"Srce ću ti iščupati ako pogledaš koleginicu"

Tivćanin Nikola Raičević (26) kazao je da je pod progonom i represijom pojedinaca iz policije i tvrdi da strepi da bi mu možda mogli namjestiti krivično djelo i nedužnog ga poslati u zatvor.

On se obratio “Vijestima”, kako je rekao, nakon višemjesečne represije policije prema njemu.

Objašnjava da je sve počelo prošle godine od strane policajke OB Tivat J.D. koja ga je, kaže, uzela na zub. Tvrdi da ga je stalno zaustavljala prilikom saobraćajnih kontrola i kažnjavala i za najmanju sitnicu.

“Policajka J.D. gdje god me vidi na putu, odmah me zaustavi i potrudi se da mi nađe bilo što za što me može kazniti. Do sada mi je napisala preko 350 eura novčanih kazni, a posljednji put me kaznila 60 eura jer u kompletu rezervnih sijalica u autu nisam imao jednu sijalicu. Jednom prilikom mi je lani to već dozlogrdilo, pa sam joj malo grublje rekao da me se konačno okane i ostavi na miru. Ona je to vjerovatno prenijela kolegama, pa su me u noći između 2. i 3. oktobra prošle godine, kod pekare ‘Boka’ na Župi u Tivtu, kada sam se sam automobilom vraćao kući, zaustavili policajci OB-a Tivat sa kojima je tada u patroli bila i ekipa policajaca iz Specijalne antiterorističke jedinice”.

Dodaje da ga je zaustavio policajac Ž.K., nakon čega su ga sajovci izbacili iz auta i po naredbi tu prisutnog komandira tivatske policije Lj.R. - počeli udarati po glavi i leđima.

On je rekao da je maltretiranje policije počelo bez razloga: “Iako nisam pružao aktivan, ni pasivan otpor, niti sam se drsko ponašao”.

“Na očigled policajaca OB-a Tivat Z.K., N.P., A.M. i inspektora N.Ć., vođa akcije Lj.R. mi je prišao, uhvatio za majicu na grudima, bacio na auto i zaprijetio mi da će mi, kako je kazao, srce iščupati ako pogledam još jednom koleginicu J.D. Nakon toga mi priskaču četvorica sajovaca i sve šakama i nogama po meni, govoreći ‘ti ćes da provociraš koleginicu’. Nakon toga su me me ubacili u moje auto u koje su nastavili da udaraju, pa sam preplašen upalio kola i pobjegao kući”, ispričao je Raičević “Vijestima”.

Rekao je da je odlučio da prijavi policajce koji su ga neosnovano napali i maltretirali i da je to sljedećeg dana učinio preko Operativno-komunikacionog centra policije.

Onda je, tvrdi, tadašnji načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat Mićo Radović poslao patrolu po njega kući i doveo Raičevića u kancelariju: “Gdje je na sve načine pokušao da izgladi ovaj incident kako ja ne bih podnosio prijavu Unutrašnjoj kontroli Uprave policije i Savjetu za građansku kontrolu policije”.

“Radović mi je kazao da su njegove kolege možda prenaglile, izvinio mi se i obećao da me više niko od policije neće ni prstom taći. Pristao sam i povukao sam prijavu koju sam podnio OKC-u i zaista me niko od policije više nakon toga nije dirao”.

On je rekao da je Radović krajem prošle godine smijenjen, da je došao novi načelnik OB-a Tivat: “Pa su Lj.R. i njegove kolege nastavili po starom”.

“I dalje me proganjaju, J.D. me opet zaustavlja svako malo i kažnjava za svaku sitnicu, pokušavaju da me isprovociraju da neprimjereno reagujem, pa da me premlate ili uhapse. Život mi je pravi pakao, strah me je da će negdje možda i pokušati da mi u auto ubace kakvu kesicu sa drogom, pa da mi napakuju da sam uradio nešto sa čim veze nemam”, kazao je Raičević.

Tvrdi da mu “prijeti opasnost od Lj. R.” i da je zabrinut za svoju bezbjednost, zbog čega se krajem februara obratio i kabinetu direktora Uprave policije Slavka Stojanovića, tražeći zaštitu.

Rekao je da je prije dva dana dobio mejl od šefa kabineta direktora UP-a Petra Krstajića, u kome ga ovaj obavještava da su “sprovedena postupanja i provjere nakon spornog događaja, o čemu postoji sačinjena službena dokumentacija”, ali ne i što je njome utvrđeno.

“Napominjemo da je članom 16. Zakona o unutrašnjim poslovima definisano pravo na pritužbu, koje predviđa da fizičko lice ima pravo da podnese pritužbu na rad policije, kada smatra da je u vršenju poslova policijski službenik povrijedio neko njegovo pravo ili mu nanio štetu, najkasnije u roku od 30 dana od kada je šteta nastala, kao i da je članom 13. Pravilnika o načinu postupanja po pritužbama na rad policije predviđeno da, ukoliko podnosilac pritužbe odustane od pritužbe, obustaviće se postupak provjere, što je u ovom konkretnom slučaju i učinjeno”, piše u Krstajićevom odgovoru Raičeviću.

Tivćanin konstatuje da ima pouzdanu informaciju da je Lj.R. dan nakon incidenta na Župi, u noći 2.na 3.oktobar prošle godine, išao kod vlasnika jednog od tamošnjih poslovnih objekata.

“Lj.R. je tom čovjeku pokazao službenu značku i od njega zatražio da odmah izbriše sve snimke svog video-nadzora za protekla 24 sata, zato što su kamere sa tog objekta usmjerene pravo na plato gdje su me zaustavili i sigurno su zabilježile kako me je policija maltretirala”, tvrdi Raičević.

Unutrašnja kontrola provjerava postupanje policajaca

Iz Uprave policije “Vijestima” su potrdili da su njihovi službenici u Tivtu 2. oktobra kontrolisali Raičevića i njegovo vozilo.

“Povodom tog događaja N.R. je uputio pritužbe na rad policije, koje je kasnije povukao. Kada je N.R. četiri i po mjeseca kasnije, odnosno 23.02.2018. godine, ponovo podnio pritužbu na rad policije povodom istog događaja, službenici OB-a Tivat su povodom toga obavijestili i nadležno Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije i na njihov zahtjev dostavljena je kompletna dokumentacija sačinjena povodom spornog događaja. Nadležna služba Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije je nastavila dalje provjere i postupanja prema službenicima koji su učestvovali u ovom događaju, preduzimanje drugih mjera i radnji iz njihove nadležnosti je u toku”, saopšteno je “Vijestima” iz Tima za odnose sa javnošću Uprave policije.

