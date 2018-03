Sporan izbor Mirkovića za v.d. direktora Barske plovidbe

Uprava za inspekcijske poslove - Inspekcija rada na osnovu prijave provjerava navoda da vršilac dužnosti direktora Barske plovidbe Tihomir Mirković već četiri mjeseca nezakonito obavlja tu dužnost na osnovu odluke Odbora direktora o imenovanju, saznaju “Vijesti”.

Mirković je kazao “Vijestima” da je za vršioca dužnosti izvršnog direktora ove državne kompanije imenovan odlukom Odbora direktora od 04.12.2017. godine na period do šest mjeseci.

“Svaki nadležni državni organ ima pravo da provjeri regularnost mog izbora, a da li u tom pravcu postoje bilo kakve aktivnosti nekog državnog organa meni lično nije poznato”, naveo je Mirković.

U prijavi je navedeno da je ovo imenovanje bilo u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom ovog državnog preduzeća koji ne predviđa mogućnost imenovanja vršioca dužnosti izvršnog direktora. Mirković je 2016. godine već bio imenovan za izvršnog direktora Barske plovidbe a samo par dana nakon imenovanja podnio je ostavku na tu dužnost uz obrazloženje da nije u stanju da na kvalitetan način obavlja tu funkciju.

Na pitanje “Vijesti” da li je tačno da su drugoj kompaniji - Crnogorskoj plovidbi 14. marta ove godine pozajmili 200.000 eura, po kom osnovu su isplatili ovu pozajmicu, i da li je zbog toga došlo do nezadovoljstva radnika Barske plovidbe kojima kasne primanja, Mirković je odgovorio:

„Tačno je da smo na zahtjev Crnogorske plovidbe AD Kotor istoj dali kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 200.000 eura, a shodno Odluci Odbora direktora od 13.03.2018. Kako bi ste neposredno ustanovili da li postoji nezadovoljstvo zaposlenih zbog te pozajmice, pozivam Vas da posjetite Barsku plovidbu i da popijete kafu sa svim zaposlenima, te da ih u direktnom kontaktu pitate da li su i koliko nezadovoljni što smo pomogli našoj prijateljskoj firmi kroz navedenu pozajmicu”, naveo je Mirković.

Ovaj novac je pozajmljen Crnogorskoj plovidbi kako bi isplatla plate svojim radnicima, dok pomorci koji plove na brodovima Barske plovidbe još nisu dobili naknadu koja ih po ugovoru sljeduje i koju su oni zvanično tražili, a koja se odnosi na prolazak kroz ratne zone.

Na pitanje „Vijesti“ o tome ko je odgovoran za havariju i štetu od oko pola miliona na brodu “Budva” i što se ozbiljnije tim nije bavio bord i skupština društva, kao i ima li u tom slučaju odgovornosti Dušana Đurišića, direktora tehničkog sektora Barske plovidbe, direktor Mirković je odgovorio da je “mašinski kompleks na brodu složen sistem, te se na istom i dešavaju problemi”.

“Iz tog razloga Barska plovidba kao i sve pomorske kompanije osigurava brod od ovakvih rizika. Povodom havarije koja je nastala na brodu ‘Budva’, krajem novembra 2017. godine, u toku je postupak obeštećenja po tom osnovu. Što se tiče rada tehničkog direktora Dušana Đurišića, kao vršilac dužnosti zvršnog direktora u potpunosti stojim iza kvaliteta njegovog rada”, zaključio je Mirković.

Zaposleni u Barskoj plovidbi tvrde da su havarije na brodovima redovna i neizbježna pojava ali da ih je havarija na brodu “Budva” zabrinula zbog količine novca koja je data da bi se šteta otklonila i zbog vela tajnosti kojom je čelni ljudi kompanije konstano pokrivaju. Da je servis organizovan blagovremeno i u skladu sa pravilima struke on Barsku plovidbu, kako tvrdi izvor “Vijesti”, ne bi koštao više od šezdesetak hiljada dolara a ne pola miliona. To što Odbor direktora i v.d. izvršnog direktora informacije o ovoj havariji navodno drže “u strogoj tajnosti”, oni smatraju pokušajem sakrivanja onog čija je nestručnost dovela do svega ovoga.

Putuju li po svijetu da kupe brod ili zbog dnevnica

Izvori “Vijesti” iz Barske plovidbe sumnjaju da česta putovanja radi kupovine novog putničkog broda za liniju Bar - Bari, služe da pojedinci “visokim dnevnicama popune svoj kućni budžet”, kao i da čelnici kompanije ne rade aktivno na rješavanju tog problema.

Mirković kaže, međutim, da se “sve dnevnice za putovanje u zemlji i inostranstvu isplaćuju u skladu sa zvaničnom Uredbom o naknadi troškova putovanja državnih službenika i namještenika”.

“Za vašu informaciju ja do sada nijednom nisam putovao na pregled bilo kakvog putničkog broda. Od kada sam imenovan za v.d. izvršnog direktora Barske plovidbe, tim koji se sastojao od dva člana (jednog nautičke, a drugog mašinske struke) je obišao dva potencijalna putnička broda. Prioritet Barske plovidbe je pronalaženje i kupovina putničkog ferry broda. Kako mislite da kupimo putnički brod ako ga stručna lica ne pogledaju”, istakao je Mirković.

Ima li uopšte novca za novi feribot

Barska plovidba za četiri mjeseca mora da plati prvu ratu kredita koji je kod Exim banke uzela za prethodnu kupovinu dva teretna broda. Rata iznosi preko dva miliona dolara. Izvor “Vijesti” tvrdi da nakon toga na računima kompanije neće ostati mnogo novca i da je nejasno od kojeg novca uprava planira da kupi novi brod za liniju Bar - Bari.

Na pitanje “Vijesti” da li će biti problema kod isplate prve rate Exim banci i kada ona dospijeva, Mirković kaže da prva rata kredita prema ovoj banci dospijeva 21.07.2018. godine.

“U ovom momentu kompanija raspolaže sa dovoljno akumuliranih sopstvenih sredstava za isplatu te rate”, tvrdi Mirković.

