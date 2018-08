Specijalni policijski tim tražio dodatnu dokumentaciju za jubilarni 30. Grad teatar

Specijalni policijski tim po nalogu Specijalnog tužilaštva zatražio je od Opštine Budva da joj dostavi dodatnu dokumentaciju u vezi sa jubilarnim 30. festivalom “Grad teatar”, koji je održan prije dvije godine.

U zahtjevu koji potpisuje šef tima Dragan Radonjić od lokalne uprave i javne ustanove “Grad teatar” se zahtijeva da se na uvid dostave svi putni nalozi za službeni automobil koji je korišten od 2014. do 2017, kao i ugovore o iznamljivanju rentakar vozila.

Zahtjev je uslijedio nakon što je bivši direktor Grad teatra Blažo Radoman pred istražiteljima detaljno odbacio sve navode u krivičnoj prijavi koju je još prošle godine podnijela opštinska Kancelarija za borbu protiv korupcije.

Ta kancelarija je lani podnijela krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv Radomana, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio tu javnu ustanovu tokom organizovanja jubilarnog festivala.

Radoman je demantovao da je zloupotrijebio službeni položaj, te odbacio izvještaj revizora, na osnovu koga je opštinska kancelarija, nakon što je dokument dobila od Savjeta JU “Grad teatar” podnijela krivične prijave zbog navodnih malverzacija.

Istražitelje dodatno zanimaju putni nalozi koji su izdati tokom mandata Radomana.

Blažo Radoman Foto: Vuk Lajović

Radoman u svojoj izjavi rekao da je svoje privatno vozilo koristio tokom mandata 2014, 2015. i dijelom 2016. za službene potrebe.

Zanimaju ih i kompletni spisi o prinudnim naplatama kompanije “Gugi commerce” koja je bila angažovana u građevinskim radovima, kao i ugovori o iznajmljivanju rentakar vozila, na koji vremenski period su bili zakupljivani, a posebno ih zanima iznajmljivanje vozila zbog službenih putovanja i drugih službenika.

U krivičnoj prijavi navodi se da je sporna kupovina službenog automobila „folksvagen”.

Pod lupom su više faktura koje je kompanija “Gugi commerce” ispostavila Grad teatru.

“Fakturom broj 5226 fakturisane su usluge viljuškara šest puta, iako je viljuškar korišćen samo dva puta, a građevinski materijal prikazan u fakturama, nije uzet za potrebe Grad teatra, što je rukovodilac tehničke službe potvrdio u dopisu direktorki”, piše u prijavi.

Navodno je sporan i izbor ponuđača za pružanje usluga ishrane tokom trajanja 30. festivala Grad teatar.

“Na tender se javio samo jedan ponuđač, vrijednost nabavke je bila 15.000 eura. Ugovor je zaključen 31. maja 2016. na iznos 14.500 eura. Korišćenje usluga sa izabranim ponuđačem se napušta i angažuje se druga firma iz Budve, sa kojom nije zaključen ugovor, a takođe nije sproveden novi postupak javnih nabavki. Ugovor nije mogao biti sproveden neposrednom pogodbom, budući da je vrijednost nabavke bila veća od 5.000 eura, čime je povrijeđen Zakon o javnim nabavkama“.

Istražuju se i pružanje usluga tehničke podrške realizaciji jubilarnog festivala, a navodno je sporna i otpremnina jednom od zaposlenih, kao i isplata jednokratne pomoći u iznosu od 4.000 eura za liječenje teže bolesti jednog od radnika.

Po nalogu specijalnog tužilaštva, inspektori su već ispitali Radomana,koji je odbacio sve optužbe te dostavio dokumentaciju u kojoj negira nalaze revizora.

Radoman: Ukazao sam na besmisao optužbi

Radoman je za “Vijesti” kazao da je pred istražiteljima Specijalnog tima argumentovano odbacio sve navodne optužbe uz krivične prijave i ukazao na njihov “besmisao”.

“Tačno je da sam svoje privatno vozilo koristio do kupovine službenog u službene svrhe, jer to omogućava zakon i uredba Vlade Crne Gore. Izdati putni nalozi nijesu sporni, kao ni fakture za preduzeće Gugi commerce. Revizija je bila osnov za podnošenje krivičnih prijava, a revizorka je pokazala nepoznavanje osnovnih pravnih i ekonomskih pojmova. Da su besmislene krivične prijave ukazuju i sudske presude koje odbacuju optužbe na moj rad. Revizorka je uradila jedan džuboks revizorski izvještaj, gdje je ispunila želje da mi se na tendenciozan način nanese lična i profesionalna šteta. Suguran sam da sam radio po zakonu, a svakako nadležni organi će, vjerujem, to potvrditi”, naveo je Radoman.

