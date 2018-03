SNP: Otvorene liste odlična šansa za pojedince

Otvorene liste su odlična šansa da svaki pojedinac za kojeg građani procijene da ima kapaciteta i znanja bude njihov predstavnik i da se nađe u parlamentu, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP).



Nezavisni poslanik, Aleksandar Damjanović predložio je izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim je predviđeno uvođenje otvornih lista, mogućnost individualne kandidature i ravnopravnost muškaraca i žena na izbornim listama.



Iz SNP-a su saopštili da u potpunosti podržavaju tu ideju, jer samo na taj način može početi implementacija onoga što je predviđeno u najvišem zakonodavnom aktu.



„Imajući u vidu da Ustav Crne Gore predviđa da je nosilac suvereniteta građanin i da on ostvaruje vlast neposredno i preko slobodno izabaranih predstavnika, SNP u potpunosti podržava tu ideju“, kazao je agenciji MINA portparol te stranke, Miloš Rajković.



Prema njegovim riječima, otvorene liste su odlična šansa da svaki pojedinac za kojeg građani procijene da ima kapaciteta i znanja, bude njihov predstavnik, da se nađe u parlamentu i da sa te pozicije pomogne ostvarivanju interesa ljudi koji su ga podržali.



„Na taj način se sprečava monopol rukovodstva stranaka da biraju one koji su podobni i po partijskim ključevima, a ne one koji su sposobni“, naveo je Rajković.



On je dodao da je siguran da je dobar dio današnjih poslanika u parlamentu zahvaljujući takvom izbornom sistemu, dok bi u novom, njihova podrška bila „smiješna“, jer, kako je kazao, pojedine ne glasaju ni članovi porodica.



Rajković je rekao da nemaju problem sa zastupljenošću žena sa listama, ako to zasluže.



„Smatram da neko samo što je žena ili muškarac ne treba da bude poslanik, već da to mjesto treba da dobije ako je sposobna ili sposoban da se suoči sa izazovima i preuzme odgovornost“, zaključio je Rajković.



U Građanskom pokretu URA kažu da se od osnivanja zalažu za koncept otvorenih lista i da je to implementirano u njihovom programu.



Generalni sekretar URA-e Mileta Radovanić kaže da bi se pri takvom načinu biranja odbornika i poslanika "nagrađivali" ljudi koji su stvarno doprinijeli i radili na razvoju društva.



"Međutim, sistem otvorenih lista mora da sačeka neko drugo vrijeme, stabilizaciju političke scene u Crnoj Gori i poboljšanje političkih odnosa. Kada se to desi i kada se partije vrate u Skupštinu, onda se i koncept otvorenih lista mora uzeti u razmatranje", rekao je Radovanić.

