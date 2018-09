Stanko Subotić u Višem sudu: Pozajmio sam milion i po eura Isatu Boljeviću

Stanko Cane Subotić svjedočio je danas u Višem sudu u Podgorici na ročištu za trajno oduzimanje imovine od osuđenog Svetozara Marovića.

Subotić je kazao da je kao dugodišnjem prijatelju pozajmio milion i po eura Isatu Boljeviću krajem avgusta ili početkom septembra 2015. godine.

Foto: Luka Zeković

“Ja sam mu taj novac pozajmio jer mi je drug i prijatelj. Došao je kod mene u hotel na Svetom Stefanu u Crnoj Gori i tu sam mu predao novac. On me prethodno pozvao mobilnim telefonom I tražio pozajmicu. Tada sam bio u Ženevi. Rekao sam da nije problem. Nakon nekoliko dana sam došao na Sveti Stefan i dao mu novac. Ovo je moj zarađeni i ušteđeni novac od izdavanja nekretnina u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Novac sam od zakupa sam dobio preko računa u bankama, a zatim su ga moji zaposleni radnici donosili u Crnu Goru kada bi dolazili, i to po 10.000 eura koliko je bilo dozvoljeno da se unese. Moja kompanija inače ima godišnji obrt od 100 miliona eura”, kazao je Subotić.

Dodao je da mu do danas nije vratio novac, jer je "Boljević zapao u neke probleme".

Isat Boljević iz Bara je ranije svjedočio da je od biznismena Stanka Subotića pozajmio 1.500.000 eura, koje je zatim dao prijatelju Radojici Krstoviću za kupovinu luksuzne vile u naselju Babin do u Budvi.

