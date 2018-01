SO HN o borbi protiv surlaša: Rješenje tražiti sa predstavnicima države i opština

Odbornici SO Herceg Novi na današnjoj vanrednoj sjednici bili su jednoglasni da bi u borbi protiv palminog surlaša koji prijeti da desetkuje palmin fond, trebalo preduzeti hitne dodatne mjere. Nije bilo saglasja o tome ko je odgovoran što do sada nije urađeno više na zaštiti palmi.

Dogovoreno je da sa hitno zakaže sastanak predstavnika opština u kojima “hara” palmin surlaš sa predstavnicima ministarstva poljoprivrede-odnosno Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove radi efikasnije borbe protiv te biljne štetočine, kao i da se sagledaju mogućnosti apliciranja kod EU fondova za dobijanje pomoći. Odbornici su bili jednoglasni i u zahtjevu da Vlada CG subvencionira tretiranje zaraženih palmi koje se sprovodi u opštinama.

Jednoglasno su usvojeni i predlozi odbornika opozicionog DPS, o formiranju stručne radne grupe, koja bi najmanje jednom u tri mjeseca izvještavala o stanju na terenu.

Odbijen je njihov predlog da se radi rebalans budžeta na osnovu koga bi za porbu protiv palminog surlaša bilo opredijeljeno sto hiljada eura .

Podsjećamo da je vanrednu petu sjednicu SO Herceg Novi sa jednom tačkom dnevnog reda :Zaštitu i zanavljanje hercegnovskih palmi od štetnog djelovanja surlaša, iniciralo je 14 odbornika DPSa.

Ranko Konjević, odbornik DPS upozorio je na predviđanja stručnjaka da će Herceg Novi, ako se nešto ne preduzme brzo ostati bez ijedne palme, kao i da postoji opasnost da ta štetočina počne da napada i agrume. Tvrdi da je 50 hiljada , koliko je opštinskim budžetom predviđeno za tretman palmi napadnutih surlašom, nedovoljno.

Boris Seferović, odbornik DF je ustvrdio da je problem surlaša nastao 2012. godine, ”zahvaljujući uvozu palmi, koje nisu prošle karantin”.

“Država je uvezla problem, ali ne želi da ga riješi”, kazala je Tamara Vujović, odbornica Demokrata i zbog tražila odgovornost . Ona je navela da se u hercegnovskoj opštini sprovode sve mjere koje su naložili resorno ministarstvo i Uprava i pitala šta je na državnom nivou urađeno kada se pokazalo da neke mjere borbe nisu efikasne. Kolegama iz opozicionih klupa poručila da je “krajnje licemjerno prebacivati loptu na lokalne uprave” i da su htjeli da riješe problem njihovi poslanici u državnom parlamentu mogli su otvoriti raspavu o borbi protiv palminog surlaša.

Da se otkriju krivci za uvoz zaraženih palmi , tražila je Olivera Doklestić iz NVO Ekološko društvo Boke Kotorske , “jer zašto bi iko plaćao za posljedice nečeg za čiji uzrok nije kriv”. Ona je naglasila da borba protiv palminog surlaša mora krenuti sa državnog nivoa i da njome mora da rukovodi premijer. Predložila je da subvencije za borbu daju i lokalne uprave i država, da se poveća broj fitosanitarnih inspektora i da se preispita štetnost hemikalija kojima se tretiraju zaražene palme.

Obornica Nevena Keković (DPS) je tražila da se odbornici ne “vraćaju u prošlost” već da zajednički nađu način da zaštite palme koje su neodvojivi dio prepoznatljivih vizura grada i njegove rivijere.

Borba protiv surlaša mora biti sveobuhvatna kako bi se šteta svela na najmanju mjeru, kazala je Vesna Daković, direktorka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.Ona je, odgovrajući na primjedbe da bi trebalo sve zaražene palme tretirati iz lokalnih ili državnih sredstava, objasnila da zakon predviđa da vlasnici palmi sami snose odgovornost za “zdravlje i liječenje” njihovog zelenog fonda.

Odbacila je tvrdnje da je surlaš došao sa uvezenim palmama i navela da je ta pošast identifikovana u susjednim, prije nego u našoj zemlji.

Ocijenila je dobrom idejom da se aplicira ka EU fondovima kroz međuopštinsku saradnju i podržala je ideju o subvencionisanju građanja u njihovoj borbi protiv surlaša. Navela je primjer susjenog Dubrovnika u Hrvatskoj gdje lokalna uprava sa 50 odsto učestvuje u tretmanu palmi u privatnim vrtovima.

Simonida Kordić, odbornica DF je ukazala na dugotrajan proces kroz koje prolaze opštine za dobijanja sredstava iz EU fondova i apelovala na odbornike DPS da “iskoriste njihove veze u Vladi i ona posegne za sredstvima, koja su nedostupna lokalnim samoupravama.

Komunalno stambeno preduzeće brine o 347 od 1.500 palmi koliko ih je na području opštine. Na 68 palmi uradjena dendrohirurgija, a 16 je uklanjanjo, kazala je direktorica preduzeća Jasmina Konjević i istakla nedostatak tehničkih sredstava za efikasniju borbu. Naglasila je da veliki broj vlasnika palmu u njihovim vrtovima traži uklanjanje oboljelih palmi odbijajuči bilo kakav tretman.

Razlog je vjerovatno u cijeni tretmana. Za hemijski tretman po palmi je potrebno izdvojit 10 eura, a on se mora sprovoditi svakih 30 do 40 dana, za dendrohirurgiju 130, a za ulanjanje palmi od 300 do 450 eura.

Džuović tražio objašnjenje riječi "zanavljanje"

Na početku sjednice odbornik Mirko Džuović (Demokrate) tražio je da mu se objasni šta znači riječ zanavljanje za koju je prvi put čuo i koja je navedena u predlogu dnevnog reda skupštinskog zasjedanja. U, na trenutke i komičnoj situaciji, objašnjeno je da ta riječ znači obnavljanje (talijanski glagol rinnovare, rimettere a nuovo).

