Stanić: Đačić bi zapalio čitava Pljevlja, ako je to način da opere svoju biografiju

Lider pokreta za Pljevlja Novica Stanić optužio je predsjdnika opštine Pljevlja Mirka Đačića da je zapalio RTV Pljevlja, organizovanjem „neprimjerene proslave 21. maja, dana kada je pokraden referendum“.

„Ja vam tvrdim da bi Đačić zapalio čitava Pljevlja ako je to način da opere svoju biografiju iz ranih devedesetih godina“, rekao je Stanić na promociji Koalicije za spas Pljevalja(Pokret za Pljevlja, DNP i Prava Crna Gora), koja je sinoć održana u pljevaljskom Domu Vojske.

On je kazao da Đačiću smeta i što glavna ulica u Pljevljima nosi ime Kralja Petra I i da ga hoće da joj promijeni ime, a kralja proglasi za okupatora.

„A ko je pravio Husein pašinu džamiju u Pljevljima nego okupatorska vlast , ali nama nikada nje palo napamet da rušimo tu džamiju. Možda je padalo na pamet sadašnjem predsjedniku opštine devedesetih godina“, rekao je Stanić.

Stanić je kazao da su opljačkane pljevaljske šume, rude i ugalj.

Istakao je da građane Pljevalja vlast trideset pet godina laže za realizaciju projekta toplifikacije grada a osam godina za izgradnju drugog bloka.

Da ne poinjem ove sitne izborne laži, aerodrom Đulina Guka, put Kosanica Bobovo, fakulteti, zatvoreni olimpijski bazen. Mladi nam nezaposleni. Poniženi smo kao Opšina. Ne daju nam ni ono što nam po zakonu pripada a to je ekološka naknada. Kada predsjednik vlade kaže ne može predsjednik Opštine ćuti. Sve je zagađeno u Pljevljima, zemlja, vazduh voda a prisutna je i epidemija malignih bolesti.

Nosilac liste Koalicje Za spas Pljevalja Vladislav Bojović kazao je da su lokalni izbori 27. Maja presudni za opstanak Pljevalja i očuvanje njihovog istorijskog identiteta.

Našu Koaliciju nije stvorio DPS, niti bilo koja služba ili strana ambasada, i mi nikome osim građanima Pljevalja nećemo polagati račune. Spremni smo da se bespoštedno borimo za prava nas Pljevljaka, po cijenu da sa nivoa lokalne uprave organizujemo i predvodimo proteste, u skladu sa onim što nam zakon garantuje. Potražićemo odgovorne investitore, koji bi pokrenuli proizvodnju i otvorili nova radna i plaćena radna mjesta u oblasti proizvodnje cementa, drvoprerade i turizma, ali i one koji bi ulagali u infrastrukturu. Borićemo se bespoštedno za eklošku naknadu koja nam po zakonu pripada.

Obezbijedićemo naplatu naših potraživanja od koncesionara, koristeći sve pravne i demokratske metode uz insistiranje na većoj koncesionoj naknadi. Obezbijedićemo da se sredinama odakle se uzima najviše, najviše i vraća. Pokrenućeo rekonstrukciju postrojenja Pliješ i azbestnog cjevovoda kako bi se konačno obezbijedila ispravna voda za grad uz domaća sredstva i evropske fondove, koji praktično uopšte nisu korišćeni u mandatu odlazeće vlasti Bošnjačke stranke, DPS-a i SD-a“, rekao je Bojović.

Bojović Foto: Goran Malidžan

Istakao je da građanima ne nude šarene laže već su u svom programu fokus stavili na ključne životne probleme, koje treba što prije rješavati, nezaposlenost, zagađenje vazduha, neispravnu vodu za piće pa i urušenu putnu infrastrukturu.

„Predugo je naš grad bio žrtva poslušnika centralne vlasti, talac kalkulanata, nesposobnih korumpiranih“, rekao je Bojović.

Predsjednik prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da je Prava ušla u koalicijju za spas Pljevalja jer je ona spoj mladosti koja je potpomognuta iskusnim prekaljenim zrelim opozicinim borcima.

Upravo je to ono što treba čitavoj Crnoj Gori. Da mladost predvodi i neka nova lica novi ljudi čistih biogravija, neistrošenih političkih biografija ali nikako bez podrške ovakvih ljudi kao što je dr Novica Stanić. Ono za šta se ja zalažem je ono što ja nazivam modernimm patriotizmom. To je novi koncept koji je više nego potreban CG. Mi moramo da se odbranimo od okupacije u oblasti ekonomije, ali to nije dovoljno. Ekonomija je uništena i uništava se i u Grčkoj, Portugalu, Njemačkoj, Francuskoj, Americi u svim zemljama na ovom svijetu, ali nigdje nećete naći ni u Africi da se planski sistemtski uništava srpski jezik da se ubija pravoslavna crkva kanonska Mitropolija crnogorsko primorska, da se uništava njegoševo pismo. Nigdje nećete naći da se tako sramo, bestidno razvaja jedan isti pravoslavni narod. Mi hoćemo da stanemo i da se pobunimo protiv toga. Mi nećemo da prihvatimo onu tezu koja je uzela maha i koja kaže da majke rađaju nacije i da je jedno dijete Srbin a drugo dijete Crnogorac kada je to isto kada smo jedan isti narod“, rekao je Milačić.

Milačić Foto: Goran Malidžan

Listu je podržao i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović.

Bajić: Sadašnja vlast najlošija u istoriji grada

Potpredjsenik Pokreta za Pljevlja i kandidat za odbornika Božidar Bajić kazao je da su dvije trećine oboljelih od plućnih bolesti u Brezoviku iz Pljevalja, a polovina svih pacijenata na onkologiji u Podgorici i Beogradu. On je kazao da to zna jer radi u pljevaljskoj bolnici.

Sadašnju lokalnu vlast ocjenio je kao najlošiju u istoriji grada jer ima najnesposobniji kadar koji je do poslednjeg dana obavljao funkcije kao vršioci dužnosti.

Bajić je kazao je da je kadrovima DPS-a kupovina glasova najkraći put do napredovanja iako kako je rekao na taj način za cio život brukaju sebe, svoje pretke i potomke.

„Ne znaju oni što svaki normalan čovjek zna, da će funkcije ostati negdje iza njih a da će ispred njih ostati bruka i sramota. I ovoga puta će pokušati da otkupljuju lične karte od onih koji nisu njihovi. Valjda smo pametniji i hrabriji i sposobniji da se odupremu svim takvim ništarijama“, rekao je Bajić.

