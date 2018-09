Sporna skoro sva imovina aerodroma Tivat

Gotovo sve nekretnine na kojima se nalazi aerodrom Tivat opterećene su brojnim zabilježbama pokrenutih sudskih postupaka za utvrđivanje prava svojine, a većina okolnih parcela na koje je po koncesionom aktu predviđeno širenje kapaciteta tivatske vazdušne luke nisu u državnoj, već svojini privatnih lica, kompanija i Opštine Tivat.

Činjenica da država nije raščistila imovinsko-pravna pitanja na nekretninama koje namjerava da ustupi privatnom partneru u koncesiju, ukoliko bi se doslovce primijenio aktuleni crnogorski Zakon o koncesijama, onemogućila bi namjeru Vlade da tivatsku vazdušnu luku ponudi u zakup.

Podaci iz evidencije Uprave za nekretnine (UZN) za imovinu upisanu u list nepokretnosi 16 KO Mrčevac, pokazuju da su skoro sve zemljišne parcele, ali i objektu aerodroma Tivat ukupne površine 544.601 kvadrat opreterećeni zabilježbama pokrenutih sudskih sporova. Postoje čak i četiri zabilježbe tereta restitucije privatne imovine koja se nalazi u sklopu najveće, katastarske parcele 1273 od 291.848 kvadrata.

Sada su sve nepokretnosti evidentirane u LN 16 KO Mrčevac, upisane na državu Crnu Goru kao vlasnika, pravo raspolaganja ima Vlada, a korisnik je preduzeće Aerodromi Crne Gore. Kao osnov sticanja ove imovine navodi se „odluka državnog organa“, ali je iz podataka o upisanim reterima jasno da će država imati pune ruke posla da raščivija ko je zapravo pravi vlasnik, kao i da će se iz državnog budžeta odliti veliki iznosi na ime plaćanja praktično već ekspropriisane imovine građana, preduzeća i institucija kakva je Opština Tivat.

„Vijesti“ su prije godinu objavile da je iz evidencije UZN volšebno „isparila“ ogromna imovina koju je Opština Tivat sve do prije nekoliko godina imala upisanu kao svoje vlasništvo u kompleksu aerodroma. Direktor UZN Dragan Kovačević u avgustu 2017. je najavio da će sve zemljišne parcele u obuhvatu aerodroma i njegove najbliže okoline uskoro i zvanično biti upisane na državu Crnu Goru kao jedinog vlasnika.

„Aerodromi su u vlasništvu države Crne Gore sa pravom upravljanja preduzeća „Aerodromi Crne Gore“. Opština kao vlasnik zemljišta na aerodromu Tivat nikada nije bila”, kazao je tada Kovačević.

Njega međutim, demantuje dokument koji je prije 18 godina izdao isti organ kojem je Kovačevič danas na čelu – tadašnja Direkcija, a sada Uprava za nekretnine. Riječ je dokumentu broj 467-121-77, od 20. aprila 2000. koji „Vijesti“ posjeduju, a sa njime raspolaže i Opština Tivat.

„Od ukupne površine po starom premjeru, na Opštinu Tivat vodila se površina od 41 hektara 58 ari i 81 metar kvadratni. Suvlasništvo Opštine i privatnih lica je u ukupnoj površini od 4 hektara 46 ari i 99 metara kvadratnih. U privatnom posjedu je ukupna površina od 9 hektara 32 ara i 59 kvadratnih metara“, navedeno je u tom dokumentu kojeg je na odbornički pitanja dobio tadašnji odbornik Petar Samardžić (SNP).

To znači da je Opština bila vlasnik oko 45 odsto od ukupno nešto preko milion kvadrata što obuhvata aerodrom sa svojim zaštitnim pojasom i tzv. eskpropijacioni pojas magistrale koja prolazi pored vazdušne luke. Ukupno je Opština Tivat administrativnim akrobacijama u katastru, u međuvremenu ostala bez svojih 486 hiljada kvadrata zemlje na aerodromu i još 44.700 kvadata na kojima je Opština bila suvlasnik sa privatnim licima. Sve je to prepisano na državu. Tivatska lokalna uprava koju čine DPS, SD i HGI je potvrdila da je Opština izbrisana iz vlasničkog kompleksa na aerodromu, objašnjavajući da je to navodno, tako moralo biti prema Zakonu o državnoj svojini.

