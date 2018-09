Stjepović: Bojović profesionalni Srbin, Mandić i Bulatović uzimaju novac sa svih strana

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i funkcioner Demokratskog fronta, je profesionalni Srbin kome su bitne pare, a ne narod za koji se navodno bori, kazao je Duško Stjepović, urednik Pres centra Demokrata.

"Predstavnik grupacije koja tobože izgore za srpstvom, Vladislav Bojović utvrdi kako se Srbi mogu iznajmljivati i instrumentalizovati. Nema zbora, Bojović baš lijepo mišljenje ima o Srbima koje navodno predstavlja. Samo nas zanima da li su on i njegove kolege tako iznajmljivali i instrumentalizovali Srbe kad su ih onomad na svojim protestima ostavljali policiji, dok su oni dobježavali u Kristal gdje su jeli koljenicu. Ostala je istorijska nejasnoća da li su tom prilikom koristili escajg kao što se koristio na srpskom dvoru u srednjem vijeku ili je, pak, prevagnuo poriv pećinskih nacionalista da meso sa kostiju čupaju zubima", rekao je Stjepović.

On je reagovao na saopštenje Bojovića u kojem se spominju lideri Demokrata i predsjednik GP URA, Dritan Abazović.

"O tome da li, konkretno, Bojović preferira escajg ili više voli rukama, moraćemo da pitamo našeg brata Dritana Abazovića koji je bio na svadbi kada se Vladislav Bojović ženio. O moralnim visinama i časnosti Vladislava Bojovića možda ništa slikovitije ne govori o načinu na koji sada govori o gostima sa sopstvene svadbe. Bojović se, dakle, ne libi da zbog sitnog političkog profita pogazi i one ljudske vrijednosti do kojih je, može biti, držao kada se ženio. Sada mu, očigledno, do toga nije stalo. Bojoviću nije smetao Abazović kao počasni gost na njegovom svadbenom veselju, ali mu smeta kada Abazovic preduzima konkretne akcije protiv Đukanovića. Ova činjenica upućuje na Bojovićevo licemjerstvo i potvrđuje da je njegova svaka izgovorena rečenica utemeljena na golom interesu", dodaje Stjepović.

Stjepović navodi da su Predrag Bulatović i Andrija Mandić, od kojih je, kako smatra, "jedan prodavac izbora i referenduma, a drugi prodavac Srba", a obojica "manipulatori koji uzimaju pare sa svih strana", naložili Bojoviću da proziva Demokrate i kriminalizuje Abazovića.

"Dvojac Peđa Bulatović - Andrija Mandić je napravio skandaloznu grešku u pokušaju da sakrije sad već svima jasnu istinu koja glasi da su uzeli 4 miliona eura od Milovog druga Vučića i pristali da mu budu vjerni. Taj dvojac, od kojih je jedan prodavac izbora i referenduma, a drugi prodavac Srba, a obojica manipulatori koji uzimaju pare sa svih strana, iznajmio je za prljav posao gospodina Vladislava Bojovića, i naložio mu da pljuje po Demokratama i kriminaluzuje gospodina Abazovića. I tu leži suština ovog skandala: Bojović napada Abazovića, a zvao ga je na svadbu i Abazović se odazvao i bio na toj svadbi! Zaista skandalozno i šokantno! A prije svega licemjerno i bijedno. Gospodine Bojoviću, zar je moguće da tako uvredljivo zborite o ljudima koje za svoju trpezu zovete? Zar je moguće da kriminalizujete onoga koga ste zvali na veselje u svoju kuću? Da li vi mislite ono što i radite? Zašto se gospodine Bojoviću ponašate tako da se već počelo govoriti: teško onome koga Vladislav Bojović pozove u svoju kuću, za svoju trpezu i na svoje veselje? Otuda je sada svaku vrijednost do koje Bojović drži moguće izraziti posredstvom neke valute. Ali Bojović tome sam nije toliko kriv koliko su njegovi učitelji, Bulatović i Mandić", kazao je Stjepović.

