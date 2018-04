SNP: Građani nisu zaboravili da je Đukanoviću Milošević bio idol

"Jedan od najposlušnijih vojnika Mila Đukanovića", bivši novinar Javnog servisa Andrija Nikolić, u strahu da će njegov šef i idol izgubiti predstojeće predsjedničke izbore, vratio se u prošlost i prisjetio pokojnog Slobodana Miloševića i odavno penzionisanog Vojislava Koštunice, kako bi po ko zna koji put napao Socijalističku narodnu partiju Crne Gore, navodi se u reagovanju SNP-a.

U nedostatku pravih ideja i konkretne ponude našim građanima, kako kažu, ostaje im samo godinama viđana prljava kampanja protiv SNP-a.

"Nisu naši građani zaboravili da je godinama upravo Milu Đukanoviću pokojni Milošević bio idol i šef i da je učestvovao u svim njegovim državnim poslovima, čekajući u redu da sjedne na njegov kanabe", kazali su i dodali da građani ne zaboravljaju ni kako žive, kakav im je životni standard, kakve su im plate i penzije, kako ne mogu da zaposle svoju djecu koja godinama čekaju na biroima rada.

Oni su istakli da DPS nema šta da ponudi građanima osim lažnih obećanja kako je to "činio svih ovih godina" te da DPS nema čime da se pohvali, pa im jedino ostaje prljava kampanja protiv SNP-a.

"Vraćaju se u prošlost, i dalje pominju Miloševića i Koštunicu, produbljuju ideološke podjele, jer nemaju rešenja za važne teme koje interesuju građane, a to su radna mjesta i bolji životni standard. SNP je tu da ih podsjeća na njihova obećanja o boljem životu građana koja do sada nisu ispunili. To je upravo ono što najviše žulja mlađanog Nikolića i njegovog šefa - naše prisustvo i naša riješenost da izvučemo crnogorsko društvo iz kaljuge u koju ga je gurnuo DPS mafiokratski režim", stoji nadalje u saopštenju.

Dodali su da razumiju zašto je DPS u panici i da "njihov veliki vođa nema gotovo nikakve šanse da još jednom zasjedne u predsjedničku fotelju, a onda će neko morati da odgovara za kriminal, korupciju, pljačkaške privatizacije, lošu bezbjednosnu situaciju".

"Mi znamo ko će, a znaju i oni, zato se plaše poraza"

"Građani Crne Gore, ne bojte se, spremni smo da Crnu Goru vratimo na pravi put, jer imamo ljude čistih ruku i čistog obraza, imamo program, znanje, snagu i volju da vam vratimo nadu i osmjeh na lice. Berane su najsvježiji primjer za to", zaključeno je u saopštenju.

