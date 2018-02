Šoškić: Neću bruku u selo; Dašić: Moju suprugu su ubili momentalno

Plavljanin Marko Šoškić (24) kazao je da nije kriv za ubistvo starice Gordane Dašić (84) i povređivanje njenog supruga Vuka Dašića (82), kao ni za pljačku i razbojništvo.

On je to rekao juče u Višem sudu, pred kojim sa Bjelopoljcem Aleksandrom Konatarem, nastanjenim u Baru, odgovara zbog ubistva starice i nanošenja teških tjelesnih povreda njenom suprugu, 31. maja u selu Brezojevice kod Plava.

Zbog neprijavljivanja krivičnog djela odgovara dvadesetpetogodišnji Nikola Knežević iz Plava.

Šoškić je ispričao je da je Konatara upoznao, nakon što je u razgovoru sa prijateljem Božom, pristao da mu pokaže dvije kuće za pljačku, a da mu je Božov prijatelj David rekao da Konatar ima iskustva u pljačkama i da je lud.

Rekao je da mu je Konatar, tek neposredno prije pljačke, kazao da će da povrijedi starce, čemu se on usprotivio.

“Ja sam mu rekao: Ti nećeš nikog ubiti, niti ja hoću tu bruku u selo’’, kazao je Šoškić.

Istakao je da je Konatar po ulasku prvo prišao starici u udario je pesnicom u glavu, a potom prešao u drugu sobu kod starca i počeo da ga udara.

“Baba je počela da krvari i vrišti, a on mi je iz druge sobe dovikivao da joj stavim ruke na usta. Tada me baba uhvatila rukama za moje ruke i povukla pa sam pao na pod. Konatar je tada ušao kod nas i rekao da idem kod djeda i provjerim da li diše. Vidio sam ga kako udara babu pesnicama u glavu, nakon čega mi je tražio da mu dodam nešto da joj zatvori usta. Dodao sam mu neku krpu sa stola i on joj je stavio u usta. Vidio sam da joj teče krv iz nosa”, ispričao je Šoškić.

Onda sam vidio djeda kako se pomjera i rekao: “Aco, trči eno ti ga đed”.

On je tada pošao i udario ga palicom po glavi.

Baba je nekako skinula krpu i rekla mi: “Neka sine”.

“U tom trenutku mi je njena pljuvačka ostala po licu i meni se smučilo pa sam otišao do sudopere da se umijem. Na glavi sam imao fantomku, koja se u tom trenutku bila skinula do pola lica. Gledao sam kada je Konatar ponovo udario babu tako da joj je ispala krpa iz usta, dok su joj pri jednom udarcu ispali zubi. Aco mi je rekao da dođem i pomognem mu da veže babu, i ponovo joj je ugurao krpu u usta”, rekao je Šoškić.

Pošto mu se bilo smučilo, popio je od nekog soka koji našao, a kasnije je sa njim polio baku da provjeri je li živa, kada mu je Konatar rekao da traži novac po kući, ali da prvo ode do regala u babinoj sobi.

“Baba nije bila živa. Poslije 10-15 minuta sam čuo da djed diše. Acu sam rekao: “Ajde vidiš đed nije živ, muka mi je”. Tada je Konatar prišao, legao na djeda i udario ga dva tri puta pitajući gdje su pare.

Opet je otišao da traži novac i rekao da čuvam djeda. Ja sam stavio preklopni dio kreveta na djeda. Rekao sam Konataru “ ubio si djeda, ja idem”, ispričao je Šoškić.

On nije mogao da objasni sudu zašto nije otišao iz kuće, kada je čuo da će Konatar da ih povrijedi, ako već nije želio da ih ubiju.

Knežević je ispričao da nije kriv za djelo prikrivanja, jer u prvom saslušanju, narednog jutra u policiji, nije znao da je starica mrtva.

“Čim sam, tokom drugog saslušanja, tog dana uveče, saznao da je starica umrla, odao sam imena Konatara i Šoškića. Šoškić me je pitao da li želim da idem sa njima u pljačku, ali sam rekao da neću, da radim i da mi to ne treba”, rekao je Knežević.

Konatarev branilac Damir Lekić je konstatovao da o odbrani Šoškića najbolje govori to što je tri puta mijenjao iskaz.

Konatar je ranije ispričao da je samo želio da uzme novac, ali ne i da ubija ljude. Tvrdio je da je staricu nogarem udarao Šoškić, a da je on vezao djeda i tražio novac, te da je tada Šoškić prišao i udario djeda.

Konatar od pljačke kupio majci stan

Šoškić je kazao da mu je Konatar ispričao da je opljačkao jednog Rusa i oteo 80.000 eura, od čega je kupio majci stan.

Ispričao je da na krovu nekog para proveo tri dana, čekajući da napuste kuću, te da su na njihovu sreću tada izašli iz kuće.

“Rekao mi je da je ostao bez hrane i da je odlučio da ih ubije, kada su oni izašli, a on opljačkao 30 000 eura”, rekao je Šoškić.

Obojica su učestvovali, Konatar je Šoškiću davao instrukcije

Dašić je kazao da je na njega, dok je ležao na desnom kuku, sjeo Konatar, i izdavao naređenja Šoškiću šta da radi.

“Obojica su zajedno izvršavali ovo djelo nad nama. Prvo su mi zamotali usta, pa oči, pokušali su da me udave, ali nisu mogli sa “namkama” za sijeno, koje su donijeli iz štale. Četiri “namke” su mi vezali po glavi, a petom vilice, da ne mogu da govorim. Bio sam u komi oko dva i po sata, i oni su me ostavili mrtvog kad su pošli. Moju suprugu su ubili momentalno”, kazao je starac.

On se pridružio krivičnom gonjenju optuženih.

