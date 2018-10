SNP: U Kotoru svoje zapošljavaju oni koji su ucjenjivali

Centrala Socijalističke narodne partije (SNP) nema nikakve veze sa tim smjenjivanjem pojedinih dugogodišnjih članova sa pozicija u kotorskoj upravi i dovođenjem novih, koji su lojalni Snežani Jonici, poručili su iz partije koju predvodi Vladimir Joković.

“Vijesti” su ranije objavile da je dugogodišnja poslanica i uticajna funkcionerka te partije Snežana Jonica zaposlila najmanje troje njoj bliskih ljudi iz SNP-a u javnim preduzećima u Kotoru, pritom smjenjujući dugogodišnji kadar te partije. Jonica je sada na mjestu direktorice Administrativnog sektora u preduzeću Luka Kotor AD.

Ona je izdejstvovala da se u Savjet Direkcije za izgradnju u Kotoru uključi Jelena Radenović koja je prethodno bila angažovana u poslaničkom klubu SNP-a u crnogorskom parlamentu, zatim da se Slađana Živković izabere za članicu Odbora direktora Luke Kotor, kao i da se bivši partijski računovođa Danilo Cvijović zaposli na mjestu referenta za finansije u Luci Kotor i imenuje za predsjednika borda direktora u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu.

Takođe, Jonica je rješenjem koje je potpisao gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić iz Demokratske Crne Gore, imenovana za predsjednicu Odbora direktora kotorskog Komunalnog preduzeća, nakon što je sa te funkcije smijenjen dugogodišnji funkcioner SNP-a Ljubenko Borović.

Portparol SNP-a Miloš Rajković rekao je da je sve to urađeno bez konsultacija sa Jokovićem i dodaje da u SNP-u uvijek postoji zadovoljstvo kada bilo koji bivši ili sadašnji član partije dobije posao.

Miloš Rajković Foto: Privatna arhiva

“Isti oni koji su pokušali ucjenjivati SNP i predsjednika Jokovića zbog premještanja sa jednog na drugo radno mjesto, sada su u Kotoru pokazali sav demokratski kapacitet koji posjeduju, odnosno ne posjeduju”, kazao je Rajković.

Iz SNP-a podsjećaju da je Opštinski odbor u Kotoru raspušten, da je u toku formiranje novog, koji će, kako kažu, biti u kontaktu sa centralom partije. “Koji će poštovati odluke najviših organa i najvažnije od svega koji neće tjerati ljude zarad nečijih ličnih interesa i ambicija”, kazao je Rajković za “Vijesti”.

SNP nije prekinuo bojkot, Milić ne zloupotrebljava funkciju

Iz Jokovićeve partije su na pitanje da li se može očekivati njihov povratak u parlament s obzirom na to da Srđan Milić i Danijela Pavićević nisu aktivni u partiji, kazali da SNP nije na organima partije donio odluku o prekidu bojkota, pa se poslanici koji su izabrani ispred te partije ponašaju u skladu sa tim.

"Tačno je da ne učestvuju u radu Glavnog odbora, ali isto tako do sada svojim činjenjem nisu zloupotrebljavali poziciju koja im pripada i nadamo se da će i ubuduće raditi u interesu partije i uzeti učešće u radu organa”, kazao je Rajković.

Ne uvlačite nas u opozicione svađe, od njih profitira samo vlast

Iz SNP-a, odgovarajući na pitanje šta je za njih prihvatljiv model reforme izbornih zakona i model rada Radne grupe, s obzirom na to da do sada nisu postavljali uslove za učešće u izmjeni zakona, kažu da se posebno zalažu za održavanje svih lokalnih i parlamentarnih izbora u jednom danu i da su spremni da predlože pravni okvir kako bi se to uspješno sprovelo.

"To je jedini garant da će se pritisak i zloupotrebe vladajuće partije značajno umanjiti. Takođe, želimo da napomenemo da nije bitno ko je predlagač platforme za promjenu izbornog zakonodavstva, već da se ona usvoji i najvažnije ispoštuje, a ne da bude mrtvo slovo na papiru”, kazao je portparol SNP-a.

Komentarišući sukobe u opoziciji, podsjećaju da je Glavni odbor na posljednjoj sjednici pozvao sve aktere opozicione političke scene da se manu medijskih prepucavanja i međusobnih sukoba od kojih nikakve koristi nemaju opozicioni subjekti, kao ni građani.

"Isto tako, da SNP ne uvlače u te sukobe. Mora doći do dogovora unutar opozicije, jer su sadašnje političke relacije na nezadovoljavajućem nivou. Zbog toga je potrebno raditi na strategiji u susret eventualnim parlamentanim izvorima, ostavljajući nerealne ambicije po strani, jer je evidentno da jedinu korist od sukoba ima aktuelna vlast”, kaže Rajković.

