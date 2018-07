Štite zlostavljača i podrivaju Nuhodžića

Savjet za građansku kontrolu rada policije ocijenio je da vršilac dužnosti direktora Uprave policije Vesko Damjanović opstruira utvrđivanje odgovornosti načelnika cetinjske policije Miloša Vučinića, kako bi ga oslobodio odgovornosti za zlostavljanje Cetinjanina Mila Ivaniševića.

To piše u Zaključku Savjeta i objašnjava da prvi čovjek policije odugovlačenjem postupka opstruira rad i napor ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića da sprovede reforme u toj instituciji.

Navodi se da Damjanović istovremeno takvim postupkom dovodi u neravnopravan i lošiji tretman grupu policijskih službenika iz slučaja “Bajica”, koji su suspendovani odmah nakon objavljivanja snimka torture iz centra Podgorice.

Iz Savjeta pojašnjavaju da su im građani Cetinja 21. februara dostavili snimak na kojem je dokumentovano neprofesionalno postupanje službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje i da su tada od direktora UP-a tražili informaciju o rezultatu izvršenih provjera i preduzetim radnjama u vezi sa utvrđenom odgovornošću.

“Pri gotovo samom isteku dana, 23. februara 2018. javno se oglasila Uprava policije. Saopšteno je da je direktor Uprave policije naložio načelniku CB-a Podgorica hitno utvrđivanje odgovornosti načelnika OB-a Cetinje Miloša Vučinića, zbog nezakonite upotrebe sredstava prinude i neblagovremenog dostavljanja izvještaja o upotrebi sredstava prinude”, piše u Zaključku savjeta.

Tada su ih obavijestili i da je Vučinić naknadno obavijestio tadašnjeg šefa CB-a Podgorica da je primijenio fizičku snagu prema Milu Ivaniševiću iz Cetinja.

“Nakon uvida u dostavljene spise predmeta, načelnik CB-a Podgorica je, u skladu sa zakonom, sačinio mišljenje o opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude i izvještaj o okolnostima upotrebe sredstava prinude i tom prilikom konstatovao da su sredstva prinude u konkretnom slučaju upotrijebljena suprotno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima. Shodno tome, direktor Uprave policije je načelniku CB-a Podgorica naložio da odmah preduzme mjere za utvrđivanje odgovornosti policijskog službenika – načelnika OB-a Cetinje, zbog počinjene povrede službene dužnosti – nezakonite upotrebe sredstava prinude kao i neblagovremenog dostavljanja izvještaja o upotrebi sredstava prinude”, tada je javno saopšteno iz Uprave policije.

Ivanišević pokazuje iscijepanu jaknu Foto: Boris Pejović

Ivanišević je tada “Vijestima” ispričao da ga je Vučinić nakon zlostavljanja ostavio na snijegu pored automobila i da je sat vremena kasnije uhapšen u svojoj kući.

“Načelnik je držao pištolj uperen u mene. Nisam znao šta me snašlo. Da sam se opirao, pa da kažeš, samo su me odjednom uhvatili, nasrnuli na mene i vikali. Načelnik me tukao i vikao: ‘Špijunčino jedna, umjesto nama da javljaš, ti javljaš kriminalcima i sakrivaš ih’. Prvo su me tu prebili, iscijepali su mi jaknu, pa me načelnik išklepao u stanici istog dana”, kazao je Ivanišević tada.

Ivanišević nakon torture Foto: Boris Pejović

Savjet je tada od direktora UP-a tražio informacije od kada Vučinić obavlja dužnost načelnika OB-a Cetinje, koje je poslove i zadatake obavljao prije imenovanja za načelnika OB-a, ali i kako prvi starješina crnogorske policije tumači i ocjenjuje konkretni Vučinićev postupak i da li je Vučinić do daljnjeg suspendovan.

Pitali su ih i da li je načelnik OB-a Cetinje udaljen iz policijske organizacije, ko trenutno vrši dužnost načelnika.

Savjet je tražio i da direktor policije objasni da li je, povodom predmetnog događaja, cijenjena odgovornost službenika OB-a Cetinje koji je Ivaniševiću držao nogu na ramenima, ali i da li je Cetinjanin morao toliko dugo boravi ležeći na snijegu.

“Uprava policije je informisala Savjet da je protiv rukovodioca OB-a Cetinje Miloša Vučinića, koji tu dužnost obavlja od 25.12.2017. podnesen prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnositi”, piše u Zaključku.

Tada su objasnili i da će se suspenzija načelnika OB-a Cetinje razmatrati nakon pokretanja disciplinskog postupka od strane disciplinskog tužioca MUP-a.

“Savjet je ocijenio da je postupak višeg policijskog inspektora I klase Miloša Vučinića, neprofesiolan i suprotan standardima”...

