Smiješno je da DPS optužuje za partijsko zapošljavanje

Stavovi koji dolaze iz Demokratske partije socijalista (DPS) da je za tu partiju neprihvatljivo da u Budvi idu na izbore iz situacije gdje partije u budvanskoj vlasti imaju na stotine politički zaposlenih ljudi u administraciji i službama pokriće su za drastičan pad rejtinga te stranke u Budvi i šala su na račun samog DPS-a, poručili su iz Demokrata i Socijaldemokratske partije (SDP).

Šef odborničkog kluba DPS-a u Budvi, Marko Vuković, poručio je u četvrtak, sa okruglog stola koji je organizovala Crnogorska, da je jedini način izlaska iz krize formiranje vlasti izbornog povjerenja, kao što je bila vlada izbornog povjerenja, i da DPS-u ne odgovara ambijent za izlazak na izbore. “To je model koji je već viđen na državnom nivou. DPS je imao toliku širinu, i dozvolio je to na državnom niovu, ne znam zašto ne bi bilo primjenljivo na lokalnom niovu. Za nas je neprihvatljivo da idemo u izbore sa ove pozicije, kada imate na stotine politički zaposlenih ljudi u administraciji i službama, gdje je sve upreno protiv DPS, iako smo mi najbrojnija partija. Nije fer utakmica i ne želimo takav ambijent u Budvi”, poručio je Vuković.

Član predsjedništva SDP-a, Bojan Zeković, pozdravio je “duhovitost Vukovića i spremnost da se tako smjelo našali na račun svoje partije”. “Stvarnost je u Crnoj Gori izgleda takva da je satira besmislena. Dobro je da se ne žale na hapšenje kriminalne grupe iz vrha te partije koja je bila oslonac u izbornom procesu. Šta drugo reći kada iz partije koja je po ocjeni Evropske unije (EU) zarobila državu, čujete kuknjavu, jer nemaju i lokalnu vlast u nekom gradu, a državna im je malo, pa odbijaju da učestvuju na izborima”, kazao je Zeković za “Vijesti”.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović kaže da izjava i stav Vukovića više liče na lovačku priču nego li na ozbiljan politički komentar, koji ne priliči nekom ko obavlja javnu funkciju. “Zamislite, koliko je DPS ogrezla u partijskoj i personalnoj bahatosti kada ona koja je nastala i opstala zahvaljujući projektu “jedan zaposleni četiri glasa” pokušava bilo kome spočitati partijsko zapošljavanje, posebno u Opštini u kojoj su zaposlili rodbinu najviših parijskih funkcionera sa lokalnog i državnog nivoa do trećeg koljena, tako da je gradonačelnik Dragan Krapović u ovoj lokalnoj samoupravi zatekao haotično stanje i u broju i u strukturi zaposlenih kadrova koje je doveo DPS isključivo po partijskom ključu”, kazao je Bogdanović.

Bogdanović Foto: Demokratska Crna Gora

“Da ne govorim o ogromnom broju zaposlenih kadrova DPS-a koji su vegetirali na platnim spiskovima, a koje niko nikada nije vidio u prostorijama opštine ili opštinskih preduzeća”, dodao je on. Bogdanović kaže da je Budva za prošlu godinu izdvojila samo 4,5 odsto više za plate i doprinose zaposlenih. “I to najviše zbog minulog staža i isplata neiskorištenog godišnjeg odmora za zaposlene, dok je država izdvojila 5.000.000 više kako bi zaposlila sve one kojima su kadrovi DPS-a u izbornoj kampanji obećali posao po sistemu ‘jedan zaposleni četri glasa’”, poručio je Bogdanović.

Hoće li to sada DPS vlast bez izbora?

Bogdanović kaže da je ponosan na javno priznanje opozicije u Budvi na čelu sa DPS-om koja je više puta jasno saopštila da u ovom trenutku izbori odgovaraju samo Demokratama. “Time su potvrdili da je vlast na čelu sa nama radila pošteno, stručno i odgovorno, kako i priliči onima kojima je riječ svetinja. Sada DPS pokušava ono za šta je njihov predsjednik Milo Đukanović optuživao opoziciju: hoće vlast bez izbora. Neće moći, niti bez niti na izborima, jer su Budvu nepovratno izgubili”, kazao je Bogdanović.

