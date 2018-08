Strani turisti stigli, dočekale ih kolone

Umjesto običajenih nekoliko minuta od tunela Sozina do ulaza u Sutomore, u nedjelju oko podneva se putovalo skoro pola sata. Takođe, ogromne gužve bile su iz pravca Petrovca ka Sutomoru i Baru, gdje su čekale kolone automobila, uglavnom, stranih registracija.

Iako se država hvali velikim prilivom stranih turista, slika u ovom djelu primorja mogla bi biti obeshrabrujuća za njih.

Od “Sozine” do skretanja za Sutomore, juče oko podneva, odnosno Petrovac, u suprotnom pravcu, mililo se. Reporteri “Vijesti” koji su tu prošli vidjeli su da je od skretanja od Sutomora ka Petrovcu kolona vozila bila nekoliko kilometara, do mjesta Mišići.

Barani do ovog vikenda skoro da i nisu osjetili tradicionalne ljetnje gužve na magistralnom putu od Kufina do Vidikovca: takozvani “čep” se desio, tek, nekoliko puta, po pravilu u oblačnim i kišnim danima, i to na dionici bulevara od mosta na rijeci Željeznici do kružnog toka kod bivše “Mimoze” u Šušanju.

No, prvi veliki talas gostiju iz inostranstva u nedjelju popodne, skoro da je potpuno blokirao saobraćaj na sjevernom ulaznom barskom portalu: već oko podneva, od Kufina do Bara, sve do hotela “Prinses”, formirana je kolona. Od 12 do 22 sata, tek po koji srećnik je ovu dionicu dugu nekih 12 kilometara prešao za manje od 90 minuta vožnje u stilu prva brzina-ler. U suprotnom smjeru, saobraćaj se odvijao bez ikakvih prekida i zastoja.

Situaciju je u nedjelju uveče oko 20.30 pogoršao udes u sutomorskom naselju Haj Nehaj, u blizini “Kipsa”, u kojem je lakše povrijeđen motociklista, pa je tom prilikom jedno vrijeme saobraćaj magistralom bio potpuno obustavljen.

Stanje na drumu koliko-toliko je vraćeno u normalu negdje nakon 23 sata. Reporter “Vijesti” je preksinoć na putu od Bara do Petrovca, nešto nakon 20 sati, imao prilike da se na licu mjesta uvjeri da su u koloni iz suprotnog smjera bili automobili sa uglavnom stranim registarskim tablicama — BiH, Srbija, Italija, Švajcarska, Austrija, Njemačka, Albanija, Slovenija, Luksemburg...

Sve do ovog ljeta, osnovni uzročnik zakrčenja bio je haos u Sutomoru gdje su “rijeke” turista prelazile magistralu u oba smjera i na pješačkim prelazima, ali i na neobilježenim mjestima, pri čemu nije pomagala mnogo ni intervencija saobraćajne policije.

Od 11. jula ove godine, u Sutomoru je u funkciji dugo vremena najavljivana pasarela kod autobuske stanice, no, već sada se potvrđuju pređašnje tvrdnje da samo jedan ovakav objekat ne može mnogo pomoći, već da treba izgraditi još jednu pasarelu, i to kod prodavnice “Voli”.

Policija piše kazne, pješaci više vole da pretrče magistralu

Nedisciplina pješaka-turista u Sutomoru i dalje je veliki problem, jer je većini milije da pretrče preko magistrale, pa čak i na mjestu gdje je zbog pasarele izbrisan pješački prelaz, nego da se po vrućini penju iznad magistrale.

Policajci su od prvog “radnog dana” pasarele počeli da upozoravaju pješake u Sutomoru da prelaze magistralu preko pasarele, a onda su krenuli i sa pisanjem prekršajnih naloga. Prema pouzdanim saznanjima “Vijesti”, samo u jednom danu saobraćajci su napisali 50 kazni. Nažalost, ni prevencija ni sankcije ne daju željene rezultate. Preksinoć, u situaciji kada je na nepunih 50 metara kod “Volija”, čak, četvoro policajaca regulisalo prolaz autombila i pješaka, brojni građani, prelazili su magistralu izvan pasarele i pješačkog prelaza.

Foto: Svetlana Stanišić

Novi predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je već u svom prvom obraćanju javnosti, nakon polaganja zakletve prošlog petka, ukazao i na ovaj problem, obećavši modele njegovog rješavanja. “U Čanju, Sutomoru i Šušanju napravićemo nove puteve i pješačke pothodnike i mostove”, rekao je on.

Više putnika ulazi nego što napušta našu zemlju

Preko tri kopnena I jednog morskog graničnog prelaza u hercegnovskoj opštini, proteklog vikenda prešlo je 119.855 putnika, 31.492 vozila i 50 plovila. Zadržavanja na granicama u prosjeku traju 15-ak minuta, ali s vremena na vrijeme stvore se “čepovi” kada se na prelazak čeka i do 40-ak

minuta.

Na Debelom brijegu i Kobili, granicama sa Hrvatskom, zastoji su uglavnom zbog povećane kontrole u susjednoj zemlji. Još uvijek je veći broj vozila I putnika koji ulaze u našu zemlju, nego onih koji je napuštaju. Ako je suditi po ranijim godinama, polovinom avgusta očekuje se veći broj putnika koji će napuštati Crnu Goru. Nema podataka koliko se putnika zadržava u našoj zemlji, a koliki je broj onih koji su samo u tranzitu.

