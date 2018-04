Stanari traže zaštitu: Policija nas uči gdje da tražimo ukradene stvari

Stanari zgrada “Zetagradnje” u Ulici 4. jula u Podgorici, apelovali su na nadležne da ih zaštite od brojnih krađa i konstatovali da policija po tom pitanju ne čini mnogo.

Saopštili su da su na meti lopova konstantno, ali da su krađe učestale tokom proteklih praznika.

“Kulminacija krađa se ogleda i po broju ukradenih predmeta, bicikala, dječjih trotineta, crijeva od hidranata, djelova sa automobila iz podzemne garaže i čitavih ulaza, ali i po drskosti lopova koji tokom noći ne prezaju da obijaju ulaze i šetaju spratovima i uzimaju šta im se sviđa, kao u samoposluzi”, navode stanari, dodajući da se krađe dešavaju kontinuirano već pet - šest noći.

Iako krađe uredno prijavljuju, tvrde da nadležni ne reaguju i da im policijski službenici navodno sugerišu da ukradena bicikla traže na stočnoj pijaci, ili drugim pijacama.

“Oštećeni stanari, iako shvataju da postoje preči problemi u društvu, sumnjaju da se vrši ikakva aktivnost na pronalaženju ukradenih predmeta i počinilaca, a sama količina ukradenih bicikala navodi na pomisao da postoje organizovani lanci preprodaje”, saopštili su stanari zgrade sa oko 500 domaćinstava.

Kažu da su prije par godina uhvatili dva lopova i predali ih policiji.

“Postavlja se pitanje da li je to jedino što preostaje... da se građani naoružavaju i da sami preuzimaju u ruke svoju sigurnost i zakon?”, pitaju se.

U apelu ponavljaju da ih policija mora zaštititi ali i snositi odgovornost za svoj rad.

“Govori se da do vrijednosti od 150 eura policija i tužilaštvo ne preduzma ništa zbog odredbi Zakona, ali ako bi se sabrala vrijednost ukradenih stvari samo u toku Uskrsa, došli bi do iznosa od tri do 4.000 eura”, ističu stanari.

Zaključuju da bi bilo poražavajuće da građani počnu da gube povjerenje u institucije i da počnu da preuzimaju zakon u svoje ruke.

