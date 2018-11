Stanišić ambasador u Sarajevu?

Predsjednik skupštinskog odbora za bezbjednost i dugogodišnji poslanik i funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišič najozbiljniji je kandidat za ambasadora Crne Gore u Sarajevu, saznaju „Vijesti“.

O tome je već postignut politički dogovor u vrhu crnogorske vlasti, navodi pouzdani izvor.

Stanišić bi trebalo da naslijedi Milana Lakića koji je na funkciju ambasadora u u Bosni i Hercegovini stupio polovinom 2015.

Stanišić je tokom političke karijere izgradio imidž partijskog vojnika DPS-a uvijek spremnog da brani svoju partiju i oštro napada opoziciju, od čega je ostalo upamćeno par oštrih polemika sa Nebojšom Medojevićem i Velizarom Kaluđerovićem.

Radnu karijeru je počeo upravo u BiH, gdje je radio kao nastavnik srpsko-hrvatskog jezika i književnosti u Loparama od 1980. do 1986, piše u njegovoj biografiji objavljenoj na sajtu Skupštine.

Nakon toga je bio prosvetni inspektor u rodnom Mojkovcu do 1991. kada je naslijedio sadašnjeg premijera Duška Markovića na funkciji predsjednika SO Mojkovac. Poslije dvogodišnjeg mandata prešao je u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore koje je u tom periodu vodio Miodrag Lekić, sadašnji lider Demosa. Bio je zadužen za rad sa crnogorskim iseljenicima da bi od 1998. do do 2004. obavljao drugu funkciju u Vladi - sekretara Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora.

Od 2007. je u poslaničkim klupama. Stanišić je i član Glavnog odbora DPS-a.

Vlada je na prošloj sjednici kandidovala Veru Kuliš za ambasadora u Njemačkoj, što če biti njen treći diplomatski mandat u toj najuticajnijoj članici EU, i bivšeg minuistra zdravlja Budimira Šegrta za šefa DKP-a u Varšavi, u Poljsko

