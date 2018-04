Stijepović u kampanji, Vešović nakon izbora?

Aktuelni gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović trebalo bi da bude nosilac liste Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Podgorici, dok će se o budućem gradonačelniku odlučiti nakon izbora, saznaju “Vijesti”.

Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti” kao potencijalni kandidat za gradonačelnika pominje se Časlav Vešović, koji u podgoričkoj upravi trenutno pokriva funkciju zamjenika gradonačelnika. Navodeći da će stranačnko predsjedništvo uskoro donijeti konačnu odluku o nosiocima lista u 11 opština u kojima se održavaju izbori, sagovornik “Vijesti” pojasnio je da su velike šanse da Stijepović vodi kampanju.

“S obzirom na to da su izbori krajem maja, malo je vremena za promociju novog lica kao nosioca liste. Zbog toga će stranka najvjerovatnije na majske izbore ići sa Stijepovićem kao provjerenim rješenjem. Tokom prošlog mandata on je puno uradio na gradskoj infrastrukturi, ali je sa saradnicima bio angažovan i na terenu, i zbog toga je najbolje da on vodi kampanju”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz DPS-a.

Ističući da bi Stijepović nakon izbora mogao dobiti mjesto u državnoj upravi, sagovornik “Vijesti” kazao je da bi se u slučaju da DPS formira vlast u Podgorici mogao primjeniti model sa Cetinja i iz Mojkovca, gdje su za čelnike opština postavljeni mlađi kadrovi.

Tako je na Cetinju nosilac liste bio Aleksandar Bogdanović, da bi ga na čelu opštine nakon izbora zamijenio Aleksandar Kašćelan, dok je umjesto nosioca liste Dejana Medojevića za predsjednika opštine kasnije imenovan Ranko Mišnić.

Pojašnjavajući rotacije na čelu opština, premijer Duško Marković nedavno je kazao da će vladajuća partija dati prostor mlađim kadrovima da vode opštine, dok će funkcioneri koji su se u dva mandata dokazali u vođenju opština preći na druge državne funkcije.

Samo dvije liste imaju imena nosilaca

Koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA i Albanska alternativa (AA) jedine su zasada izašle sa nosiocima lista za podgoričke izbore, dok ostale stranke još odlučuju.

Dok će “Koaliciju za 21. vijek” predvoditi Vladmiri Čađenović, a listu AA Nik Đeljošaj, na čelu liste Demokratskog fronta najvjerovatnije će biti funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović.

Samostalan nastup na izborima u Podgorici najavile su Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka, Ujedinjena Crna Gora dok Socijaldemokratska partija (SDP) pregovara o formiranju koalicije.