Bulatović i Mandić, kako je rekao, "ne napuštaju kormilo dok god ima i jednog eura na vidiku".

"Poznati dvojac Bulatović i Mandić, koji su svaki opozicioni brod odveli u poraz i dalje ne napuštaju kormilo dok god ima i jednog eura na vidiku. Ima li išta sramotnije nego vući poštene građane za nos, ulivati im lažnu nadu, trošiti njihovu energiju, a nizati poraz za porazom ne prihvatajući odgovornost ni za jedan. Bojovićev politički otac izgubio je sve predsjedničke, sve parlamentarne i gotovo sve lokalne izbore. Osvjedočeni gubitnici koji su za tri decenije 300 puta izdali narod i ostavili ga na ulici, dok su se smješkali iz udobnih fotelja. Politički marginalac Bojović u borbi sa sopstvenom nebitnošću, pokušava se i dalje nametati svojim liderima u nestajanju, pa mu se priviđaju nekakvi povoljni rezultati istraživanja. Da makar ponekad oslušne mišljenje građana o Bulatoviću i Mandiću, znao bi da će borba za cenzus biti iscrpljujuća", navodi Stjepović.

Bojović se, dodaje on, "kao profesionalni Srbin, pridružio namjeri da se svi Srbi smjeste u jednu kućicu, pa je čak postao i akcionar".

Politički dezorjentisanim saopštenjima Bojović zapravo štiti akcije koje namjerava sa svojim partijskim kolegama da uspostavi nad srpskim narodom, pretvarajući ga u akcionarsko društvo. To govori šta sve od ljudi učini muka zbog razobličavanja i razotkrivanja poslednje prevare u režiji dvojca za pare i prevare Peđe i Mandića. Poručujem vam još jednom: neće vam proći pokušaj da parama proglašavate Srbe za manjinu i neće vam proći pokušaj da za Đukanovićev račun polarizujete Crnu Goru. A ako se već predstavlja kao spasilac srpskog naroda i kao neko ko poštuje Crkvu, zašto ne posluša riječi mitropolita, koji oštvo osudi formiranje Srpske kuće, nego postade njen akcionar? Zašto ne stade u odbranu mitropolita kada od Vučićević saradnika uslijediše kiše uvreda? Odgovor je lak. Bojović je profesionalni Srbin kome su bitne pare, a ne narod za koji se navodno bori. Između akcija i Crkve, izabrao je akcije, a između Vučićevog novca i svojih stavova, vrijednosti i uvjerenja, izabrao je novac. Samo je nejasno kako na njihovu saradnju sa Vučićem reaguje njihov koalicioni partner Medojević koji smatra da su Vučić i Đukanović na vrhu kriminalne piramide Balkana ili su to, bar, bili do jednog trenutka", navodi Stjepović.

On je upitao Bojovića da li je istina, kako tvrdi Medojević, da su Đukanović i Vučić dogovorili slobodu za Svetozara Marovića.

"Konačno, još jedna od vaših neistina je da ste napadnuti, moje saopštenje je bilo reakcija na bestidni napad Jovana Vučurovića na Demokrate koji je učinjen juče ujutru, ali i reakcija na bestidne desetodnevne, neosnovane i ničim izazvane napade na naš politički subjekt. Očekivali smo da ćete se žaliti na nas kod Đukanovića jer je sudstvo i tuzilaštvo u njegovim rukama. Od kad to počeste naprasno da vjerujete pomenutim institucijama? Vjerujete Tužilaštvu kad prijavljujete Demokrate, ali im ne vjerujete kad vas ti isti optuže da ste uzeli desetine miliona eura. Ne vjerujemo im ni mi, ali da ste se prodavali Đukanoviću i drugim centrima moći kroz akcionarska i druga društva, to vjerujem. Ali, mi ćemo se boriti protiv Đukanovića i njegovih saradnika do posljednjeg atoma naše snage", zaključuje urednik Pres centra Demokrata.