Opozicija je tražila pokretanje sudskog spora, ali je lokalna DPS-SD-HGI vlast odlučila da se ne zamjera Vladi. Opština i dalje ima na sebe upisanu značajnu imovinu u dijelu zemljišnih parcela van aktuelne ograde aerodromskog kompleksa, a po koncesionom aktu na tim parcelama predviđeno je širenje terminalne zgarde i drugih kapaciteta tivatske vazdušne luke. U šest parcela Opština ima 118.020 kvadrata zemlje, u neposrednoj blizini objekata aerodroma. Dio tog zemljišta kojeg bivši gradonačelnik Dragan Kankaraš (DPS) svojevremeno nije želio da proda ACG-u, lokalna uprava već godinama čak i iznajmljuje tom preduzeću. Značajna zemlja u blizini ograde aktuelnog aerodromskog kompleksa, vodi se i na uništenu državnu poljoprivrednu kompaniju, „Montepranzo“, ali je i ona opterećena brojnim teretima pokrenutih zahtjeva za restituciju.

Bivši gradonačelnici tražili akcije za opštinsku imovinu

Da je, uprkos aktuelnom zvaničnom stanju da je država jedini vlasnik, grad Tivat nesumnjivo (bio) vlasnik ogromnih nekretnina unutar aerodromskog kompleksa potvrđuje i izjava bivšeg tivatskog gradonačelnika Zorana Jankovića (DPS) koji je 14. oktobra 2002, nakon što je Crna Gora preuzela aerodrome od JAT-a, kazao da će Opština od Vlade zahtijevati učešće u upravljanju Aerodromima Crne Gore i usmjeravanju dijela zarade u gradsku kasu.

“Mi smo i ranije iskazali potrebu SO Tivat da se njeni predstavnici pojave u upravljačkoj strukturi JP ACG i da se Opština Tivat uključi u izbor kadrova tog preduzeća i ovdašnjeg aerodroma. Takođe, smatramo da se, osim naplate taksi i poreza na zarade radnika aerodroma, mora iznaći i konkretni oblik po kome će Opština učestvovati u raspodjeli dobiti sa aerodroma Tivat kroz suvlasništvo nad tim objektom ili akcionarstvo”, kazao je Janković oktobra 2002. za “Vijesti”.

On je tada istakao da su tivatske lokalne vlasti dvije godine ranije, poslušale sugestiju iz Podgorice da se sa svojim zahtjevima ne uključuju u pregovarački proces između Vlade Crne Gore, Vlade Srbije i JAT-a, već da sa crnogorskim vlastima pregovaraju o svojim interesima u vezi aerodroma, kada vazdušne luke pređu u vlasništvo Crne Gore.

“Dokumentacija je spremna, identifikacija je većinom završena, katastar je propisno uknjižio podatke i smatram da neće biti problema da sa Vladom i Ministarstvom saobraćaja riješimo pitanje zaštite interesa opštine Tivat na ovdašnjem aerodromu”, kazao je on dodajući da su Tivćani “dobili garancije iz Podgorice da će njihovi interesi biti zaštićeni”.

Za vrijeme njegovog mandata, ali i mandata njegovih nasljednika na tom mjestu, sve funkcionera DPS, Zorana Radovića, Dragana Kankaraša, Ivana Novosela, dr Snežane Matijević i dr Siniše Kusovca, Opština ne da sa Vladom u Podgorici nije našla zajednički jezik da joj ova ustupi udio u profitu ACG, nego je grad Tivat kako se pokazalo, čak i poharan od strane te Vlade.

„U svakom slučaju, insistiraćemo na akcionarskom udjelu jer smatramo da su sazrela vremena da se na taj način zaštiti imovina Opštine Tivat u kompleksu aerodroma”, kazao je „Vijestima“ 3. aprila 2014. tadašnji gradonačelnik Kankaraš.

On je tako reagovao na proces transformacije ACG iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, a što je nedugo prije toga sprovela Vlada, proglasivši tada sebe za jedinog vlasnika. Već tada se spekulisalo da Vlada namjerava privatizovati ACG, a aerodrom Tivat, „fabrika para“ kako su je zvali mještani, tada je bio u fokusu interesovanja kanadske korporacije „SNC Lavalin“.

