Smjena Kadije: Vlada ćuti i čeka signale EK o napravljenoj političkoj šteti

Poruku EK da je sloboda izražavanja važno privremeno mjerilo za 23, članica radne grupe za to poglavlje Jovana Marović objasnila je da bi CG “na ovaj način mogla doći do beskonačnih pregovora ili do aktiviranja klauzule balansa”

Hoće li RTCG usporiti pregovore: Johanes Han i premijer Duško Marković

Tweet Tweet Zbog smjene generalne direktorice RTCG-aAndrijane Kadije, nakon Evropske komisije stigle su i osude Stejt departmenta, dok civilni sektor strahuje da bi zatvaranje Poglavlja 23, koje se tiče i slobode medija, moglo dugo trajati. Istovremeno, Vlada ćuti čekajući prve signale EK koji će pokazati kolika je politička šteta napravljena odlukom Savjeta RTCG, saznaju “Vijesti” S druge strane, iz Savjeta su juče izrazili žaljenje zbog jednoglasnih ocjena EK, Stejt departmenta i OEBS-a:” Želimo da vjerujemo da predstavnici EU, OEBS i SD nemaju sve relevantne informacije i da zbog toga tako izriču neutemeljene ocjene o ugroženosti slobode i nezavisnosti medija smjenom generalne direktorice Javnog servisa”, poručio je Savjet u nepotpisanom saopštenju. Kadija Foto: Zoran Đurić Direktoricu RTCG je u četvrtak Savjet razriješio glasovima Ivana Jovetića, Mima Draškovića, Gorana Sekulovića, Igora Tomića, Sloba Pajovića i Dragane Tripković. Jovetić i Sekulović Foto: Zoran Đurić Inicijativu za nepovjerenje podnio je Drašković, a razrješenje je tražio zbog ugovora RTCG i Centra za građansko obrazovanje, kojim se navodno ta miješa u uređivačku nezavisnost TVCG. Drašković Foto: Savo Prelević Iz Stejt departmenta su juče poručili da odluka o razrješenju Kadije ugrožava slobodu medija i da su SAD razočarane: “Ta odluka ugrožava slobodu medija u Crnoj Gori, čija su reforma i očuvanje od centralnog značaja za integraciju u evroatlantsku zajednicu”, piše u saopštenju. Vlada, kako je nezvanično rečeno “Vijestima”, juče nije imala šta da doda na objavu na Tviteru od prije dva dana, da podržava unapređenje medijskog ambijenta i zaštitu slobode medija. Oštrinu stava EK, koja je poručila da je smjenom Kadije narušena sloboda izražavanja kao temeljna vrijednost EU, izvršna vlast u Crnoj Gori očekuje da čuje krajem mjeseca, saznaju “Vijesti”. Tada bi trebalo da se održi međuvladina konferencija o otvaranju pregovaračkog Poglavlja 17 (evropska i monetarna unija). EK je prije dva dana poručila i da je sloboda izražavanja ključna mjera za pristupanje CG i važno privremeno mjerilo koje treba da bude ispunjeno za Poglavlje 23. Članica radne grupe za Poglavlje 23 iz NVO sektora Jovana Marović objasnila je za “Vijesti” da su “prelazna mjerila uslovi koje CG treba da ispuni kako bi napredovala u procesu pregovora, a da se “ona odnose na slobodu izražavanja i nezavisnost javnog servisa”. “Na ovaj način bismo mogli doći do beskonačnih pregovora ili do aktiviranja klauzule balansa”, upozorava ona. Marović Foto: Privatna arhiva Iz Ministarstva pravde, koje rukovodi poglavljem 23, nijesu odgovorili kakve bi mogle biti konsekvence poruke o privremenim mjerilima. Šef misije OEBS za slobodu medija Harlem Desir izrazio je juče zabrinutost zbog Kadijinog razrješenja:”Nezavisnost Javnog servisa je esencijalna za demokratiju. Ne bi trebalo biti političkog miješanja u menadžment javnih servisa”. Šundiću odriješene ruke u kadrovanju Direktor Radija 98 Božidar Šundić, koga je Savjet izabrao za v.d. direktora, stupiće na funkciju vjerovatno početkom sljedeće sedmice i imaće puna ovlašćenja generalnog direktora, što uključuje i nadležnosti za eventualnu smjenu direktora TVCG Vladana Mićunovića. Savjet će morati u roku od šest mjeseci, koliko traje mandat v.d. izabrati novog generalnog direktora, dok će konkurs za njegov izbor morati da raspiše u roku od mjesec dana od razrješenja Kadije. Savjet tvrdi da neće dozvoliti DPS-u kontrolu nad RTCG Savjet RTG je sopštio je da neće dozvoliti kontrolu DPS-a nad Javnim servisom, ali ni kontrolu opozicionih partija ni opozicionih poslenika, “bez obzira da li oni djeluju u registrovanim političkim partijama ili medijima i NVO”, ali ni nikome “iz inostranstva”. “Želimo da relaksiramo i uvažene međunarodne partnere, i domaću i međunarodnu javnost. Naša odluka je upravo na liniji onoga za šta se oni zalažu - za depolitizaciju Javnog servisa i za profesionalne standarde u skladu sa osnovnim vrijednostima EU... Mi ćemo svojim radom dokazati da branimo suštinske vrijednosti EU kada se radi o slobodi i nezavisnosti Javnog servisa i slobodi medija”, saopštio je juče savjet.

Oni su menadžmentu zamjerili da se stavio na stranu opozicije i ponovili kako navodno ugovor o saradnji CGO i RTCG zadire u uređivačku nezavisnost tog medija., i tražili da Maja Kocijančić, Harlem Desir i Heter Nauert objave njegov sadržaj. "Neće na pokolebati bilo kakvi pritisci..."