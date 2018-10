Stasao za penziju iz karijere pune afera

Odbor direktora Crnogorskog operatera tržišta električne energije (COTEE) tražio je od Vlade saglasnost da razriješi izvršnog direktora tog državnog preduzeća Milana Radovića zbog ispunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju, saznaju “Vijesti”.

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja izjašnjava se o tome uoči sjednice Vlade u četvrtak.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Radović je nedavno burno reagovao na sjednici borda, kada se odlučivalo o prestanku radnog angažmana po sili zakona jer puni 67 godina početkom oktobra.

On juče nije odgovarao na telefonske pozive da se izjasni da li je tačno da je tražio način da zaobiđe odlazak u penziju.

Nakon što se Vlada izjasni, Odbor formalno donosi odluku o prestanku njegovog radnog odnosa i novom direktoru. COTEE upravlja i organizuje tržište električne energije.

Radović je direktorsku poziciju u energetskom preduzeću dobio u septembru 2016. godine. On je bio direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), a prije toga generalni sekretar Skupštine Crne Gore. Na svaku od tih funkcija ostavku je podnio zbog afera koje su ga pratile.

Državna revizorska institucija (DRI) je u izvještajima o reviziji završnog računa budžeta Skupštine za 2008. utvrdila brojne nepravilnosti od kojih su najznačajnije „isplate naknada zaposlenima bez odgovarajućeg pravnog osnova”, kao i da su nedostajali podaci o skupštinskim javnim nabavkama.

Radović nije poštovao zahtjeve članova skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet da im dostavi izvještaje o troškovima za 2007. godinu i za prvu polovinu 2008. Poslije nalaza DRI, Evropska komisija je u izvještaju konstatovala da je trošenje novca u Skupštini netransparentno.

Radović početkom juna 2009. godine podnosi ostavku na funkciju u parlamentu nakon najave da će se tražiti njegova smjena ako se sam ne povuče. Odlaskom Radovića je uvedena praksa da generalni sekretar podnosi detaljne informacije Odboru za ekonomiju o trošenju novca poreskih obveznika u parlamentu.

I pored tih nezakonitosti, on je imenovan za direktora ZIKS-a. Izvještaj DRI o trošenju novca u toj instituciji za 2009. godinu ukazuje slične nepravilnosti kao u Skupštini, od kojih je najznačajnija da radna mjesta nijesu oglašavana, dnevnice za službena putovanja nijesu pravdane putnim nalozima, troškovi za ugostiteljske usluge nijesu pravdani fiskalnim računima.

U izveštaju Ministarstva pravde o radu ZIKS-a za 2011. godinu, iznijet je niz zamjerki na rad uprave. Navedeno je da je uprava prekinula izdržavanje kazne za 42 osobe i da je nastalo zastarijevanje zbog čega se nijesu vratili da odleže do kraja. Radoviću su tada upućene i druge zamerke naručito zbog loše bezbjednosne situacije u zatvoru, jer je u vanrednim pretresima kod zatvorenika otkriveno više od 400 mobilnih telefona i 34 bodeža. Spekulisalo se da je samoubistvo jednog od zatvorenika bio uvod u smjenu Radovića do čega nije formalno došlo, a on je u maju 2012. podnio ostavku.

Radović je 2013. bio u trci za petog člana Senata DRI. Uprkos podršci poslanika DPS-a nije uspio da dođe do te pozicije. U martu ove godine predao je kandidaturu za mjesto u Tužilačkom savjetu, ali nije prošao skupštinski odbor.