Navodi se i da je Savjet, na temelju prijave građana da Vučinić koristi službeni automobil, kod Uprave policije iskazao interesovanje da li je protiv njega pokrenut disciplinski posupak i ukoliko jeste za rezultate... Ovom prilikom zatražene su i informacije koje tretiraju privremeno udaljenje sa rada Miloša Vučinića s tim u vezi, te da li je Etički odbor razmatrao ovo pitanje i ukoliko jeste na koji način je odlučio”, saopštili su iz Savjeta.

Istakli su da su se u kontinuitetu interesovali za status tog predmeta:

“Upravo u tom kontekstu za Savjet je odgovor direktora Uprave policije bio neodgovarajući i neprihvatljiv. Više je razloga: Savjetu se ponavljaju, iz dopisa u dopis, određene, već poznate činjenice bez spremnosti da se zatraže i ponude nova saznanja a koja su primarno u interesu starješine policijske organizacije. Savjet je uvjeren da je u profesionalnom interesu direktora Uprave policije, prije bilo kog drugog, da bude blagovremeno obaviješten o razlozima zašto se unutar istog organa u sklopu kojeg je i Uprava policije (MUP), već mjesecima, bez obrazloženja, odugovlači i ne donosi zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv Vučinića. Za Savjet je bilo interesantno zašto v.d. direktora Uprave policije ne interesuju razlozi zašto se, u profesionalnom smislu, predmet protiv Vučinića ne tretira isto kao i slučaj policijskih službenika M.V., M.S., V.M i S.F. i zašto bi se, iz bilo kojeg razloga, tolerisalo neravnopravno tretiranje policijskih službenika”.

Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da osnovano sumnja da je u pitanju odugovlačenje postupka kako bi se Miloš Vučinić, nakon krivične, eventulano oslobodio i svake disciplinske odgovornosti.

Istakli su da osnovanost te sumnje potvrđuju službene radnje i datumi kada su preduzimane, u slučaju grupe policijskih službenika OB-a Cetinje.

“Misli se na konsultovanje državnog tužioca, upućivanje predloga za pokretanje disciplinskog postupka, donošenje zaključka o pokretanju istog i rješenja o suspenziji - u odnosu na one, sa datumima, kada je riječ o slučaju Miloša Vučinića. Disciplinski tužilac se u prvom slučaju gotovo istog dana izjasnio o pokretanju disciplinskog postupka (21. i 22. 02. 2018) a Savjet se od 14.03.2018. interesuje, bez uspjeha, zašto se Disciplinski tužilac MUP-a ne izjašnjava o predlogu za pokretanje postupka u slučaju Vučinića.

Savjet je u obraćanju direktoru Uprave policije saopštio i da vjeruje da na ove okolnosti ne utiče njegova eventualna privatna povezanost sa porodicom Vučinić i da ta relacija neće i ne može proizvesti bilo kakvo povoljnije tretiranje istog u odnosu na inicirani postupak”.

Vesko Damjanović Foto: Savo Prelević

Oni su pozvali Damjanovića da proaktivnije i neposredno iskaže interesovanje kod nadležnih u MUP-u Crne Gore, kako bi se saznalo sve oko činjenica na koje su ukazali.

“Savjet je i Direktorat MUP-a za poslove nadzora upoznao da se već mjesecima, bez uspjeha, interesuje za ishod iniciranog disciplinskog postupka protiv Miloša Vučinića, rukovodioca OB-a Cetinje. Nadležni disciplinski tužilac MUP-a Crne Gore mjesecima nije donio zaključak o pokretanju postupka zbog teže povrede službene dužnosti. Imajući u vidu kako su u Upravi policije i MUP Crne Gore postupili u slučaju policijskih službenika M.V. i ostalih, posebno imajući kada su datirane preduzete radnje, Savjet je konstatovao da se, iz nepoznatih razloga, pristupa relativizaciji događaja i podnijetog predloga, sprovodi višemjesečna opstrukcija postupka i da je posrijedi, očigledan, različit tretman policijskih službenika. Savjet je pozvao generalnog direktora za poslove nadzora da se zainteresuje iz kojih razloga se disciplinski tužilac ne izjašnjava u konkretnom slučaju, te da provjeri da li u konkretnom slučaju postaji namjera da se Vučinić oslobodi (nesporne, dokumentovane) odgovornosti”.

Sve poslove obavljao profesionalno

Iz Savjeta konstatuju i da ih je direktor policije upoznao da je Miloš Vučinić u prethodnom periodu obavljao sljedeće dužnosti: komandir u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata, zamjenik i komandir u OB-u Kotor, komandant Posebne jedinice policije, rukovodilac OB-a Danilovgrad i CB Herceg Novi.

Navodi se da je završio je Srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju u Beogradu.

Iz Uprave policije je konstatovano da je Vučinić sve povjerene poslove obavljao profesionalno i odgovorno i da se radi o nagrađivanom starješini.

