nego je dala dokumente CBCG sudu. “Ako je dala dokument koji je označen stepenom tajnosti, za to djelo je propisana kazna do pet godina zatvora”, objasnila je Vuksanovićeva.

Foto: Vlada Crne Gore

Malobrojni predstavnici opozicije (SDP, Ujedinjena Crna Gora i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović) zamjerili su Žugiću koji je u martu prošle godine kada je predlagao Radovićevu govorio o njenoj impresivnoj biografiji, dok sada iznosi teške optužbe o njenoj nestručnosti. Poslanici DF-a juče nijesu prisustvovali raspravi.

Žugić je, na pitanje iz opozicionih klupa, odbacio optužbe koje je na njegov račun iznijela Radovićeva da je bilo selektivne kontrole pojedinih banaka, dok su se druge kontrole odlagale na njegov zahtjev.

“Sticaj okolnosti je promijenio način u postupanju. Nikoga od nas nepoznavanje propisa ne štiti od odgovornosti, a ovo je stav Savjeta CBCG. Optužbe koje čitam su zaista neprimjerene. Najodgovornije tvrdim da nije bilo selektivnih kontrola, niti ona postoji. Nesporno je da je CBCG imala najvažniju funkciju supervizora i mora biti profesionalna. Što se tiče izmjena zakona o CBCG, on nije mijenjan zbog pojedinaca, nego zbog harmonizacije sa EU direktivama”, rekao je Žugić.

Foto: Skupština Crne Gore

Damjanović je rekao da se u martu prošle godine kada su birani viceguverneri na predlog Žugića pričalo o njihovim impresivnim biografijama i da će se time unaprijediti nadležnosti i rad CBCG.

“Poslije 15 mjeseci se priča druga priča. U obrazloženju kažete da nije pokazala nivo stručnosti i efikasnosti, što je rezultiralo pedlaganjem određenih rješenja za koje je utvrđeno da su mogla imati ozbiljne posljedice i rizik po stabilnost bankarskog sistema. Koja su to rješenja i koje su to politike i procedure koje viceguvernerka nije poštovala. Reputabilnost je upravo ugrožena ovim postupkom. Uz to, podsjetiću da je guverner izabran 15 dana pred izbore, a da je onda izmijenjen zakon o CBCG kojim su se amputirala ovlašćenja viceguvernerima” istakao je Damjanović.

Žugić je rekao da je u sudskom postupku Radovićeva dala plan kontrole banaka i finansijskih institucija, što je stroga poslovna tajna, zatim je stavila lični interes ispred opšteg jer je amandmanima na statut Savjeta predložila nekoliko rješenja koja se kose sa zakonom, o čemu postoji zapisnik. Žugić je rekao i da je tražila da svi viceguverneri imaju jednake zarade, što je kršenje zakona o radu koji poznaje minuli rad, da je tražila da zaposli stranog državljanina...

Da sam znao ovo što sada, ne bih je ni predlagao

Na zamjerke opozicije da je najprije hvalio biografiju Radovićeve, a sada da govori o nestručnosti, on je rekao “da je znao što danas zna, ne bi napravio grešku”.

Raško Konjević (SDP) je kazao da poznaje Radovićevu i da je kvalifikacija da je nestručna vrlo teška jer se moraju imati u vidu njene stručne reference.

“Ona je jedan od najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Podgorici, a magistrirala i doktorirala je na prestižnim ekonomskim fakultetima van države. Pretpostavljam da je guverner ovo imao u vidu kad je predlagao. Svim ovim je ozbiljno narušena reputacija, a viceguvernerka je iznijela teške optužbe na račun guvernera”, kazao je Konjević.

Žugić: Milionska pljačka u Adiku. Otkrio koja je banka

Žugić je, na zahtjev opozicije, odgovorio na pitanje da li je tačno da je tražio smjenu glavnog izvršnog direktora jedne banke, a bez valjane argumentacije, odajući o kojoj se banci radi. “Nesporno je da je bila namjera da tadašnja viceguvernerka smijeni jednog člana strane banke. Riječ je o Adiko banci i to je bio elemenat visoko operativnog rizika.To je bila milionska pljačka. Zbog ugrožavanja reputacije i naše nadležnosti da čuvamo finansijsku stabilnost bio sam ogorčen da je neko mogao da potpiše sijaset falsifikovanih ugovora, sve uplati na svoj račun i mi to tako da mirno gledamo. To je morala da radi ona a ne ja. I to je jedan od motiva za razrešenje”, kazao je Žugić.

