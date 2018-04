Sosiete grupa napušta Crnu Goru?

Francuska Sosiete ženeral grupa odlučila je da se povuče sa tržišta centralne i istočne Evrope i da u paketu proda svoje banke u pet zemalja - Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj i Moldaviji.

Tu informaciju objavili su bugarski mediji (portal capital.bg) koji navode da su mađarska OTP grupa i američki fond Alopo Glabal menadžment zainteresovani za kupovnu banaka u tih pet zemalja. OTP i američki fond odbili su da govore o toj temi.

Iz Sosiete Montengro banke u Podgorici juče nijesu odgovorili na pitanja“Vijesti” kada bi taj posao u vezi sa prodajom i formalno mogao biti okončan i da li su zaposlene o tome obavijestili. Iz banke nijesu ni demantovali pisanje bugarskih medija.

Bugarski portal objašnjava da se francuska bankarska grupacija povlači sa ovih pet tržišta jer su ta tržišta postala prezasićena i neprivlačna, ali i nestabilna sa političkog i regulatornog stanovišta. Uz to, razlog za povlačenje je taj što banke, članice grupacije, na tim tržištima nijesu među prve tri u poslovanju.

Izvan paketa prodaje ostaju banke u Rusiji, Češkoj i Rumuniji. Portal podsjeća da je Sosiete grupa u 2016. godini prodala banku u Hrvatskoj OTP grupi, a prošle godine je prodala svoju banku u Gruziji.

U tekstu se navodi i da će se ponude o prodaji sakupljati do ljeta i da se očekuje da kupac bude poznat do kraja godine.

Sosiete grupa je na crnogorsko tržište ušla 2005. godine kupovinom Podgoričke banke. Na proslavi 10 godine poslovanja u Crnoj Gori 2015. glavni izvršni direktor banke Miroslav Hiršl kazao je da su poslije 10 godina poslovanja napravljeni veliki pomaci.

“Do prije deset godina naš kreditni portfolio je iznosio 30 miliona eura. Ako sad pogledamo, on iznosi 300 miliona eura, dakle 10 puta je veći. Isti primjer je i sa depozitima. Prije 10 godina naš portfolio depozita je bio 40 miliona eura a danas je 300 miliona. Ovo je dokaz povjerenja fizičkih lica i dokaz povjerenja kompanija koji mi iznad svega cijenimo” kazao je Hiršl.

On je kazao da su ponosni što su dio velike grupacije koja posluje u 76 zemalja, koja zapošljava oko 150.000 ljudi i koja pruža usluge za više od 30 miliona klijenata širom svijeta.

“Vijesti” čekaju odgovor iz Centralne banke (CBCG) da li su upoznati sa odlukom Sosiete grupe o prodaji banaka u pet zemalja i da li je neko za preuzimanje banke u Crnoj Gori tražio dozvolu.

Guverner CBCG Radoje Žugić je prošle godine u aprilu kazao da se Sosijete grupa definitivno povlači sa crnogorskog tržišta, kao i da vrhovna monetarna isntitucija i dalje razmatra da li će dozvoliti spajanje Crnogorske komercijalne banke (CKB) i Sosiete Montenegro banke.

Žugić Foto: Luka Zeković

Žugić je rekao da je pitanje spajanje dvije banke posao kojem CBCG prilazi veoma odgovorno i profesionalno, te da je riječ o delikatnoj odluci.

„Naše analize treba da odgovore na pitanje da li je to nepoželjna ili poželjna koncentracija na tržištu, da li je to dobra ili ne bankarska praksa. Ono što je potencijalno nametnulo oprez to je da imamo dvije najveće banke koje bi se spojile u jednu i moramo sagledati sve aspekte tog posla koji je iniciran”, kazao je Žugić.

U slučaju spajanja dviju banaka, ta nova CKB bi stekla oko 60 odsto udjela u ukupnom platnom prometu što bi bila velika dominacija u odnosu na ostale banke.

Iz Sosiete grupe nijesu tada željeli da odgovore da li je tačno da odlaze iz Crne Gore, kako je kazao Žugić, i kakvi su im planovi ako CBCG ne dozvoli spajanje sa CKB.

“Sosiete ženeral ne komentariše tržišne glasine”, rekao je “Vijestima” predstavnik PR službe grupacije Antoine Lheritier.

Sindikat banaka Crne Gore zabrinut je zbog ideje da se Sosiete Montenegro banka proda OTP grupi. U Sindikatu očekuju od CBCG da ne dozvoli spajanje, jer bi veliki broj radnika ostao bez posla.



Mađari najavili širenje na evropskom tržištu

Uprava mađarske OTP banke je u oktobru prošle godine saopštila da namjerava da sa milijardu dolara do 2019. kupi pet banaka.

“Preuzimanje Splitske banke od francuske Sosiete ženeral, te srpske i rumunske podružnice grčke Nacionalne banke tek je prva faza u širenju OTP banke, kazao je prvi čovjek grupacije Šandor Canji za Bloomberg. On je rekao da OTP razmatra potencijalne mete u srednjoj i istočnoj Evropi, od Bjelorusije do Bugarske. Jedini vlasnik CKB je OTP grupa koja je tu crnogorsku banku kupila krajem 2006. za oko 100 miliona eura. Vlasnici OTP grupe su prošle godine imali sastanke sa Žugićem i sa premijerom Duškom Markovićem.



