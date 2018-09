SO Bar po prvi put o dualitetu Kulturnog centra i Ljetopisa, Orlandić: Ne valja da imamo firmu unutar firme

U nastavku 3. sjednice SO Bar, u lokalnom parlamentu prvi put je otvorena rasprava o specifičnom paralelnom angažmanu JP Kulturni centar Bar (KCB) i Barskog ljetopisa na planu osmišljavanja kulturnog života grada. U raspravi o izvještajima KCB, koji su docnije usvojeni većinom glasova, odbornik SNP Vasilije Lalošević pitao je kolege da li su čuli za „institucionalnu razdvojenost“ Barskog ljetopisa i KCB.

"To nam nije objašnjeno. U vazduhu lebdi pitanje da li je institucionalno razdvojen Ljetopis, da li je jedan dio KCB skrajnut. Direktorica Ljetopisa (Ksenija Popović) je uradila dobar posao, ali, moramo znati balast između planiranja i odlučivanja i onog što je bilo realno očekivati. Prošlogodišnji Ljetopis je imao nekoliko fenomenalnih programa, no, mi ne treba da se trkamo sa drugim festiovalima jer je to nemoguće", kazao je Lalošević.

Predsjednik SO Bar Mićo Orlandić naglasio je da nova uprava KCB treba dobro da razmisli o ovoj stvari.

"Nije dobro da imamo firmu u firmi i o tome trebaju da povedu računa i oni, i mi kao odbornici. Ne valja da unutar jedne firme imamo firmu koja ima svoje posebne račune i svoja posebna sredstva, a sva odgovornost je na postoječem menadžmentu KCB i nama kao osnivačima", poručio je Orlandić.

U sklopu ove rasprave, odbornik Demokrata Dragan Tufegdžić kritikovao je vlast zbog nemara prema infrastrukurnim objektima kojima gazduje KCB, akcentujući loše stanje Doma kulture.

Odbornici Demokrata i URA-e u SO Bar Foto: Radomir Petrić

"Stalno u SO Bar pominjete „biće to opravljeno“, a da li dajete rokove? Sem toga, programi KCB su kao prije deset godina, bitno je samo da se isplaćuju redovno plate. Ovo je sada studentski grad i kakva je vaša ponuda studentima? Zašto niste aplicirali za novac iz EU fondova? Ne morate ići daleko da vidite kako treba raditi u kulturi i voditi kulturne institucije , pođite samo do Kotora", rekao je Tufegdžić.

Direktor KCB Ćazim Nikezić je kazao da postoje dva rješenja rekonstrukcije Doma kulture u koji i u ovakvom stanju, naveo je, dolaze ansambli renomiranih beogradskih pozorišta "i niko se od njih nikad nije žalio na uslove"..

"Infrastruktura postoji, samo je treba upodobiti. Postoji rješenje za salu sa 450 sjedišta, a ta isla sala godišnje ugosti preko 400 programa. Klasičnih bioskopa više nema, naša biblioteka je potpuno digitalizovana, a što se segmentacije preduzeća tiče, nisu se mnogo usrećili oni koji su je obavili u svojim institucijama kulture", replicirao je odbornicima Nikezić.

Izvještaj DOO Sportsko - rekreativni centar za 2017. takođe je usvojen sa 25 glasova za i tri protiv. Izvršni direktor Branislav Nenezić poručio je odbornicima da sve treba da zabrine šzo veliki hotelski kompleksi imaju sve ljepše velike sportske dvorane, te da nepostojanje hotela sa najvećim brojem zvjezdica i još najmanje tri sportska terena briše Bar sa mape destinacija za pripreme sportskih klubova i reprezentacija "koje moramo vratiti u Bar“.

"Trudićemo se da sva barska djeca svoj anadmetanja sprovode na našim terenima", rekao je Nenezić.

Momčilo Leković (Demokrate) je preporučio upravi ovog DOO da više novca prihoduje od marketinga. Omer Vukić (SDP) je rekao da preduzeće ima mali gubitak, ali, opština ga dotira sa 250.000 eura godišnje „i mora se razmišljati kako da ono iz sopstvenih prihoda pokrije troškove, ovo mora biti održivo preduzeće“.

