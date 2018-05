Sprovode mjere, a nemaju podatke o švercu cigareta

Za četiri mjeseca ove godine, prema podacima Agencije za duvan, prodata je 131,51 tona cigareta, duplo manje nego u istom period prošle godine. Za četiri mjeseca prošle godine je prodato 264,59 tona cigareta, pokazuju podaci koje je Ministarstvo finansija dostavilo nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću.

Iz Ministarstva su, u odgovoru na poslaničko pitanje objavljeno na sajtu Skupštine, kazali da ne raspolažu podacima o količini plasiranih duvanskih proizvoda bez akciznih markica na tzv. sivom tržištu, dok analizu ostvarenih prihoda od akciza na cigarete, kako kažu, prate kroz količinu poručenih akciznih markica. Navode da prihodi od akciza na duvanske proizvode za period od 1. januara do 30. aprila 2018. iznose 11.123,741 euro i u odnosu na prethodnu godinu (14.949.604 eura) manji su 25,59 odsto. “Vlada je formirala Komisiju za suzbijanje sive ekonomije gdje se kroz interresorne i koordinisane aktivnosti nadležnih državnih organa sprovode mjere usmjerene na planu suzbijanja sive ekonomije, a kroz zakonske mehanizme sprovode mjere jačanja fiskalne discipline, eliminisanje sivog tržišta i nelojalne konkurencije, kao i podizanje svijesti o značaju legalnog poslovanja”, naveli su iz Ministarstva.

Damjanović je potpredsjednika Vlade Milutina Simovića pitao kakvi su rezultati primjene Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja od stupanja na snagu do 30. aprila ove godine. Damjanović je ocijenio da su učinci ovog Zakona gotovo nula. Simović je odgovorio da je Zakon opravdao postojanje, jer je onemogućio zloupotrebe pri registraciji kompanija. On je naveo da je od stupanja na snagu Zakona, 1. jula 2013. godine odbijena registracija jednog broja privrednih društava. “U postupku je devet odbijajućih rješenja, dok su u značajnom broju stranke odustale od zahtjeva u toku registracije”, rekao je Simović. On je dodao da je od stupanja na snagu zakona do 30. aprila ove godine izdato 197 prekršajnih naloga na iznos od 580 hiljada eura. B. Ma.

Najlakše je podići PDV i akcize

Damjanović je kazao da je siva ekonomija sada na nivou 90-ih godina i da samo donošenje propisa ne može doprinijeti njenom suzbijanju, ako nema ozbiljne države koja sankcioniše sivu ekonomiju, korupciju i kriminal. "Nećemo da idemo u suštinski obračun sa sivom ekonomijom, jer nećemo da udarimo na političke glasove. Mnogo je lakše podići akcize i PDV i to bezbolno naplatiti", rekao je Damjanović.

