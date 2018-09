Stjepović: Lideri DF-a zbog četiri miliona eura pristali da budu vjerni Vučiću

Šef pres centra Demokrata, Duško Stjepović rekao je da se odavno zna da na političkoj sceni nakon bure strasti idu talasi eura.

"Tako i posljednje najave euforije i ujdurme u režiji DPS-a i lidera DF-a, osim što produbljuju podjele između Crnogoraca i Srba, sračunate su i na to da prikriju prevare, mahinacije, pljačku i korupciju. Sa jedne strane DPS, podstičući tzv. "pećinski nacionalizam“, želi da pribavi neporecivi autoritet "zaštitnika svega što je crnogorsko", a zapravo želi da skrajne sa vidjela pljačke Mila Đukanovića, njegovog brata Aca i ostale klike i da eliminiše sa dnevnog reda teme koje se tiču ekonomskog sunovrata države, o čemu najbolje govori 3,1 milijarde eura javnog duga, zatim to što svega 16% uvoza pokrivamo izvozom, ali i to što su strane direktne investicije za 10 godina opale za 40%. DPS računa na to da se "pravovjernim Crnogorcima" ne postavlja pitanje: gdje su pare koje ste opljačkali od građana i crnogorske sirotinje", rekao je Stjepović.

On je dodao da, sa druge strane, "lideri DF-a svojom već viđenom verzijom pećinskog nacionalizma kriju saradnju sa Vučićem i skreću pažnju sa uzimanja enormnog iznosa novca od njega."

"Istina je da su lideri DF-a, zarad skoro četiri miliona eura i obećanja budućih novčanih dotacija od Vučića, pristali da mu budu vjerni. Kad su pare u pitanju, ne smeta liderima DF-a ni što je Vučić sa Milom najbolji drug i intimus, ni što Vučić vrijeđa vladike i igumane manastira, a zaboravili su i njegove izjave iz oktobra 2016. godine. Dakle, kad su pare u pitanju – za nekoliko njih sve to pada u vodu. Kad pare zašuškaju, pribjegava se otvorenom licemjerju. Sa jedne strane, imamo Vučića koji se, normalno, kao izabrani predstavnik svoje države i naroda, trudi da razgovara, i logično, pri susretu, rukuje sa Tačijem. Imamo i Vučićeve predstavnike na Kosovu u vidu Srpske liste, koja je u koalicionoj Vladi sa Haradinajem. I onda lideri DF-a obnevide na oba oka, pri čemu pare od Vučića umnogome pomažu tom vještačkom sljepilu, pa im ne smetaju gore navedeni primjeri, ali zato, zarad ogavnih političkih poena, svađanja građana u Crnoj Gori i lova u mutnom, do besvijesti ističu kad se neko drugi sastane sa tim istim Tačijem. Svakodnevnim, diktiranim i sa DPS-om dogovorenim napadom na Demokrate, što javno, što ispod žita, lideri DF-a pomažu Đukanoviću, sto smo imali prilike da vidimo i na posljednjim izborima. Ono što je najopasnije u ovom nabacivanju lopte na volej i kvazi-patriotskoj ujdurmi DPS-a i lidera DF-a jeste mračni plan Đukanovića da uz pomoć podmazanih izvođača radova iz DF-a satjeraju sve Srbe u tzv. Srpsku kuću. Lideri DF-a ne žele da se Srbi percipiraju kao svoji na svome u Crnoj Gori, zato svojim djelima šalju poruku da im je Vučić predsjednik, a Crna Gora dijaspora. Za mene je neprihvatljivo da nas Đukanović i lideri DF-a proglase uvezenom manjinom i sabiju u 200 kvadrata kuće, sa sve spratom i prizemljem, čiji je izvršni direktor Emilo Labudović. Sa druge strane, to je potrebno i Vučiću i Đukanoviću. Vučiću da udovolji svom pajtašu iz Crne Gore i da svojoj domaćoj javnosti pred buduće složene odluke pokaže da se brine za Srbe u regionu. A Đukanoviću taj projekat treba da dokaže svoju davnašnju uvredljivu elaboraciju da su Srbi u Crnoj Gori politički produkt i manjina o kojoj treba neko drugi da vodi računa, a uz sve to i da nastavi polarizaciju Crne Gore i vječite tenzije kao paravan za svoje kriminalno bogaćenje i održavanje na vlasti", kazao je Stjepović.

Stjepović je dodao da je uvjeren da će "razumni ljudi odbaciti i prezreti ovaj plan."

"Na taj plan ne smiju nasjesti Srbi, jer su se naši preci borili za slobodu Crne Gore, gradili je i podizali svoje porodice u njoj i mi smo u Crnoj Gori svoji na svome. Za nas je Crna Gora rodna kuća i matični prag i Crnogoraca i Srba i Bošnjaka i Muslimana i Albanaca i Hrvata i svih drugih. Zato ne pristajem na to da me bilo ko proglašava nacionalnom manjinom. Crna Gora je prostrana kuća za sve njene građane, za sve njene narode koji su je svojom vrlinom gradili i obogaćivali, i čojstvom i merhametom. Samo sile mraka, mržnje i lopovluka ne žele Crnu Goru kao oazu dobre volje, ravnopravnosti građana, bratoljublja, solidarnog patriotizma, poštovanja ljudskih prava i prosperiteta. Te mračne i štetočinske sile žele provalije, razdore i poglede preko nišana, žele da ljudi i narodi u Crnoj Gori jedni u drugima vide neprijatelje, a ne braću i komšije. Poručujem mračnim silama i njihovim dirigentima da im nećemo dozvoliti da svađaju građane u Crnoj Gori, da dijele Srbe i Crnogorce, da izazivaju mržnju i netrpeljivost, ali i da ćemo razobličiti sve njihove prevare i finansijske mahinacije koje kriju kvazi-patriotskom pričom. Patriotizam nije pljačka i unošenje zle krvi među građane, nego poštovanje jednakog prava na nacionalno dostojanstvo i Crnogoraca i Srba i Bošnjaka i Muslimana i Hrvata i Albanaca. Patriotizam je unošenje dobre volje i borba za ravnopravnost, pristojan životni standard svih, veće plate i penzije i najbolju zaštitu ljudskih prava", zaključio je Stjepović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)