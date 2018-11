So i kiša zaustavili vozove između Crne Gore i Srbije

Četvorodnevni prekid željezničkog sobraćaja između Crne Gore i Srbije, tokom prošle sedmice, na potezu između Užica i crnogorske granice, izazvala je, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, so pomiješana sa kišom koja se duž pruge Bar - Beograd slivala niz vagone i zbog nagrizanja starih naslaga masti na vagonima šine na pojedinim dionicama učinile klizavim i opasnim za željeznički saobraćaj. Problem je bio do 24. novembra popodne, kada jesaobraćaj nastavljen.

Sumnja je pala na crnogorsku državnu željezničku kompaniju za prevoz robe Montecargo koja je od 14. novembra do 19. novembra, prema zvaničnim podacima do koje su došle “Vijesti”, otpremila iz Bara, preko Bijelog Polja, do Užica i dalje prema Srbiji čak pet vozova soli u otvorenim vagonima.

Iako Železnice Srbije još nijesu saopštile zvanične nalaze istrage, izvori “Vijesti” iz Bijelog Polja dostavili su “Vijestima” nekoliko slika i video snimaka iz željezničke stanice u gradu na sjeveru Crne Gore, prema kojima se vidi da se pomiješana so i kiša slivale niz zaustavljene kompozicije Montecarga, duž pruge, još na teritoriji naše države.

“Toči sa svake strane”, navodi osoba pored vagona između ostalog na jednom od video snimaka iz Bijelog Polja, koji je dostavljen “Vijestima”.

Na pitanje “Vijesti” da li je tačno da je prevoz soli otvorenim vagonima Montecarga izazvao klizanje šina u Srbiji i prekid saobraćaja, Muradif Grbović, izvršni direktor Montekarga je odgovorio da je “Montecargo izvršio prevoz te iste industrijske soli, na crnogorskoj pruzi, čiji uspon je od Podgorice do Kolašina na 26 promila, bez ikakvih problema”.

I ranije prevozili so u otvorenim vagonima Muradif Grbović Foto: Facebook

“Do dana prekida saobraćaja prevezeno je 3.100 tona soli. Nijesmo kompetentni da licitiramo sa davanjem izjave da li je ova vrsta robe izazvala probleme u odvijanju saobraćaja, šta više, dosadašnje iskustvo nam to ne daje za pravo”, naveo je Grbović.

Na pitanje “Vijesti” da objasni zašto se so vozi u otvorenim vagonima, a ne u zatvorenim vagonima ili u otvorenim vagonima a da je makar prethodno upakovana u džakove, direktor Montecarga je odgovorio da je „industrijska so rasuti teret koji se prevozi u otvorenim kolima i da je ovo treća godina (zimska sezona) kada prevozimo industrijsku so za potrebe puteva Srbije“.

Zamašćene šine su opasna stvar u željezničkom saobraćaju jer voz ostaje bez kočnica i kliza kao što se to automobilima dešava po ledu.

Srbijanski mediji tokom vikenda su izvještavali da je na potezu Priboj-Štrpci kiša sprala so sa vagona kojima je transportovana i da se ta materija prosula po šinama i razjela mast nakupljenu od točkova. Kako mašinovođa drugog teretnog voza preko klizavih šina nije uspio da izvuče kompoziciju, naređena je privremena obustava saobraćaja.

