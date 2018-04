Stanove za KAP gradi nepostojeći sindikat

Na Tuškom putu u Podgorici, prije nekoliko dana, postavljena je tabla na gradilištu Samostalnog sindikata radnika Kombinata aluminijuma, koji predvodi bivši radnik, a sad penzioner KAP-a Zoran Milošević, dok predsjednik Sindikalne organizacije KAP-a u stečaju Radoman Minić traži da se hitno obustave svi građevinski radovi.

Zgradu gradi Montas inženjering iz Podgorice, a stanove očekuje 68 bivših i sadašnjih radnika KAP-a koji su već 2015. godina uplatili 30 odsto kupoprodajne cijene i ovaj posao ovjerili kod notarke Anke Stojković.

„Investitor je, koliko sam vidio na tabli, sindikat koji ne postoji. To je prosto nevjerovatno, jer se radi o sindikatu koji nema nijednog člana i sindikatu koji je svojevremeno jednostavno poklonio novac iz stambenog fonda bivšem gazdi KAP-a Olegu Deripaski za kupovinu sirovine. To je tada urađeno na štetu zaposlenih u KAP-u i radničkog Stambenog fonda u koji je poslodavac bio dužan, prema Kolektivnom ugovoru, da izdvaja procenat bruto mjesečnih zarada kompanije u cilju izgradnje stanova za radnike KAP-a”, kaže za “Vijesti” Minić.

Skupština Sindikalne organizacije KAP-a, prema njegovim riječima, donijela je nedavno odluku da se od Ministarstva rada i socijalnog staranja traži brisanje svih ranije registrovanih sindikata ove kompanije u stečaju, koji nemaju podršku radnika KAP-a, odnosno, članstva.

Minić napominje da je njegova organizacija registrovana krajem prošle godine, da sada ima već 80-ak članova, da su reprezentativni i da im zaposleni u kompaniji svakodnevno pristupaju.

“To su sve besmislice”, odgovorio je za “Vijesti” bivši šef Samostalnog sindikata KAP-a Milošević, upitan da prokomentariše optužbe iz novog sindikata.

“Po novom Zakonu o planiranju prostora smo aplicirali za građevinsku dozvolu i dobili smo je u februaru ove godine za izgradnju građevinskog objekta. Čitav ovaj proces je potpuno legalan i čist. Nisam iz registra brisao Sindikat jer sam od pravnika dobio mišljenje da njegov plac pripada samo njemu, te da nije nasljediv i ne može se poklanjati”, tvrdi Milošević, i ističe da je saglasnost za gradnju dao glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović.

Milošević je već pet godina penzioner KAP-a. U KAP-u je u julu 2013. pokrenut stečaj, a od jula 2014. njegovom imovinom i proizvodnjom rukovodi kompanija Uniprom, u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića.

On je naveo da su još 2009. dobili plac od opštine, i da ranije nijesu gradili samo iz razloga što je novac iz Stambenog fonda 2013. maknut sa računa i svrstan u treći isplatni red potraživanja, a sve prema odluci Privrednog suda.

Dvije stare sindikalne organizacije KAP-a koje su predvodili Rade Krivokapić i Sandra Obradović izgubile su spor u Privrednom sudu u vezi sa dokazivanjem ovog potraživanja, a taj predmet je sada kod Vrhovnog suda.

“Mi smo u dogovoru sa stečajnim upravnikom Veselinom Perišićem još 2015. dobili kancelarije i obavijestili sve radnike da ćemo graditi na našem placu. Uslovi su bili da nijedan od radnika koji apliciraju ranije nije koristio stambena sredstva, niti dobio stan od KAP-a. Aplicirao je 31 radnik i dalje radno angažovan u KAP-u, a ostali su sad penzioneri KAP-a”, dodao je Milošević.

On smatra da su “besmislice i nebuloze” da je on ranije bio u dosluhu sa Deripaskinim direktorima, “da bi dao novac iz KAP-a, te da bi volio da to neko dokumentovano potvrdi”.

“Što se tiče novca iz Stambenog fonda, Sindikat nije mogao ništa dobiti, niti njim raspolagati. Mogao je samo dobiti analitičku karticu, a da li je ona bila tačna, to je diskutabilno”, kazao je Milošević.

Pet godina rade bez godišnjeg odmora

“Već pet godina radnici KAP-a u stečaju rade bez godišnjih odmora, a to je utvrdila institucija medicine rada koja je snimila štetni uticaj na naša radna mjesta”, tvrdi Radoman Minić.

On je istakao da svi radnici KAP-a u stečaju, kojih ima oko 450, jedva iščekuju, da se taj problem što prije riješi.

