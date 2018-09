Stvaranje adekvatne radne snage jedan od ključnih zadataka

Obezbjeđivanje radne snage adekvatnih vještina, prilagodljivost promjenama i spremnost na mobilnost, rad na povećanju inovacija i unaprijeđenje saradnje neki su od najvažnijih zadataka svih privrednih komora, saopštio je predsjednik krovne komorske asocijacije Evrope, EUROCHAMBRES, Christoph Leitl.



“Sagledavanje trenutne situacije u Evropi upućuje na nužnost potenciranja tri teme, odnosno zadatka koji su pred komorama, a to su obrazovanje, odnosno stvaranje radne snage adekvatnih vještina, prilagodljivost promjenama i spremnost na mobilnost, rad na povećanju inovacija i unaprijđenje saradnje”, rekao je Leitl na sastanku u Istanbulu.



Sastanku pridruženih i korespodentskih članica EUROCHAMBRES-a prisustvovao je i predsjednik crnogorske Privredne komore (PKCG), Vlastimir Golubović. Na sastanku su, kako je saopšteno iz PKCG, učestvovali i najviši predstavnici privrednih komora zemalja koje još nijesu članice EU.



Leitl je kazao da za njega ne postoji razlika u značaju pojedinačne komore za ekonomoski razvoj i unaprijeđenje biznis zajednice, zavisno od toga da li je država članica EU ili ne.



“Misija svih nas je ista, baš kao i konačni cilj”, poručio je Leitl.



Predsjednik Privrednih komora i robnih berzi Turske, Rifat Hisarciklioglu, koji je bio domaćin sastanka u Istanbulu, naveo je da je snažna interakcija između komora, kao i razmjena iskustava i informacija o novim servisima koje pojedinačno razvijaju, veoma značajna.



On je govorio i o izazovima pred kojima se nalaze članice EUROCHAMBRES-a van EU, kao i o problemima sa kojima se susrijeću komore i poslovne zajednice unutar Unije.



Hisarciklioglu smatra da je neophodno pružiti šansu za rad mladih ljudi, ali i stvoriti više prostora za žene u biznisu.



“Što je ekonomija snažnija, biće bolji i kvalitetniji život svakog građanina na starom kontinentu”, poručio je Hisarciklioglu.



Bivši komesar za proširenje Guenter Verheugen bio je specijalni gost koji je govorio o politici susjedstva i proširenja EU na Zapadni Balkan.



Na sastanku je obavljena i predselekcija kandidata za članove Borda direktora EUROCHAMBRES-a iz redova pridruženih i korespodentnih članica. Kandidati koji su uspješno završili tu fazu, zvaničnu potvrdu izbora mogli bi, kako se očekuje, dobiti na predstojećem zasijedanju Generalne skupštine u Briselu, 12. oktobra.



Direktor za politike EUROCHAMBRES-a, Dirk Vantygem, predstvio je predlog projekta Komora plus platforme, zbog velike potrebe za razmjenom informacija i boljom povezanošću komora, koje samo na taj način mogu pružiti adekvatne usluge svojim čanicama.



EUROCHAMBRES je inicirao taj projekat koji bi trebalo da svim evropskim komorama omogući da sarađuju u razvoju programa koji finansira EU, stvaranjem Zajednica interesa.



Iz PKCG je saopšteno da su sastanci u Istanbulu bili su prilika da Golubović odvojeno razgovara sa predstavnicima EUROCHAMBRES-a i TOBB-a, kao i Verheugenom.



“Golubović je tokom razgovora sagovornike upoznao sa ekonomskom situacijom u Crnoj Gori, napretkom koji je postignut, aktivnostima PKCG i razvojem servisa usmjerenih na članice”, zaključuje se u saopštenju.