"Gubitak od 10.240 eura je neminovan u uslovima u kojima je sada Sportksi centar. Sve pohvale osoblju na održavanju sale, izgleda kao da je danas sagrađena, a ne prije deset godina..Mi smo nekad čekali sportsku salu u Baru 25 godina, nemojmo toliko da čekamo bazen. Nijedna sportska sala ne može danas funkcionisati bez pratećeg objekta za trening. Razmislimo i o sportskim takmičenjima na Skadarskom jezeru", kazao je Goran Simić (SD).

Predsjednik SO Orlandić je istakao da je gubitak Sportskog centra minoran i da ga ne bi bilo da je boljeg odnosa osnivača prema tom preduzeću, "vrijeme je da malo pretresemo naše odnose kao osnivača prema našim DOO", dodajući da je obaveza osnivača podrška masovnom sportu.

Izvještaji DOO "Lovstvo" usvojeni su bez velike rasprave, odbornika Tufegdžića interesovalo je kako se dolazi do broja ptica i životinja unutar barskog lovišta, te zašto se ne povede više brige o zaštiti životinja.

Izvještaj DOO „Možura“ koje gazduje istoimenom međuopštinskom sanitarnom deponijom, takođej edobio zeleno svijetlo. Miloš Šušter (URA) je naveo da deponija radi pet godina, a još uvijek „ne znamo ko vraća kredit z anju“.

-Mora se riješiti čiji je to dug i to hitno. Ovdje se navodi neriješen status građevinskog zemljišta-pa ko je vlasnik? Kad se saberu preuzete obaveze opština, nove obaveze komunalnih preduzeća prema deponiji su oko dva miliona eura. Gradnju deponije je vodio Regionalni vodovod, a ona i dalje nije priključena na vodovodnu mrežu, z a što ne treba više od 50.000 eura! Ovo su sistemska pitanja koja se ne mogu odugovlačit-poručio je Šušter.

Direktor „Možure“Dragan Simović je replicirao da je deponija na zemljištu čiji je titular Vlada, da je sagrađena iz kredita Svjetsk ebanke od 6,5 miliona eura ćiji je garantt vraćanja Vlada “ i ona ga po mojim saznanjima i vraća“.

- Osnivački ulog Opštine Bar u „Možuri“ je dva, a Opštine Ulcinj jedan euro. Neću doći u zonu zastare potraživanja. n aosnovu pravosnažne i izvrpnesudskepresude,mogli smo da blokiramo račun DOO Komunalne djelatnosti Bar, ali, nismo to uradili, napravili smo reprogram duga u 48 mjesečnih rata koj donekle fnansiraju. Možda treba razmišljati i o spajanju komunalnog preduzeća sa „Možurom“-rekao je pored ostalog Simović.

Na predlog Mića Orlandića, plan TO Bar za 2017, je usvojen bez rasprave, „ipak je ovo septembar 2018, sačuvajmo energiju za raspravu o izvještaju o radu“.

Na kraju sjednice, odbornicima se obratio predsjednik Opštine Dušan Raičević koji je ocijenio da je juče i danas lokalni parlament "vrlo efikasno radio“, te da su diskusije odbornika bile "više nego konstruktivne“.

"Želim da se takva praka nastavi i ubuduće, u meni i mom timu imaćete partnere. Zalagaću se za emociju u poslu, bez nje nema rezultata, a osnovn a emocija je ljubav prema Baru. Potrudiću se i da se o ovakvim dokumentima raspravlja početkom godine. Sva naša opštinska preduzeća moraju da vode više računa o sopstvenim prihodima, ja u njima vidim male profitne centre koji zaista sa jako malo truda mogu da postignu prave rezultate, i ne treba da teret svih ovih preduzeća pada na teret lokalnog budžeta, on treba da bude podrška, a ne osnovni izvor finansiranja", rekao je pored ostalog Raičević.

Odbornici dobijaju laptopove

"U cilju efikasnijeg rada SO, sa predsjednikom SO Orlandićem sam se usaglasio da bi nabavka 37 lap-topova za odbornike modernizovala i ubrzala i njihov i rad opštinskih službi. Ne bi se gubilo vrijeme na printanje, ni trošili toneri, niti bi odbornici dobijali za sjednicu po pet kilograma materijala, a planska dokumentacija bi grafički bila mnogo preglednija", rekao je Raičević

