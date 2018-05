Stanović će se predati: "Pričaće tužiocu o ubistvu Ukrajinke"

Kotoranin Arsenije Stanović (22) za kojim policija traga zbog ubistva Ukrajinke Anastazije Lašmanove (30), uskoro će se predati tužilaštvu.

To je “Vijestima” potvrdio advokat Zoran Piperović, kojeg je Stanovićev otac, Zoran, kontaktirao u namjeri da ga angažuje kao pravnog zastupnika.

“Mene je kontaktirala porodica Stanović, u namjeri da me angažuje ukoliko bude pokrenut postupak protiv njihovog sina, a tiče se ubistva ukrajinske državljanke. Konkretno, razgovarao sam sa njegovim ocem, koji mi je kazao da on još ne zna gdje mu se nalazi sin, da pokušava uz pomoć rođaka da sa njim kontaktira, da se nada da će u dogledno vrijeme u tome da uspije i da će se, ukoliko tužilaštvo pokrene postupak, njegov sin, naravno prijaviti dežurnom tužiocu”, rekao je Piperović.

Advokat je istakao da je pitao Zorana Stanovića da li sa sigurnošću u dogledno vrijeme može predati sina tužilaštvu:

“Jer je to interes i postupka i njegovog sina. On je rekao da se nada i da želi što prije da stupi u kontakt sa njim, da bi i on kao roditelj vidio i saznao šta se stvarno dogodilo.”

Odgovarajući “Vijestima”, advokat Piperović kazao je da mu je Zoran Stanović rekao da sa svojim sinom nije kontaktirao od petka 11. maja.

I porodica traži Arsenija: Piperović

Te noći, policija je oko 20 sati, u stanu Lašmanove u Dobroti, pronašla njeno beživotno tijelo.

Izvor iz istrage rekao je “Vijestima” da je prizor koji su zatekli bio stravičan - glava tridesetogodišjakinje bila je smrskana od udaraca, a na tijelu joj je bilo najmanje deset ubodnih rana.

“Tek nakon što rezultati vještačenja budu gotovi znaće se tačno čime je Lašmanova ubijena. Pretpostavljamo da je osim pajsera, kojim je najvjerovatnije ubica udarao u predjelu glave, i noža kojim su joj nanijete ubodne rane, Lašmanova udarana i nekom flašom”, kazao je sagovornik iz Uprave policije.

Isti sagovornik ispričao je juče da pokušavaju da utvrde jesu li iz stana Lašmanove nestali skupocjeni ručni sat i nakit.

Iako niko još nije zvanično osumnjičen za to ubistvo, policija od 13. maja traga za sinom smijenjenog šefa ispostave granične policije ispostave Aerodrom Tivat Zorana Stanovića.

Tog dvadesetdvogodišnjaka policija traži kako bi ga saslušali u istrazi ubistva njegove bivše partnerke.

Arsenija Stanovića policija je prije dva dana tražila i u podgoričkom naselju Zeta, gdje su pretresane kuće njegovih rođaka.

Sagovornik iz te bezbjednosne institucije rekao je “Vijestima” da potraga nije urodila plodom, ali da vjeruju da dvadesetdvogodišnjak nije napustio Crnu Goru.

Iz Višeg tužilaštva “Vijestima” je ranije nezvanično rečeno da provjeravaju sve osobe sa kojima je Lašmanova bila u kontaktu, ali da im je sumnjivo što njenog bivšeg partnera nema od noći kada je ona ubijena.

Lašmanova je bila izvršna direktorica kompanija “Mimoza Group” i “Sea Trade”. Njene kompanije stoje iza izgradnje hotela “La perla” u Tivtu, izgradnje novog hotela “Mimoza”, na mjestu na kome je u centru Tivta bio istoimeni stari hotel.

Njene kompanije su i iza kontroverznog projekta uređenja obale i izgradnje ugostiteljskog objekta na rtu Sveta Neđelja u Kamenarima i izgradnje Ponte Seljanovo.

Stanović smijenjen jer krije sina?

Iz Uprave policije nijesu zvanično saopštili zbog čega je menadžment te institucije suspendovao šefa Ispostave granične policije ispostave Aerodrom Tivat, Zorana Stanovića.

Stanović je smijenjen dva dana nakon što je policija raspisala potragu za njegovim sinom Arsenijem, kojeg traže zbog ubistva Ukrajinke. Izvor iz policije rekao je “Vijestima” da je rukovodstvo UP-a posumnjalo da Zoran Stanović danima navodno krije svog sina.

