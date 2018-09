SNP: Vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje

Vanredni parlamentarni izbori najbolje su rješenje za izlazak iz duboke socijalne i ekonomske krize, u koju je Crnu Goru dovela Demokratska partija socijalista (DPS) sa svojim koalicionim partnerima, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije (SNP).



Član Predsjedništva te stranke, Miomir Vojinović, kazao je da Crna Gora prolazi kroz period najdublje ekonomske krize što, kako je naveo, za posljedicu ima i produbljivanje političkih, vjerskih i svakih drugih podjela.



„Poslednji pokazatelji ne predviđaju nimalo optimizma i, nažalost, govore samo u prilog tome da aktuelna vlast nije sposobna da riješi goruće životne probleme“, navodi se u izjavi Vojinovića dostavljenoj medijima.



On je kazao da će javni dug na kraju godine dostići nevjerovatnih 3,5 milijardi EUR, što je skoro 80 odsto BDP-a.



To, kako je naveo, govori samo o tome da aktuelna koalicija na vlasti nije sposobna da riješi problem nezaposlenosti i da loš standard građana pokazuje da život u Crnoj Gori postaje sve teži, kao i da su državi potrebne promjene, a samim tim i ozbiljna i odgovorna vlast.



„SNP smatra da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za izlazak iz duboke socijalne i ekonomske krize, u koju nas je dovela DPS sa svojim koalicionim partnerima“, istakao je Vojinović.



On je ocijenio da je u ovakvim prilikama dijalog između vlasti i opozicije neophodan, kako bi se konačno našao najbolji model mogućeg izlaska iz krize.



Prema riječima Vojinovića, u SNP-u smatraju da su za Crnu Goru izuzetno štetne i opasne bilo koje euroskeptične poruke, koje je guraju na margine evropskih, demokratskih standarda.



„Mi i dalje smatramo da Evropska unija nema alternativu i da demokratizacija društva i članstvo u savremenoj porodici naprednih država mora biti u fokusu svih naših napora“, kazao je Vojinović.



On je poručio da će SNP i dalje na putu ka punopravnom članstvu u EU, davati svoj puni politički i svaki drugi maksimum.



„Kao što smo čvrsto ubijeđeni da je unutarcrnogorski konsenzus, odnosno dogovor oko izlaska iz krize, prijeko potreban našem društvu“, dodao je Vojinović.

