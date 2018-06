Smjena kao završna čistka ili sprovođenje zakona

Gotovo izvjesna smjena Vanje Ćalović Marković iz Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) označiće kraj članstva civilnih aktivista u institucijama, koje su zakonom propisane kao nezavisne, saglasni su sagovornici “Vijesti”.

Odbor za antikorupciju predložio je juče Skupštini da direktoricu MANS-a razriješi iz Savjeta ASK jer je navodno u sukobu interesa. Odluku pomoćnika direktora ASK Sava Milašinovića da je Ćalović Marković prekršila zakon, podržali su svi članovi Odbora, inače poslanici DPS-a.

ASK-a je utvrdio da je Ćalović Markovićeva u konfliktu interesa jer je za vrijeme obavljanja funkcije članice Savjeta Agencije, kao izvršna direktorica MANS-a prije tri godine zaključila ugovor težak 149 hiljada eura, a kojim je bila predviđena obaveza podnošenja prijava ASK-u u vezi sa parlamentarnim izborima 2016. godine.

Nakon sličnih odluka ASK, iz Savjeta RTCG smijenjeni su Goran Đurović i Nikola Vukčević, dok je Ivan Mitrović podnio ostavku. Takođe, i član Savjeta AEM-a Darko Ivanović smijenjen je nakon stava ASK da krši Zakon o sprečavanju korupcije.

Skupština je bila ta koja je dobijela konačne odluke, ali ona tu proceduru nije pokrenula za nekoliko članova Savjeta Javnog servisa za koje je ASK takođe utvrdio kršenje zakona. Većina njih je nedavno glasala je za smijenu Andrijane Kadije, generalne direktorice RTCG.

“Čistkom nepodobnih NVO aktivista iz upravljačkih tijela, DPS otvoreno šalje poruku da su te institucije u vlasništvu i pod apsolutnom kontrolom upravo ove partije. Sigurna sam da će ovaj protivzakoniti postupak otkloniti svaku dilemu o tome da u Crnoj Gori postoje nezavisne i funkcionalne institucije”, kazala je direktorica CRNVO Ana Novaković “VIjestima”.

I bivši predsjednik Odbora za antikorupciju Predrag Bulatović(Demokartski front) kaže da je “u Crnoj Gori na djelu pravno-političko nasilje i progon protivnika DPS-a”.

“Predlog za smjenu Vanje Ćalović je bez osnova i bitno je povrijeđena procedura Zakona o antikorupciju. Ova smjena, pored očito kritičkog stava Ćalović Markovićeve zbog nedostatka borbe protiv korupcije, nalazi se u namjeri vlasti da pokaže šta sve može kada su u pitanju njeni protivnici. Taj metod je opasan i svi progoni su prevršili mjeru”, kaže Bulatović.

Član Savjeta ASK Bojan Obrenović, međutim, tvrdi da je odluka zakonita i bazirana na odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, koja obavezuje javne funkcionere da poštuju zakon.

“Stav ASK je da je ona prekršila zakon kao javni funkcioner. To je jedan zakonski osnov koji se tiče funkcionera. Potpuno drugi je kada su u pitanju odredbe o kršenju zakona članova Savjeta ASK, i kada najmanje tri člana Savjeta odlučuju”, tumači on.

Obrenović kaže da je Savjet donio zaključak da se sačeka stav Upravnog suda na osnovu tužbe Ćalović Markovićeve: “Ako sud kaže da je je ASK postupio zakonito, onda ne činimo ništa, a ako bude drugačije, mi ćemo donijeti odluku”, kaže Obrenović.

Na pitanje koja je svrha takve buduće odluke ako članica Savjeta već bude smijenjena u Skupštini, Obrenović je kazao da je “takav zakon”.

Da je odluka ASK formalno pravno ispravna smatra i član Odbora za antikorupciju Željko Aprcović (DPS), koji je takođe naveo da je direktorica MANS-a kao funkcioner prekršila zakon.

Sjednici je prisustvovala i Ćalović Markovićeva.

