Srčane bolesti liječiti odmah

Crnogorski zdravstveni sistem ostavio je veliki napredak u prošloj godini, smanjivši liste čekanja, ali i dalje nije uspio da uhvati korak sa evropskim zemljama koje imaju najbolje zdravstvo i oslobodi se nasljeđa iz doba komunizma, ocijenio je u intervjuu “Vijestima” vođa istraživanja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (ECHI) Andre Bjornberg.

Bjornberg, predsjedavavajući u kompaniji Health Consumer Powerhouse krajem decembra boravio je u Podgorici i iznio, zasad neformalni podatak da je crnogorski zdravstveni sistem najvjerovatnije ostvario najveći napredak u Evropi u 2017. Zvanične informacije o tome, kako je najavio, biće objavljene 29. januara.

Vođa ovog istraživanja nekadašnji je profesor hemije, direktor istraživačkog centra u industriji metala, menadžer švedske bolnice, a radio je i kao konsultant u duvanskoj industriji, odakle je, kako kaže, “direktno uskočio u zdravstvo”.

Šta su najveći kvaliteti, a šta nedostaci u našem zdravstvenom sistemu?

Najveći kvalitet je dobra dostupnost zdravstvenog sistema građanima. Najveći nedostatak trenutno je nešto što nažalost zahtjeva unapređenje već duže - da država uhvati korak sa zemljama koje imaju najbolji zdravstveni sistem u Evropi

Možete li pojasniti koje oblasti zahtijevaju unapređenje?

Recimo kad se radi o bolestima srca. Razlog zašto su neke bogate zemlje dobre u tome nije što mogu da kupe najbolje aparate ili obezbijede najskuplje ljekove. Te zemlje smještaju srčane bolesnike na bolničko liječenje kad oni pokažu i manje zdravstvene probleme.

Dakle, imaju bolju preventivu od nas?

Ne, nego se u tim zemljama pacijenti smještaju u bolnicu čim pokažu određene simptome, uradi im se dijagnostika i odredi terapija i na taj način snižava se stopa smrtnosti.

Gdje vidite pomake i koji indikatori su bolji u odnosu na 2016?

Prije svega indikatori koji se tiču vremena čekanja na medicinsku uslugu. Takođe, Crna Gora će dobiti poene za elektronsko zakazivanje, elektronske recepte, međutim, ti indikatori nose mali broj poena, a veći broj bodova dobiće za skraćenje listi čekanja.

Ranije je u izvještaju konstatovano da se reforma u crnogorskom zdravstvu može brzo sprovesti, s obzirom na veličinu zemlje, odnosno broj stanovnika. Kako se sprovodi reforma zdravstva u Crnoj Gori?

Crna Gora spada u malu, istaknutu grupu zemalja, koja je kao i Makedonija uspjela da u kratkom vremenskom roku postigne ogroman napredak. Crna Gora je u posljednjoj godini uspjela da dramatično skrati listu čekanja.

Crna Gora se prethodne dvije godine našla na posljednjem i pretposljednjem mjestu u izvještajima Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Šta je bio razlog tako lošeg rezultata?

Ono što prethodni i ovaj sastav ministarstva zdravlja pokušavaju da čine jeste da se oslobode nasljeđa bivše Jugoslavije. Šta je to u stvari pogrešno što se u tom sistemu radilo? Nastavljali su da se finansiraju i pokrivaju troškovi bolnica, a ne da im se plaća za ono što rade, odnosno za usluge koje ostvaruju. To je takođe u procesu reforme, a da bi se to realizovalo potrebno je da prođe nekoliko godina.

Pacijenti se u Crnoj Gori najviše žale na dužinu čekanja na specijalističke preglede i operacije. Međutim, zdravstvene vlasti tvrde da su liste čekanja najmanje u regionu, te da se na neke operacije, kao što je ugradnja kuka ili operacija katarakte, mnogo duže čeka. Kako se Crna Gora kotira kada je riječ o listama čekanja?

Kad se radi o listama čekanja, one se ocjenjuju na osnovu šest indikatora. Tri zemlje su dobile zelene poene za sve indikatore - Švajcarska, Belgija i Slovačka, što je iznenađujuće. Crna Gora je za pet od šest indikatora dobila zelene poene kada je riječ o listama čekanja.

Bili ste u Crnoj Gori, vidjeli kakva je situacija, ocjenjivali ste nas kroz Evropski zdravstveni potrošački indeks. Mislite li da je budžet od 200 miliona eura koliko se godišnje izdvaja za zdravstvo dovoljan za finansiranje svih zdravstvenog usluga, plata, cjelokupnog sistema…?

Da ste me pitali to isto pitanje za Norvešku, koja ima i ulaže ogroman novac za zdravstveni sistem, moj odgovor bi bio ne. Napredak u medicini je svakog dana sve veći, pa su time i naša očekivanja od rezultata koji medicina ostvaruje sve veći. A to se odnosi i na ostatak svijeta. Prije 1840. godine nije bilo bolnica, tek nakon toga su počele da se grade. Ljudi su tada bili liječeni na način da dobiju čist krevet, ispravnu vodu i dobar obrok. To je nešto što ćete danas naći u svakom pristojnom hotelu. Bakterije su otkrivene tek 1875. godine. Danas su naša očekivanja sve veća, zato zdravstveni sistem sredstva kojim raspolaže mora da čini što efikasnijim, kako bi ti vječito rastući zahtjevi bili bolje zadovoljeni sa ograničenim sredstvima.

Vlada mora da promoviše zdrave stilove života

Kako ocjenjujete preventivnu zdravstvenu zaštitu, s obzirom na to da se godinama može čuti kako su Klinički centar i bolnice opterećeni, jer se na primarnom nivou ne odradi dovoljno kako bi se spriječile bolesti koje se kasnije moraju liječiti?

Mislim da treba kriviti zdravstveni sistem za lošu preventivu. Svi znamo šta treba da radimo da bismo spriječili razvoj bolesti, da se hranimo pravilno, umjereno pijemo alkoholna pića, jedemo dosta voća i povrća, kao i da imamo fizičku aktivnost. Međutim, problem je u tome što tu mantru u stvari ne ponavlja zdravstveni sistem, koji treba da podiže svijest među stanovništvom na koji način da vrši prevenciju.

Drago mi je što nemate ministarstvo informisanja, jer je to u stvari zaostavština sistema bivše Jugoslavije…

Da sam ja na mjestu vaše Vlade, angažovao bih najbolju marketinšku agenciju koja bi uticala na građane da promijene stil života i promovisala zdrave stilove života. To bi bolje radila nego 'siroti' ljekari i medicinske sestre.

Ljekovi manje dostupni u Francuskoj

Kako ocjenjujete dostupnost ljekova pacijentima u Crnoj Gori?

Dostupnost ljekova pacijentima u Crnoj Gori, uzimajući u obzir njenu ekonomsku situaciju, je prilično dobra. Maksimalna dostupnost ljekova ne mora da znači da je to i dobra stvar. Recimo, šampioni u negativnom smislu u toj oblasti su Francuska i Grčka. Grčka ima najveći broj ljekara i apotekara… Bitno je uspostaviti ravnotežu u pogledu dostupnosti ljekova i mislim da je Crna Gora na dobrom putu da to ostvari.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)